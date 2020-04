„E un exemplu”. Medic italian care salvează vieți în România: Am făcut un jurământ și e valabil în orice situație, în orice țară

Un medic italian, rezident la Unitatea de Primiri Urgenţe de la Spitalul din Arad, ajută pacienții din România și nu s-a întors în ţara sa, în această perioadă dificilă. Vincenza Del Vecchio este în prima linie a luptei împotriva coronavirusului.

Vincenza Del Vecchio: Am absolvit în luna iulie 2019 și am devenit rezident în februarie 2020, și am început să lucrez ca rezident la UPU la spitalul clinic de urgențe din Arad.

Este o provocare specială pentru mine, fiind rezidentă în anul 1. Ne-am găsit așa dintr-o dată în situație mondială foarte grea, și nu m-aș fi gândit niciodată că se va întâmpla ceva de genul acesta și chiar am început să lucrez când s-a răspândit acest coronavirus, și este o provocare, da.

Încerc să mă concentrez asupra faptului că sunt medic și nu contează nici naționalitatea nici unde lucrezi, contează să fii medic și să tratezi un om, nu conteaza vârsta. Nu conteaza nationalitatea, eu am făcut un jurământ și este valabil în orice situație, în orice țară.

Reporter: Cum a reactionat ministrul când a stat de vorbă cu tine?

Vincenza Del Vecchio: El cred că s-a bucurat despre faptul că a vazut un medic tânăr se străduiește să îi trateze pe acești oameni care acum se găsesc într-o poziție nu prea frumoasă.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a mers la mai multe spitale din țară, inclusiv la Arad, unde 14 medici au demisionat și 83 de angajaţi şi-au luat concediu medical.

„Ce pot să vă spun, și e un exemplu, dincolo de Clinica de Boli Infecțioase din Timișoara, în acel cort la poartă era o tânără italiancă, din Vicenza, trata pacienți români. Un exemplu pentru tot corpul nostru medical”, a spus Tătaru.

Editor web: Liviu Cojan