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Dunărea continuă să aibă un debit redus, sub jumătate din media multianuală pentru septembrie. Ce indică cele mai recente prognoze

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Dunărea
Imagine de sus cu Dunarea avand debit scazut in zona locului de trecere cu bacul spre Ostrov si Silistra. Foto: Profimedia
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Fluviul Dunărea continuă să aibă un debit foarte mic, sub jumătate din media multianuală pentru luna septembrie, iar prognoza hidrologilor indică noi scăderi până la finalul acestei luni. Oficialii de la Apele Române spun că situaţia este valabilă nu doar în România, ci şi în ţările riverane, acest lucru având implicaţii pentru navigaţie, transport, ecosisteme, alimentarea cu apă şi gestionarea resurselor de apă.

„Dunărea continuă să aibă un debit redus la intrarea în România. Potrivit diagnozei şi prognozei INHGA-CNPH, debitul la Baziaş este astăzi de 1.600 mc/s, în timp ce media multianuală pentru luna septembrie este de 3.800 mc/s, cu aproximativ 58% mai mică decât media. Mai mult, prognoza pentru următoarele zile indică o nouă scădere, până la aproximativ 1.350 mc/s în 30 septembrie a.c. La Porţile de Fier, debitul afluent prognozat la Baziaş pentru astăzi este de 1.550 mc/s, iar debitele defluente instantanee înregistrate la ora 06:00 au fost de 905 mc/s la Porţile de Fier 1 şi 1.532 mc/s la Porţile de Fier 2”, informează, joi, oficialii Apele Române Jiu.

Potrivit acestora, nivelul fluviului  este scăzut nu doar la intrarea în România, ci şi în alte ţări pe care Dunărea le traversează.

În Serbia, la Novi Sad, cifrele au arătat un debit de aproximativ 1.100 mc/s, iar la Bezdan circa 860 mc/s. În Bulgaria, debitele raportate erau în jurul valorii de 1.400–1.570 mc/s, în funcţie de staţie.

„Un debit scăzut al fluviului înseamnă mai mult decât o cifră într-un buletin hidrologic. Nivelurile Dunării au implicaţii pentru navigaţie, transport, ecosisteme, alimentarea cu apă şi gestionarea resurselor de apă, motiv pentru care evoluţia fluviului este monitorizată permanent”, precizează reprezentanţii Apele Române Jiu, explicând că evoluţia debitelor şi nivelurilor este urmărită pentru ca deciziile privind gospodărirea resurselor de apă să fie adaptate permanent situaţiei din teren.

Din cauza debitului scăzut al fluviului, Centrala Cernavodă este oprită încă din vară.

Editor : Sebastian Eduard

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