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Video Dunărea a atins un nou minim istoric. Apele Române fac apel la economisirea apei și anunță restricții pentru irigații

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Barci de pescuit acostate pe bratul Borcea al fluviului Dunarea. Sursa foto: Ovidiu Micsik / Inquam Photos
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Debitul Dunării a coborât duminică la un nou minim istoric, de 1.650 de metri cubi pe secundă, nivel comparabil cu cel înregistrat în 2005. Reprezentanții Apelor Române spun însă că, în acest moment, localitățile care depind de fluviu nu riscă să rămână fără apă potabilă, dar avertizează că resursele de apă trebuie folosite cu prudență.

Potrivit reprezentanților Administrației Naționale „Apele Române”, tendința de scădere a debitului se va menține și în primele zile ale săptămânii viitoare, pe fondul lipsei prelungite de precipitații.

„Astăzi, Dunărea atinge un nou minim istoric, respectiv vorbim de 1.650 m³/s, comparabil cu perioada lui 2005, iar această tendință de scădere se va menține, din păcate, în primele zile ale săptămânii imediat următoare. Sperăm însă că precipitațiile prognozate în bazinul Dunării pot să aducă un mic aport și situația să se îmbunătățească”, a declarat Ana Maria Agiu, reprezentant al Apelor Române.

Autoritățile avertizează că situația rămâne critică, în special în zona Călărași–Cernavodă, unde au fost introduse restricții privind utilizarea apei pentru irigații.

„În a doua parte a săptămânii imediat următoare, situația este critică din cauza faptului că lipsa de precipitații se resimte. Din acest motiv, în special pe sectorul Călărași-Cernavodă, au fost impuse restricții la folosință, pentru irigații. Aceasta înseamnă furnizarea cu debite reduse sau într-un anumit interval de timp a apei”, a explicat Ana Maria Agiu.

Reprezentanții Apelor Române subliniază că alimentarea populației cu apă potabilă rămâne prioritară și fac apel la utilizarea responsabilă a resurselor.

„Este nevoie de foarte multă prudență în gestionarea resursei de apă și apelul nostru este, în aceste perioade, așa cum a fost și altădată, pentru economisirea apei și folosirea ei exclusiv pentru alimentarea cu apă, astfel încât apa de băut să ajungă pentru toți”, a transmis reprezentanta instituției.

Potrivit Apelor Române, deși debitul Dunării a ajuns la un nou minim istoric, în prezent nu există riscul ca localitățile alimentate din fluviu să rămână fără apă potabilă, însă evoluția din perioada următoare va depinde în mare măsură de cantitățile de precipitații prognozate în bazinul Dunării.

Editor : M.I.

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