Live TV

După apelul lui Tanasă împotriva livratorilor străini, Simion întreabă dacă trebuie expulzați cinci pakistanezi care au prins lebede

Data actualizării: Data publicării:
george simion in parlament
George Simion președintele AUR. Foto: Facebook
Din articol
Răspunsuri la „sondajul” lui Simion De unde a pornit și unde s-a ajuns

Liderul AUR, George Simion, a inițiat azi un sondaj ad-hoc pe pagina lui de Facebook, unde și-a întrebat urmăritorii dacă ar trebui expulzați câțiva cetățeni pakistanezi care au fost prinși după ce au capturat două lebede pe râul Argeș. Întrebarea lui Simion vine la doar câteva zile după ce vicepreședintele AUR Dan Tanasă le-a cerut românilor să nu mai primească mâncarea comandată dacă le este adusă de livratori de alte naționalități. Tot azi, un tânăr a fost arestat după ce a bătut pe stradă un livrator asiatic de mâncare, căruia i-a strigat să plece înapoi acasă, pentru că este un invadator.

„Ar trebui expulzați acești indivizi? DA / NU”. Aceasta este întrebarea lansată de George Simion pe contul lui de Facebook, unde a distribuit un clip video în care sunt filmați mai mulți indivizi care au capturat două lebede într-un râu, după ce le-au înconjurat și le-au lovit cu bețe.

Incidentul a avut loc luni, în localitatea Copăceni din județul Ilfov, a anunțat poliția, precizând că cinci persoane sunt cercetate penal în dosarul deschis în acest caz, fiind suspectate de rănirea animalelor cu intenţie şi uciderea sau capturarea intenţionată a acestora.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov a anunţat luni că poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Măgurele au fost sesizaţi, prin 112, că mai multe persoane ar fi capturat lebede din zona râului Argeş, în comuna Copăceni, după care au părăsit locul faptei.

Poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor Ilfov au găsit lebedele, acestea aflându-se într-o stare precară de sănătate, speriate, însă fără a prezenta leziuni vizibile.

„Poliţiştii au preluat lebedele şi le-au încredinţat reprezentanţilor unui centru de salvare şi reabilitare a animalelor sălbatice, care le va acorda toate îngrijirile necesare până când acestea vor putea să se reintegreze în mediul lor natural. În cauză, faţă de la cele 5 persoane cu vârste cuprinse între 21 si 33 de ani, bănuite de comiterea faptelor, poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de «rănirea animalelor cu intenţie» şi «uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată», sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu”, a arătat sursa citată.

Poliţia Ilfov a menţionat că lebedele sunt protejate prin lege şi sunt interzise de lege uciderea sau capturarea acestora, indiferent de metodă utilizată, perturbarea habitatului lor, deteriorarea sau distrugerea cuiburilor.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Digi24.ro că cei cinci bărbați cercetați în acest dosar sunt cetățeni pakistanezi. În primele declarații date anchetatorilor, ei au spus că ar fi vrut să prindă lebedele ca să le crească.

Răspunsuri la „sondajul” lui Simion

Reacțiile la „sondajul lui George Simion au fost amestecate: unii au fost de acord ca străinii care au prins lebedele să fie expulzați, în vreme ce alții au amintit că în urmă cu mai bine de 25 de ani românii aveau aceeași imagine în Austria.

„Să plece de unde au venit!”

„Nu uitați ca și unii dintre ai noștri au făcut lucruri urâte și grave în ,,lumea buna ".Dacă au greșit sa fie pedepsiți ...punctual ,nu la grămadă .”

„Chastia nasoala e ca acum multi ani , la fel am facut si noi romanii , la fel in Austria parca.”

De asemenea, au fost și unii care au întrebat de ce autorul filmării nu a intervenit și nu a încercat să-i oprească.

La „sondaj” a răspuns și vicepreședintele AUR, Dan Tanasă, care s-a declarat de acord cu expulzarea străinilor.

De unde a pornit și unde s-a ajuns

De altfel, Dan Tanasă este cel care a declanșat un val de controverse, după ce în urmă cu circa o săptămână le-a cerut românilor să nu mai accepte mâncarea adusă de livratori care nu sunt români.

Declarația lui Tanasă a stârnit o reacție din partea CNCD, care s-a autosesizat, iar polițistul Marian Godină a anunțat că face plângere penală împotriva deputatului AUR. 

După nici zece zile de la îndemnul lui Dan Tanasă, a avut loc și un incident. Un tânăr a atacat un livrator asiatic de mâncare pe stradă, strigându-i să plece înapoi acasă, pentru că este un invadator.

Atacatorul a filmat întreaga scenă, inclusiv momentul în care a fost prins și imobilizat de un polițist aflat în timpul liber, care trecea prin zonă.

Ulterior, Judecătoria Sectorului 2 din București a emis mandat de arestare pe 30 de zile împotriva atacatorului.

Victima atacatorului a avut nevoie de îngrijri medicale, au precizat anchetatorii.

„La data de 26.08.2025, în jurul orei 22:30, în timp ce se afla în mun. București, sector 2, din motive rasiale și xenofobe, în scopul de a o determina să părăsească teritoriul țării, inculpatul a exercitat acte de violență fizică asupra persoanei vătămate, cetățean originar din Bangladesh, lovind-o pe aceasta cu pumnul în zona feței, provocându-i astfel leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 1-2 zile de îngrijiri medicale”, se arată într-un comunicat al parchetului.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
razboi
1
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
Avion Iak-52
2
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război...
o persoana are in mana mai multe bancnote
3
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
soldat
4
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat...
cseke attila face declaratii
5
Ministrul Cseke Attila anunță desființarea a zeci de mii de posturi din administrația...
Contractul carierei: ”desființată” pentru cum se îmbracă, va prezenta în premieră o emisiune celebră
Digi Sport
Contractul carierei: ”desființată” pentru cum se îmbracă, va prezenta în premieră o emisiune celebră
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
barbat cu mainile prinse in catuse, la spate
Tânărul care a lovit cu pumnul un livrator asiatic de mâncare și i-a...
sorin grindeanu face declaratii la guvern
De unde a venit Nicușor Dan ieri, la întâlnirea coaliției...
mana care se sprijina pe o hartie cu masuratori de seismograf
Cutremur în România, miercuri seara
guvern 2
Pachetul II va fi împărțit în 5 proiecte diferite. Moșteanu...
Ultimele știri
Ryanair își plătește angajații care depistează bagajele de mână neconforme. Bonus de 2,5 euro pentru fiecare troler supradimensionat
Ciucu spune că pensiile magistraţilor atârnă mult la buget: sunt mai mari decât salariile miniştrilor
Ministrul Ionuț Moșteanu ar fi vrut un pachet cu „măsuri mai clare și mai radicale”: „Sunt lucruri ideologice care ne despart”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_GEORGE_SIMION_EXIT_POLL_005_INQUAM_Photos_Codrin_Unici
Simion, după ce Grindeanu a refuzat o alianță cu AUR: Răspuns jignitor, vrea să se sinucidă politic. Proteste la sediile PSD
francisc dobos livrator
Francisc Doboş, mesaj ironic după îndemnul AUR la refuzarea livratorilor străini: „Un dac neaoş din Nigeria a venit să se spovedească”
Dan Tănasă și Marian Godină
Marian Godină îi dă replica lui Dan Tanasă după scandalul „doar livratori români”. Prima întâlnire a polițistului cu deputatul AUR
Dan Tănasă și Marian Godină
Deputatul AUR Dan Tanasă își îndeamnă compatrioții să refuze comenzile livratorilor străini. Marian Godină i-a făcut plângere penală
BUCURESTI - SEMNARE CONTRACT AUTOSTRADA - MINISTERUL TRANSPORTUR
Grindeanu respinge oferta lui Simion de a guverna alături de AUR: „PSD e partid serios, nu luăm decizii pe picior”
Partenerii noștri
Pe Roz
"Regina modei" își acuză fostul iubit de viață dublă cu droguri, amante și prostituate: "M-a folosit pentru...
Cancan
Escorta de lux ucisă în Italia ar putea fi deshumată. Mama Denisei crede altcineva că a fost îngropat în...
Fanatik.ro
Massimo Moratti, președintele de legendă al lui Inter Milano, a ajuns la terapie intensivă!
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Povestea Ioanei, sportiva din Sibiu care a înotat între două continente pentru Sebi, un copil cu autism. Ce a...
Adevărul
Descoperirea care arată adevăratul chip al vikingilor. Ce spun dovezile științifice despre înfățișarea reală...
Playtech
Klaus Iohannis și-a făcut o operație estetică. Un chirurg plastician a explicat schimbările vizibile de pe...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Gigi Becali s-a hotărât: pune pe masă pentru Louis Munteanu o sumă fără precedent în istoria SuperLigii
Pro FM
Enrique Iglesias, din nou tată, a patra oară, la 50 de ani. Viața de părinte îi priește: "Sunt relaxat acasă...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Un livrator nepalez a fost lovit pe neașteptate cu pumnul pe stradă de un necunoscut. „Du-te înapoi în țara...
Newsweek
Casa de Pensii anunță care pensionari nu mai plătesc CASS chiar dacă au pensia peste 3.000 lei
Digi FM
Părinții ei sunt multimilionari, dar ea a ales simplitatea. Fiica lui Tom Cruise, impresionantă pe străzile...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie