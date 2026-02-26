Live TV

După aproape 15 ani fără recepție, PMB anunță lucrări la Pasajul Basarab. Când ar putea începe reparațiile

Data publicării:
BUCURESTI - PASAJ BASARAB - VOLUNTARI - CURATENIE - 3 SEPT 2022
Pasaj Basarab. Inquam Photos / George Călin

Pasajul Basarab, unul dintre cele mai importante noduri rutiere din Capitală, ar putea intra în sfârșit în reparații, după aproape 15 ani în care nu a fost recepționat oficial. Primăria Municipiului București anunță că intervențiile sunt în fază de pregătire, iar lucrările propriu-zise ar putea începe în luna iunie și să fie finalizate până în decembrie 2026.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a întâlnit joi cu reprezentanţii constructorilor şi au stabilit detaliile privind paşii care urmează, informează PMB, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

„După finalizarea proiectării, vor fi stabilite costurile, cine va face supervizarea lucrărilor şi deadline-ul lor. În luna mai, putem avea gata avizele şi autorizaţia de construire. Lucrările propriu-zise ar putea fi demarate în luna iunie şi finalizate până în decembrie 2026”, transmite PMB.

În 2023 s-a realizat o expertiză tehnică asupra stării pasajului, în care s-au consemnat toate problemele, iar expertiza a fost actualizată anul trecut, precizează municipalitatea.

Intervenţiile se vor împărţi între constructor (care va trebui să repare deficienţele de execuţie) şi PMB (care remediază ceea ce s-a degradat din cauza lipsei mentenanţei). Tot constructorul şi-a asumat realizarea proiectului tehnic în integralitate, pentru toate categoriile de lucrări, menţionează Primăria Capitalei.

„De aproape 15 ani este într-o situaţie incertă. A fost dat în folosinţă în 2011 - 2012, dar fără să i se fi făcut recepţia, motiv pentru care nu a putut fi întreţinut. În lipsa mentenanţei, s-a degradat. Sistemul de ape pluviale, scările, rampe, rosturile, lifturile, trotuarul rulant, elementele de semnalizare, dar şi structura în sine a pasajului, toate au acum nevoie de reparaţii”, transmite PMB.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În luna mai 2024, fostul primar general al Capitalei Nicuşor Dan declara că vor fi necesare aproximativ 130 de milioane de lei în vederea aducerii Podului Basarab la standarde şi realizarea recepţiei.

El sublinia că recepţionarea ar fi trebuit realizată în urmă cu zece ani, astfel încât să fie evitate discuţii ulterioare privind cui revine responsabilitatea unor deteriorări.

„Podul Basarab trebuia recepţionat în momentul în care s-a dat în folosinţă, aşa cum am făcut noi cu Podul Doamna Ghica. Nu s-a întâmplat, iar atunci procedura administrativă este să faci o expertiză ca să îţi spună ce mai este de făcut la pod, astfel încât el să fie în standarde şi să poţi să faci o recepţie. Acum, discuţia foarte lungă este: din toate lucrurile de care mai ai nevoie, de exemplu deteriorarea parapetului, ele vin din cauză că nu le-a făcut constructorul la timpul potrivit sau că au trecut anii şi oricum s-ar fi stricat? De aceea e bine să faci recepţia după ce ai terminat lucrarea şi nu zece ani după”, spunea Nicuşor Dan.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
1
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
2
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Russia Putin
3
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
4
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra...
Viktor Orban
5
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au convenit cu Zelenski...
Gigi Becali a rămas cu 1.000.000€
Digi Sport
Gigi Becali a rămas cu 1.000.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
2026-02-26-5055
Primarul Capitalei anunță controale la locuințele „convenabile”. „Majorarea chiriilor ar putea aduce 500 de milioane de lei la buget”
2026-02-26-4907
Ce spune Ciprian Ciucu despre blocarea ședințelor CGMB de către consilieri PSD, PUSL și AUR care au lipsit de la întrunire
groapa bucuresti
După 12 ani, un biciclist rănit grav din cauza gropilor din Capitală va primi 100.000 euro despăgubiri. Primăria, obligată să plătească
2026-02-26-5281
Ciprian Ciucu și zăpada din București: jurnaliștii se isterizează, primarii intră în vrie, sarea în exces distruge asfaltul
aur
AUR a depus în Parlament un proiect pentru alegerea primarilor și șefilor de CJ în 2 tururi: „Actualul sistem limitează legitimitatea”
Recomandările redacţiei
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Bolojan, reacție de la Bruxelles după atacul lui Grindeanu: „Nu am...
judecatori ccr
Curtea Constituțională a publicat motivarea în cazul proiectului...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Băsescu intervine în scandalul din coaliție: „Grindeanu dă din gură...
sorin grindeanu
Grindeanu: România nu poate fi guvernată doar prin aroganţă. „Suntem...
Ultimele știri
Bolojan, optimist că primim banii PNRR pentru reforma pensiilor speciale: „Comisia Europeană a apreciat eforturile pe care le-am făcut”
Al doilea mesaj Ro-Alert în Tulcea în ultimele 24 de ore privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian
Împăcare „cu lacrimi” între Marcel Ciolacu și primarul Constantin Toma: „E pace la Buzău”/ „Ne-am îmbrăţişat, ne-au dat lacrimile”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii nu mai pot evita realitatea, pe măsură ce primul Mercur retrograd al anului 2026 aduce adevărul...
Cancan
Doliu în presa din România! A murit Anca Pandea
Fanatik.ro
Președintele echipei lui Gabi Matei a rupt tăcerea după scandalul pariurilor: „Sunt curios dacă o să vină la...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Și-a cerut iubita în căsătorie în public, dar ce a urmat peste trei zile i-a șocat pe mulți
Adevărul
Planurile ascunse ale lui Putin. Ce urmărește Rusia dincolo de subjugarea Ucrainei și paralizarea UE. „Mergem...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Câți bani a plătit un bărbat pentru un zbor la clasa întâi. A rămas fără cuvinte: „Este o cameră de hotel în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După eliminarea din Champions League, Inter a ales între Chivu și Simeone și-i pune contractul pe masă
Pro FM
Adda, primul clip de familie cu soțul și fiul. S-au distrat și au rămas cu amintiri de neuitat
Film Now
Baz Luhrmann, despre mariajul de 29 de ani cu Catherine Martin: „Este absolut real!” Ei duc vieți separate și...
Adevarul
Cel mai mare tunel de autostradă din România, ajuns la jumătate. Când va fi străpuns tunelul de pe Autostrada...
Newsweek
Înalta Curte, decizie importantă legată de anularea CASS la pensie. Un pensionar a recuperat deja banii
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Momentul când un băiețel de doar trei ani e urmărit de un coiot uriaș, chiar în fața casei: „Nu am crezut...
Film Now
Fiul lui Audrey Hepburn susține că filmul cu Lily Collins nu i-ar fi plăcut celebrei sale mame: „Sper să...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...