„Du-te înapoi în țara ta! Ești un invadator”. Tânăr reținut de un polițist pe stradă în timp ce lovea un livrator asiatic în București

Polițistul Marian Godină a postat miercuri o înregistrare video în care un tânăr lovește un livrator asiatic în București pe motiv că este „un invadator”. Înregistrarea, făcută chiar cu telefonul agresorului, surprinde inclusiv momentul în care un polițist surprinde scena și îl reține pe agresor. Poliția Română a precizat, într-un comunicat, că polițistul, care era în timpul liber, „a intervenit prompt și eficient”.

„Aseară, în capitala României, un tânăr a observat un livrator de mâncare asiatic pe un scuter. Tânărul a scos telefonul și a pornit filmarea. S-a apropiat de asiatic și, mișelește, l-a lovit cu pumnul în figură, fără ca acesta să aibă timp de reacție”, a precizat Godină pe contul său de Facebook.

Livratorul l-a întrebat pe agresor de ce l-a lovit

„Du-te înapoi în țara ta”, i-a răspuns agresorul. „De ce?”, a întrebat livratorul. „Pentru că ești un invadator, a venit răspunsul.

Conform lui Godină, un polițist în civil de la Secția 7 Poliție București trecea întâmplător pe stradă și, după ce a văzut scena, l-a somat pe agresor să rămână pe loc. Tânărul a fugit, dar a fost în cele din urmă prins și imobilizat, moment în care l-a întrebat pe polițist dacă poate să-și sune mama.

Zilele trecute, Marian Godină i-a făcut plângere penală deputatului AUR, Dan Tănase, după ce parlamentarul și-a îndemnat conațioanlii să refuze serviciile curierilor, dacă aceștia nu sunt români.

Comunicatul Poliției: „Polițistul a intervenit prompt și eficient”

Poliția Română a precizat miercuri, într-un comunicat că polițistul lucra la Secția 7 Poliție și era în timpul liber când a surprins în flagrant agresiunea.

„Ieri, 26 august 2025, un polițist din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 7 Poliție, aflat în timpul liber, a surprins în flagrant un tânăr, în vârstă de 20 de ani, în timp ce agresa fizic un alt tânăr, cetățean străin. Polițistul a intervenit prompt și eficient, iar bărbatul, bănuit de comiterea faptei, care a încercat să fugă, a fost prins imediat și imobilizat de polițist”, se arată în comunicat.

Ulterior, la fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Secției 7, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, care i-au acordat sprijin.

Tânărul a fost condus la sediul Secției 7 Poliție, în vederea continuării cercetărilor.

„În urma administrării probatoriului, față de tânăr a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, să fie prezentat magistraților, cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 7 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe”, a precizt Poliția.

„Intervenția promptă și eficientă a polițistului aflat în timpul liber demonstrează încă o dată spiritul civic și profesionalismul angajaților Poliției Capitalei. Siguranța comunității rămâne o prioritate, iar angajamentul polițiștilor Capitalei se reflectă în intervențiile rapide și ferme pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale. Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual pentru administrarea probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, conform Poliției.

Editor : M.L.