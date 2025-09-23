„Dulăpiorul fermecat”. Grupul DIGI și Asociația „Îngeri pentru Suflet”, din nou în ajutorul elevilor din comunitățile defavorizate

Grupul DIGI împreună cu Asociația „Îngeri pentru suflete” continuă și anul acesta proiectul „Dulăpiorul fermecat - un pas pentru un viitor mai bun”, ce are ca scop reducerea abandonului școlar. Este al patrulea an de sprijin pentru educația din mediile defavorizate. Elevii din trei sate din județul Arad au primit cu această ocazie rechizitele necesare pentru noul an școlar, resurse necesare pentru o educație de calitate.

Copiii și-au împărtășit bucuria de a primi rechizitele de care au mare nevoie, cu speranțe reînnoite și vise pentru o viață mai bună.

- Avem acuarele, avem creioane, stilouri, pahare de pictură, ghiozdane, avem carioci, lipici, foarfecă, pixuri, radiere, ascuțitori.

- Cât de mult îți place ție dulăpiorul ăsta fermecat?

- Pentru că are multe carioci, multe pensule, multe stilouri frumoase, caiete.

- Tu obișnuiești să folosești ceva din dulăpior?

- Da, carioci, ca să pot să colorez frumos.

- E de mare ajutor. E bine că aveți dulăpiorul ăsta aici în clasă?

- Da. Ne ajută mereu.

- Este un dulap fermecat cu multe rechizite.

„Suntem în al patrulea an consecutiv în care, cu ajutorul partenerilor noștri de la Digi, am ajuns cu rechizite în cele trei școli din județul Arad. Acest lucru este foarte important, faptul că le putem asigura continuitatea e mai prețios decât orice. Îi vedem pe copii cum cresc, de la an la an. Proiectul Rechizite pentru viitor înseamnă speranță și înseamnă o șansă reală la educație”, a declarat Alexandra Timar, președintele „Asociația Îngeri pentru Suflete”.

„Am avut, de exemplu, anul trecut o fetiță care nu venea la școală. După multe discuții, ne-a declarat că nu are ghiozdan și de aceea nu a venit la școală. După ce i-am arătat că aici primim ajutoare a fost foarte bucuroasă. Deci, da, în mare măsură ne ajută”, spune Monika Banyai, directoarea uneia dintre școlile înscrise în program .

Din păcate, la nivel național, patru din 10 copii se află în situații vulnerabile: sărăcie, absenteism sau risc de abandon școlar.

