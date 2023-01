Drumuri închise din cauza zăpezii. Trafic blocat pe E85. „Conducătorii auto să nu mai circule până când utilajele nu intervin”

Vremea rea a dus la închiderea traficul pe mai multe drumuri naționale, județene și comunale din județele Buzău și Vrancea. CNAIR face apel către şoferi să nu mai circule pe drumurile unde este necesară intervenţia utilajelor de deszăpezire, având în vedere că maşinile blocate pe carosabil îngreunează intervențiile.

„Facem apel la toţi conducătorii auto să nu mai circule pe DN2 (E85) până când utilajele CNAIR nu vor finaliza intervenţiile. În acest moment blocajele creeate de autovehiculele staţionate pe carosabil fac imposibilă intervenţia cu material antiderapant”, a transmis, vineri, seară, CNAIR.

„Fiecare autovehicul care se adaugă coloanei deja formate între Urziceni şi Buzău măreşte sectorul de drum pe care nu se poate interveni. Atragem din nou atenţia în special conducătorilor de autocamioane să nu plece la drum daca nu au anvelope adecvate, iar celor care se află deja pe DN2 să oprească pe dreapta, până se remediază situaţia”, au mai transmis oficiali CNAIR.

Judeţul Buzău se află, până duminică, la ora 10:00, sub avertizare Cod portocaliu ce vizează cantităţi însemnate de precipitaţii sub formă de ploaie şi ninsoare, viscol şi intensificări ale vântului. Şi zona de sud a ţării se află sub Cod galben de precipitaţii însemnate ce se vor manifesta sub formă de ploaie şi ninsoare, dar şi de viscol şi vânt puternic.

Cinci sectoare de drum din Vrancea, închise temporar din cauza ninsorii şi viscolului

Cinci sectoare de drum naţional şi judeţean au fost închise circulaţiei temporar, vineri seara, din cauza viscolului şi a zăpezii, pentru a nu pune în pericol participanţii la trafic, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea.

"Începând cu ora 19,00, ca urmare a viscolului şi a zăpezii, au fost închise următoarele drumuri: DJ 204P de la intersecţia cu DN2/E85 (Zona Vlahuţă) - Gugeşti; DJ 204B Mărtineşti - Bonţeşti - Râmniceni - Tătăranu şi DJ 202F Mihălceni - Băleşti. Începând cu ora 19,15 a fost închis DN2N Bogza - Dumbrăveni", a precizat IPJ Vrancea.

Potrivit sursei citate, începând cu ora 17,00, a fost închis temporar circulaţiei şi DN 23 B, între localităţile Măicăneşti şi Ciorăşti.

Sectoarele de drum vor fi redeschise traficului dimineaţă, imediat ce condiţiile meteo vor permite intervenţia utilajelor de deszăpezire. Între timp, locuitorii din aceste zone au rute alternative de circulaţie.

Pe drumurile din Vrancea se circulă în condiţii de iarnă încă de la primele ore ale dimineţii, judeţul aflându-se, până pe 29 ianuarie, sub cod portocaliu de ninsoare şi viscol.

Peste 30 de autoturisme şi autobuze, oprite pe DN 22C, din cauza unui TIR care a derapat

Peste 30 de autoturisme şi autobuze sunt oprite, vineri seară, pe DN 2C, pe tronsonul Maxenu-Smeeni din cauza unui TIR care a derapat, anunţă Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei Buzău.

Conform sursei citate, zecile de autovehicule sunt oprite pe sensul Buzău-Maxenu-Smeeni.

Se intervine cu utilajele pentru îndepărtarea zăpezii de pe partea carosabilă.

De asemenea, la aproximativ 5 km de la Hanul Ovidiu spre Urziceni, un TIR a derapat şi a blocat traficul pe DN 2 E85.

Totodată, pe DJ 214 A Luciu-Rusetu, un autobuz cu 25 de persoane şi 9 autoturisme au fost blocate. În urma intervenţiei, autoturismele au fost deblocate, iar pasagerii sunt transportaţi cu autoturisme mai mici, autobuzul rămânând la faţa locului.

Pe DJ 203 I, între localităţile Cilibia şi Gară Cilibia, sunt blocate trei autoturisme şi o autoutilitară. Un sens de mers este acoperit cu dune de zăpadă, în zonă fiind viscol puternic.

Trafic blocat pe DN 1, la Azuga, din cauza unui TIR rămas în pană

Traficul rutier este blocat, vineri seară, pe DN 1, la Azuga, din cauza unui TIR care a rămas în pană, anunţă Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova.

Conform sursei citate, ansamblul TIR se află pe podul renovat de la Azuga, iar circulaţia rutieră este blocată.

De asemenea, pe DN 1, la km 118+700, la ieşire din Sinaia, pe sensul Braşov către Ploieşti, se află un ansamblu TIR care nu mai poate înainta.

Traficul în zonă este restricţionat şi se circulă alternativ pe sensul Bucureşti-Braşov.

DJ 203 este blocat între localităţile Galbenu şi Bălăceanu din judeţul Buzău

DJ 203 este blocat între localităţile Galbenu şi Bălăceanu din judeţul Buzău, iar mai multe utilaje intervin în zonă pentru repunerea pe carosabil a două TIR-uri care blochează circulaţia, potrivit informaţiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Brăila, colonel Ştefan Stoian.

"În zonă au fost oprite patru autoturisme pentru a facilita trecerea utilajelor, care vor interveni pentru repunerea pe carosabil a două TIR-uri care blochează circulaţia. Ulterior, cele patru autovehicule oprite controlat la ieşirea din localitate Jirlău către localitatea Sătuc au revenit în localitatea Jirlău, renunţând la intenţia de deplasare", a declarat Stoian.

Pe DN 22, în localitatea Grădiştea, s-a instituit restricţie de circulaţie către judeţul Buzău, pe raza judeţului Buzău DN 22 fiind închis circulaţiei.

Pe DN 2B, între Brăila şi Vizireni, acţionează nouă utilaje cu lamă şi răspânditor, iar pe celelalte drumurile naţionale (DN 21, DN 22, DN 23) se intervine cu 31 utilaje cu lamă şi răspânditor.

Pe sectorul DJ 203/DJ 203A - Făurei - Galbenu - limită judeţ Buzău - Vişani se intervine cu patru utilaje cu lamă şi sărăriţă şi un utilaj de la SVSU Galbenu. Pe DJ 202 A - intersecţia DJ 202 D - Gulianca şi pe DJ 212 - Chiscani - Stăncuţa acţionează câte un utilaj cu lamă şi sărăriţă.

Pe DN 2B, în oraşul Ianca, la intersecţia cu DJ 221, IPJ Brăila are un filtru de informare cu privire la folosirea rutei ocolitoare DN 2B - Buzău, întrucât în localitatea Grădiştea traficul este blocat în totalitate către judeţul Buzău.

Pe DN 22, la intrare în localitatea Cazasu, există filtru de informare cu privire la faptul că se circulă în condiţii de iarnă pe acest sector de drum.

Pe DN 2B, în localitatea Surdila-Greci, se află un filtru de informare cu privire la faptul că spre judeţul Buzău se circulă în condiţii de iarnă.

"Pe celelalte drumuri naţionale şi judeţene se circulă în condiţii de iarnă. ISU Brăila a suplimentat cu forţe şi mijloace la Garda de intervenţie Făurei cu o şenilată 8x8 şi o autospecială de transport personal şi victime multiple (ATPVM) şi echipajele care le încadrează. Din cauza închiderii traficului pe DN 22 pe raza judeţului Buzău, la Primăria comunei Grădiştea sunt cazaţi 20 lucrători ai unui operator economic din Brăila, care se deplasau către domiciliu într-o localitate din judeţul Buzău. Prin grija autorităţilor publice din localitate acestora li s-a asigurat alimente şi ceai cald. În funcţie de evoluţia fenomenelor meteorologice utilajele vor fi suplimentate sau redirecţionate în zonele cu probleme", a precizat colonelul Ştefan Stoian.

