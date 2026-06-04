Drumul de mare viteză Bucureşti-Giurgiu așteaptă poziționarea noului pod peste Dunăre. Sunt luate în calcul 16 variante

Varianta finală de traseu pentru Drumul de mare viteză Bucureşti-Giurgiu va putea fi confirmată exclusiv după ce va fi stabilită poziţia noului pod peste Dunăre, informează Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR).

„Analiza variantelor de traseu este una dintre cele mai importante etape în cadrul elaborării Studiului de Fezabilitate. Pentru proiectul CNIR ”Drum de mare viteză Bucureşti-Giurgiu„, prestatorul analizează, în etapa analizei multicriteriale (AMC1) 16 alternative de traseu pentru a stabili costul, timpul de parcurs şi impactul asupra mediului în cazul fiecărei alternative. Această etapă cuprinde o variantă largă de trasee pentru a acoperi toate posibilităţile şi conexiunile şi are la bază constrângerile de mediu (Parcuri Naturale, Sit Natura 2000), investiţiile de pe traseu sau restricţii ale altor autorităţi (...) Variantele de traseu analizate în această etapă asigură conectivitatea cu reţeaua rutieră existentă Autostrada A0 Bucureşti, Autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, Autostrada Soarelui-A2 şi Centura Giurgiu, respectiv cu viitoarele investiţii A6 Bucureşti-Alexandria şi noul Pod peste Dunăre Giurgiu-Ruse 2. Varianta finală de traseu va putea fi confirmată exclusiv după ce va fi stabilită poziţia noului pod peste Dunăre”, subliniază sursa citată.

Potrivit reprezentanţilor CNIR, după finalizarea acestei etape se vor selecta cele mai bune două variante conform criteriilor: tehnic (riscuri geofizice, geotehnice şi hidrogeologice), financiar (costuri), mediu şi social (accesibilitatea către zonele deservite).

De asemenea, în urma analizei multicriteriale din studierea condiţiilor de teren, a legăturilor de trafic asigurate, dar şi având în vedere criteriile tehnice, economice şi de mediu, Compania Naţională de Investiţii Rutiere va selecta, pentru a fi analizate în etapa următoare, AMC2, primele două variante care vor obţine cel mai bun punctaj.

Autostrada Bucureşti-Giurgiu este un obiectiv strategic, fiind primul drum de mare viteză care se proiectează la frontiera cu Bulgaria.

„Asigurarea condiţiilor de transport la standarde europene pe acest coridor devine cu atât mai necesară, cu cât lucrările la Autostrada Ruse-Veliko Tarnovo (133 km), care va asigura legătura cu Sofia şi mai departe cu Grecia şi Turcia au început în urmă cu câteva zile şi pe tronsonul Ruse-Byala”, notează CNIR.

Contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate al Drumului de mare viteză Bucureşti-Giurgiu a fost semnat în decembrie 2025 cu Asocierea Activ Proiectare Infrastructură SRL (liderul Asocierii) - Emay Uluslararasi Muhendislik ve Muşavirlik Anonim Şirketi, şi are o valoare de 33 milioane de lei, cu o durată totală de 18 luni, din care 16 luni pentru realizarea studiului, respectiv două luni pentru asistenţă tehnică necesară pregătirii contractului pentru proiectare şi execuţie.

Editor : Sebastian Eduard