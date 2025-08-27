După apelul lui Tanasă împotriva livratorilor străini, Simion întreabă dacă trebuie expulzați cinci pakistanezi care au prins lebede

Liderul AUR, George Simion, a inițiat azi un sondaj ad-hoc pe pagina lui de Facebook, unde și-a întrebat urmăritorii dacă ar trebui expulzați câțiva cetățeni pakistanezi care au fost prinși după ce au capturat două lebede pe râul Argeș. Întrebarea lui Simion vine la doar câteva zile după ce vicepreședintele AUR Dan Tanasă le-a cerut românilor să nu mai primească mâncarea comandată dacă le este adusă de livratori de alte naționalități. Tot azi, un tânăr a fost arestat după ce a bătut pe stradă un livrator asiatic de mâncare, căruia i-a strigat să plece înapoi acasă, pentru că este un invadator.

„Ar trebui expulzați acești indivizi? DA / NU”. Aceasta este întrebarea lansată de George Simion pe contul lui de Facebook, unde a distribuit un clip video în care sunt filmați mai mulți indivizi care au capturat două lebede într-un râu, după ce le-au înconjurat și le-au lovit cu bețe.

Incidentul a avut loc luni, în localitatea Copăceni din județul Ilfov, a anunțat poliția, precizând că cinci persoane sunt cercetate penal în dosarul deschis în acest caz, fiind suspectate de rănirea animalelor cu intenţie şi uciderea sau capturarea intenţionată a acestora.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov a anunţat luni că poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Măgurele au fost sesizaţi, prin 112, că mai multe persoane ar fi capturat lebede din zona râului Argeş, în comuna Copăceni, după care au părăsit locul faptei.

Poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor Ilfov au găsit lebedele, acestea aflându-se într-o stare precară de sănătate, speriate, însă fără a prezenta leziuni vizibile.

„Poliţiştii au preluat lebedele şi le-au încredinţat reprezentanţilor unui centru de salvare şi reabilitare a animalelor sălbatice, care le va acorda toate îngrijirile necesare până când acestea vor putea să se reintegreze în mediul lor natural. În cauză, faţă de la cele 5 persoane cu vârste cuprinse între 21 si 33 de ani, bănuite de comiterea faptelor, poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de «rănirea animalelor cu intenţie» şi «uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată», sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu”, a arătat sursa citată.

Poliţia Ilfov a menţionat că lebedele sunt protejate prin lege şi sunt interzise de lege uciderea sau capturarea acestora, indiferent de metodă utilizată, perturbarea habitatului lor, deteriorarea sau distrugerea cuiburilor.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Digi24.ro că cei cinci bărbați cercetați în acest dosar sunt cetățeni pakistanezi. În primele declarații date anchetatorilor, ei au spus că ar fi vrut să prindă lebedele ca să le crească.

Răspunsuri la „sondajul” lui Simion

Reacțiile la „sondajul lui George Simion au fost amestecate: unii au fost de acord ca străinii care au prins lebedele să fie expulzați, în vreme ce alții au amintit că în urmă cu mai bine de 25 de ani românii aveau aceeași imagine în Austria.

„Să plece de unde au venit!”

„Nu uitați ca și unii dintre ai noștri au făcut lucruri urâte și grave în ,,lumea buna ".Dacă au greșit sa fie pedepsiți ...punctual ,nu la grămadă .”

„Chastia nasoala e ca acum multi ani , la fel am facut si noi romanii , la fel in Austria parca.”

De asemenea, au fost și unii care au întrebat de ce autorul filmării nu a intervenit și nu a încercat să-i oprească.

La „sondaj” a răspuns și vicepreședintele AUR, Dan Tanasă, care s-a declarat de acord cu expulzarea străinilor.

De unde a pornit și unde s-a ajuns

De altfel, Dan Tanasă este cel care a declanșat un val de controverse, după ce în urmă cu circa o săptămână le-a cerut românilor să nu mai accepte mâncarea adusă de livratori care nu sunt români.

Declarația lui Tanasă a stârnit o reacție din partea CNCD, care s-a autosesizat, iar polițistul Marian Godină a anunțat că face plângere penală împotriva deputatului AUR.

După nici zece zile de la îndemnul lui Dan Tanasă, a avut loc și un incident. Un tânăr a atacat un livrator asiatic de mâncare pe stradă, strigându-i să plece înapoi acasă, pentru că este un invadator.

Atacatorul a filmat întreaga scenă, inclusiv momentul în care a fost prins și imobilizat de un polițist aflat în timpul liber, care trecea prin zonă.

Ulterior, Judecătoria Sectorului 2 din București a emis mandat de arestare pe 30 de zile împotriva atacatorului.

Victima atacatorului a avut nevoie de îngrijri medicale, au precizat anchetatorii.

„La data de 26.08.2025, în jurul orei 22:30, în timp ce se afla în mun. București, sector 2, din motive rasiale și xenofobe, în scopul de a o determina să părăsească teritoriul țării, inculpatul a exercitat acte de violență fizică asupra persoanei vătămate, cetățean originar din Bangladesh, lovind-o pe aceasta cu pumnul în zona feței, provocându-i astfel leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 1-2 zile de îngrijiri medicale”, se arată într-un comunicat al parchetului.

