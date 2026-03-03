Live TV

DSU: Exercițiul de alarmare publică „Miercurea Sirenelor” a fost amânat din cauza „contextului actual de securitate”

ID66128_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sirenă destinată emiterii de semnale sonore pentru atentionarea si alarmarea populatiei. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Exercițiul de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”, care urma să aibă loc miercuri, 4 martie, a fost amânat, a anunțat marți Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă. DSU precizează că, în contextul actual de securitate, este necesară o informare publică mai amplă.

„Decizia a fost luată în mod deliberat și responsabil, în baza unei analize proprii, care a indicat că, în actualele condiții, este necesară consolidarea comunicării publice, astfel încât scopul exercițiului să fie corect înțeles la nivelul întregii populații.

Facem această precizare fără echivoc: amânarea exercițiului nu schimbă cu nimic necesitatea testării periodice a sistemului național de alarmare publică”, se arată într-un comunicat DSU, transmis marți.

„Verificarea tehnică, mentenanța constantă și testarea funcțională a sirenelor reprezintă obligații instituționale, nu opțiuni. Un sistem de avertizare publică care nu este testat regulat riscă să nu funcționeze atunci când este nevoie de el. Într-o situație reală, orice disfuncționalitate poate însemna timp pierdut, iar timpul pierdut poate însemna vieți puse în pericol”, mai arată sursa citată.

DSU mai arată că „exercițiile de alarmare publică nu sunt organizate formal, simbolic sau pentru imagine. Ele au un rol clar: verificarea capacității reale de funcționare a sistemului și familiarizarea populației cu semnalele de alarmare și semnificația acestora.

Prin urmare, amânarea actuală reprezintă o măsură de adaptare responsabilă la context, nu o renunțare la exercițiu și nici o diminuare a exigențelor instituționale privind pregătirea pentru situații de risc”.

Calendarul revizuit al exercițiilor, însoțit de măsuri suplimentare de informare publică, va fi comunicat în perioada următoare, astfel încât aceste activități să se desfășoare în condiții de claritate, înțelegere și eficiență.

