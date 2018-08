După ce au fost trimiși la popă, o altă angajată a MAI îi jignește pe contribuabilii care-i plătesc salariul

Încă o insultă din partea unui angajat al MAI către cetățenii României. O polițistă din cadrul IPJ Vaslui a publicat un mesaj pe Facebook în care se arată scârbită de contribuabilii care afirmă că polițiștii sunt plătiți din banii lor. Ca și când asta nu ar fi adevărat.

Iată ce scrie subofițerul Maria Chetran pe FB:

„Din tot scandalul ăsta cu Poliția Română, nimic nu mă enervează mai mult decât pulifricii ăştia care fac afirmaţia că îmi plătesc mie salariul. Că e unul prost acolo sus, nu înseamnă că sunt toţi. Să faci afirmaţia că-mi plăteşti mie salariul, tu... contribuabilul cinstit, deja îţi arată gradul de IQ. Sub 30, ca Veorica. Si dacă tot am în listă pulifrici din ăştia care îmi plătesc mie salariul, de ce plm (pacea liniştii mele) nu ieşiţi voi cu capul sus din lista mea de Facebook, ca să nu mă cobor eu sub nivelul de IQ 30 al Veoricăi şi să vă şi nominalizez? Respect!!! #mândrăcăsuntpoliţistă”.

În afară de limbajul suburban, nedemn pentru uniforma pe care o poartă, angajata ministerului condus de doamna Carmen Dan o jignește și pe șefa guvernului, „Veorica”. Așteptăm o reacție a ministrului Dan și, de ce nu, a doamnei Dăncilă.

La scurt timp după postare, mândra polițistă și-a închis, probabil temporar, contul de Facebook.

Reprezentanţii IPJ Vaslui au anunţat că au declanşat o anchetă în acest caz, subliniind că nu tolerează un astfel de limbaj din partea unui poliţist, scrie Adevărul.ro.

„Cu privire la mesajul postat de către colega noastră pe o reţea de socializare, conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui a dispus verificări, întrucât nu se poate tolera un astfel de limbaj şi de comportament din partea unui poliţist, care îşi desfăşoară activitatea profesională în interesul şi în spijinul comunităţii”, a precizat Silvia Manta, responsabil mass-media din cadrul IPJ Vaslui.

La începutul săptămânii, iritat de reacţiile negative ale cetățenilor la adresa polițiștilor care s-au implicat în cazul plăcuțelor de înmatriculare anti-PSD, purtătorul de cuvânt de la Brigada Rutieră le sugera oamenilor să nu mai apeleze la Poliţie, atunci când au o problemă, ci la „vecini, la popi, la rude, dar nu la poliţie”.

