Exclusiv Dumitru Chisăliță a plecat din CA al Romgaz. „Avem resurse, dar nu știm să le folosim”

Andreea Dobra Data actualizării: Data publicării:
Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a vorbit pentru Digi24.ro despre direcțiile pe care România ar trebui să le urmeze în domeniul energiei, despre nevoia de securitate energetică și despre greșelile ultimilor ani.  Despre plecarea sa din Consiliul de Administrație al Romgaz, Chisăliță a transmis că „funcțiile sunt temporare, responsabilitatea este permanentă”.

Acesta a explicat că hotărârea de a pleca vine în urma finalizării etapei de selecție pentru noul Consiliu de Administrație al Romgaz, unde nu a fost inclus, și a fost propus pentru revocare începând cu 11 noiembrie.

Despre activitatea sa din cadrul Romgaz, Chisăliță spune că „am reușit să creștem producția, să reducem pierderea, să ne apucăm și noi să producem în România îngrășământ chimic, să nu îl mai aducem de pe alte părți”.

„Independența energetică totală nu este realistă”

Chisăliță a spus pentru Digi24.ro că discuțiile despre o independență energetică totală sunt mai degrabă teoretice, pentru că o astfel de strategie ar fi extrem de costisitoare și greu de susținut pe termen lung.

„Când vorbim de independență energetică, facem trimitere la toate formele de energie. Tehnic, s-ar putea, dar costurile ar fi prohibitive. Ceea ce trebuie să ne propunem este o securitate energetică maximă, care să ne protejeze de fluctuațiile pieței și de riscuri externe”, a transmis el.

Chisăliță a amintit de criza energetică din 2022, când prețurile la energie au explodat: „am văzut atunci cât de vulnerabili suntem. Obiectivul nostru trebuie să fie, ca indiferent ce se întâmplă, unde și când, România să nu fie afectată. Nici la nivel de resurse, nici la cel al prețurilor”.

„Avem resurse, dar nu știm să le folosim”

Dumitru Chisăliță este de părere că România are suficiente resurse pentru a-și asigura securitatea energetică, însă acestea nu sunt suficient valorificate.

„Putem apela la resursele din Marea Neagră, atât cele de mică adâncime, deja exploatate de trei ani prin Black Sea Oil & Gas (BSOG), cât și cele de mare adâncime care vor intra în producție din 2027. (…) Trebuie să ne uităm și spre biogaz, biometan, biocombustibili și energie geotermală, domenii în care folosim sub 1% din potențialul real”, a menționat Chisăliță pentru Digi24.ro.

„Viitorul energiei depinde de dialog și de specialiști, nu de jocuri politice”

Una dintre principalele greșeli ale ultimelor decenii a fost excluderea specialiștiilor din deciziile energetice, este de părere Dumitru Chisăliță.

„Politicile energetice nu pot fi rezultatul jocurilor populiste. Viitorul nostru depinde de un dialog corect și sincer, în care consumatorul final trebuie să-și găsească locul, prin politici care îl protejează și îl include în soluții.”

