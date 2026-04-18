Video Drumarii lucrează intens pentru deszăpezirea Transalpina, pe sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului. Apel către șoferi

Zăpadă și viscol/ Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Digi24

Drumarii lucrează intens pentru deszăpezirea Transalpina, pe sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului. Intervenţiile presupun degajarea carosabilului şi refacerea condiţiilor minime de siguranţă necesare reluării traficului pe acest tronson de drum montan.

„DRDP Craiova depune eforturi pentru redeschiderea circulaţiei rutiere pe DN 67C, sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, în timp cât mai scurt. Reamintim participanţilor la trafic că circulaţia rutieră rămâne închisă până la luarea unei decizii de către comisia de specialitate, privind reluarea traficului în condiţii de siguranţă”, a anunțat DRDP Craiova.

Potrivit instituţiei citate, intervenţiile sunt în plină desfăşurare, iar reluarea circulaţiei va fi anunţată imediat ce condiţiile din teren o vor permite.

Se intervine cu utilaje specializate pentru degajarea carosabilului şi refacerea condiţiilor minime de siguranţă necesare reluării traficului pe acest tronson de drum montan.

„Pe durata intervenţiilor, circulaţia rămâne închisă. Facem apel către conducătorii auto să nu pătrundă pe acest sector de drum, existând riscuri majore generate de condiţiile de iarnă şi utilajele aflate în lucru”, au mai transmis reprezentanţii DRDP Craiova.

Redeschiderea circulaţiei va fi realizată doar după finalizarea lucrărilor şi asigurarea siguranţei participanţilor la trafic.

