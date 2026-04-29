Live TV

Video „E vremea să mai vină şi norocul”: scumpirea biletelor la metrou, „întreruptă”, anunță Radu Miruță. Șefa Metrorex ar putea fi demisă

Data actualizării: Data publicării:
Garnitură de metrou.
Garnitură de metrou. Foto: Metrorex

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a anunţat că biletul la metrou nu se va mai scumpi de la 5 lei la 7 lei de la 1 mai, deoarece a semnat un ordin care „întrerupe” această creştere. „Am decis convocarea Consiliului de Administraţie al Metrorex prin Adunarea Generală a Acţionarilor pentru a întrerupe contractul de mandat al doamnei director general pentru nerespectarea indicatorilor financiari negociaţi cu ministerul”, a afirmat el. 

Radu Miruţă a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că a găsit suma de 60 de milioane de euro care nu a fost încasată din penalităţi pentru întârzierea unui singur contract la Metrorex. 

„La prima verificare, am găsit 60 de milioane de euro, bani neîncasaţi, din penalităţi care au fost date pentru întârzierea unui singur contract la Metrorex. A durat nouă luni după această perioadă în care ar fi trebuit să se emită de-a doua zi factura de penalităţi, până s-a emis factura. După ce s-a emis factura, nu s-a mai făcut niciun pas. Doar de aici sunt de cinci ori mai mulţi bani decât s-ar fi obţinut din creşterea acestui bilet”, a transmis ministrul interimar al Transporturilor. 

El a declarat că o altă problemă găsită la Metrorex este legată de neînchirierea spaţiilor comerciale din staţiile de metrou. 

„Am găsit o situaţie cu neînchirierea spaţiilor comerciale din reţeaua staţiilor de metrou, neînchiriere cu o analiză, adică închirere care ar fi putut fi făcută cu analiză de securitate la incendiu, reguli de bun simţ, respectarea şi înlesnirea fluxurilor de pasageri. Am găsit însă contracte de publicitate care au fost date fără o procedură competitivă”, a adăugat Radu Miruţă.

El a prezentat şi alte nereguli găsite la Metrorex. 

„Am găsit o companie care utilizează cu titlu gratuit depouri şi clădiri ale Metrorex, fără a plăti nimic. Am găsit baza sportivă de la Ciurel, pe care o foloseşte Sindicatul Metrorex, încasând bani din activităţile care se desfăşoară acolo, fără a exista o bază legală să facă asta şi fără a plăti la rândul lui bani către Metrorex, care este proprietarul acestei baze sportive. A existat pe vremuri un contract între Metrorex şi sindicat, care a permis sindicatului să închirieze pentru a-şi face bani. A expirat de mult acel contract, însă sindicatul a continuat să facă bani de pe nişte bunuri ale Metrorex, cam cum era clădirea de pe Olteniţei”, a transmis Miruţă.

Ministrul interimar al Transporturilor a menţionat că o parcare ce înregistrează pierderi de patru milioane de euro pe an este administrată de soţul directoarei de la Metrorex. 

„Am găsit situaţia parcării de la Străuleşti, pentru care se înregistrează pierderi de patru milioane de lei pe an, chiar dacă există solicitări de parteneriat public-privat, astfel încât ea să fie administrată, nemaifiind situaţia ca Metrorex să plătească patru milioane de lei pe an. Şi am găsit situaţia în care această parcare, care marchează pierderi de patru milioane de lei pe an, este administrată de soţul doamnei director general”, a explicat el.

Acesta a anunţat că a semnat ordinul de ministru pentru a opri creşterea preţului biletului la metrou de la 1 mai. 

„Dacă acum câteva zile auzeam că toate lucrurile astea care au condus la mărirea preţului biletului de metrou au fost explicate ca fiind un ghinion, astăzi e vremea să mai vină şi norocul şi am aici ordinul de ministru care întrerupe, începând de poimâine, creşterea de la 5 la 7 lei a biletului de metrou pe care îl semnez şi care va pleca la Monitorul Oficial”, a subliniat Miruţă.

El a precizat că a convocat Consiliul de Administraţie al Metrorex pentru a întrerupe contractul de mandat pentru directorul general. 

„Am decis convocarea Consiliului de Administraţie al Metrorex prin Adunarea Generală a Acţionarilor pentru a întrerupe contractul de mandat al doamnei director general pentru nerespectarea indicatorilor financiari negociaţi cu ministerul, acceptaţi, dar nerealizaţi. Asta ar fi trebuit să se întâmple de când au fost observaţi că nu sunt realizaţi”, a afirmat ministrul interimar al Transporturilor.

De asemenea, Radu Miruţă a anunţat că trimite Corpul de Control la Metrorex. 

„Am dispus trimiterea Corpului de Control la Consiliul de Administraţie al Metrorex pentru a cuantifica exact valoarea prejudiciului înregistrat de Metrorex, pentru modul în care au fost acceptate utilizarea de către alţii a acestor bunuri ale Metrorex, care evident au generat doar paguba pe care v-am explicat-o mai devreme. Am trimis Corpul de Control, de asemenea, pentru a verifica şi a documenta, spre a fi întrerupt modul în care sindicatul încasează bani din utilizarea unor resurse ale Metrorex, pentru care la rândul lui nu plăteşte Metrorex nimic şi am demarat procedurile pentru închirierea spaţiilor comerciale, respectând toate condiţiile de bun simţ şi pentru o procedură competitivă pentru închirierea spaţiilor de publicitate”, a declarat Radu Miruţă. 

El a precizat că se amână pentru două luni scumpirea biletului la metrou, dar este posibil ca până atunci ordinul care prevederea creşterea de la 5 lei la 7 lei să fie anulat.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Victoria Stoiciu
1
PSD îi cere demisia Victoriei Stoiciu din Parlament, după ce a plecat din partid. Replica...
george simion sustine un discurs
2
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. George Simion anunţă că s-au strâns 251 de...
alexandrin moiseev
3
Deputatul Alexandrin Moiseev, ales pe listele SOS: Nu votez moțiunea împotriva celui mai...
soldați Ucraina
4
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă...
5
Florin Manole: Dacă trece moțiunea de cenzură, sunt doar două opțiuni pentru PSD. A treia...
Suspendare istorică: 13 etape, după ce a "înnebunit" și și-a lovit adversarul cu pumnul în față!
Digi Sport
Suspendare istorică: 13 etape, după ce a "înnebunit" și și-a lovit adversarul cu pumnul în față!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
radu miruta foto gov ro
Avertisment de la Ministerul Transporturilor: „România poate pierde fonduri europene. Avem nevoie de infrastructură ca de aer”
drona galati2
Ce măsuri ia România, după incidentele cu drone prăbușite pe teritoriul țării. Radu Miruță: Facem un „zid” de la un capăt la celălalt
tren PESA foto facebook ARF PESA
Ministrul Transporturilor, despre trenurile PESA: „Nu accept să se decoloreze în triajul Gării Obor. Caut metode să le dăm drumul”
radu miruta foto gov ro
Radu Miruță a explicat cum vor salva banii din SAFE șantierul de la Mangalia și cum vor revitaliza industria militară din România
metrou in bucurești
Radu Miruță, despre amânarea deciziei de scumpire a biletelor de la metrou: Am cerut niște date
Recomandările redacţiei
gheorghe piperea
Piperea spune că au existat „niște strâmbări din nas” în AUR față de...
BUCURESTI - USR - CONFERINTA - LEGILE EDUCATIEI - 18 APR 2023
Ministrul Economiei: Un PSD condus de Grindeanu dărâmă propriul...
Regele Charles și Donald Trump
Donald Trump, ironizat de regele Charles într-un discurs la Casa...
WhatsApp Image 2026-04-29 at 13.55.41
Cine sunt „auriștii” din PSD? Gheorghe Piperea: O aripă care nu a...
Ultimele știri
„De la un război ales la unul de necesitate”. Donald Trump încearcă să evite un acord care ar scoate în evidență eșecurile SUA în Iran
Suporter dinamovist, atacat în trafic de ultrași ai echipei Steaua București. Incidentul, soldat cu accident
William și Catherine au publicat o nouă fotografie cu ocazia aniversării a 15 ani de căsătorie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua norocoasă a fiecărei zodii în mai 2026. Data care îți poate aduce schimbări importante în viață
Cancan
Soțul Valentinei din Vâlcea, răpus de durere, după moartea soției lui: 'Nu pot să stau în picioare. Mâine o...
Fanatik.ro
Cu ce se ocupă, de fapt, Diana Bulimar după retragerea din gimnastică. E înconjurată de tinere speranțe
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Acuzații teribile pentru ministrul Radu Miruță: „A tăiat 80% din buget! Vrea să pună lacătul pe clubul...
Adevărul
Micii perfecți pentru grătar: rețeta veche de peste 100 de ani propusă de Jamila. Secretul care îi face...
Playtech
Oraşul din România din care localnicii fug cu prima ocazie. Lipsa locurilor de muncă, unul dintre motive
Digi FM
Ionela Năstase, la doi ani de la diagnosticul de cancer: „Sănătatea nu se negociază și nu se amână!” Ce făcea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scenariu "nebun" după PSG - Bayern 5-4: Luis Enrique, noul antrenor al lui Real Madrid!
Pro FM
Cu ce probleme se confruntă Paula Seling la 47 de ani. Artista a rupt tăcerea: „Fiecare zi în care nu renunț...
Film Now
Sam Neill, starul din „Jurassic Park”, spune că nu mai are cancer, după ce chimioterapia nu a mai dat...
Adevarul
Cireșe cu 180 de lei kilogramul în piețele din România! „S-au dat ca pâinea caldă, nu ducem lipsă de clienți”
Newsweek
Sute de mii de pensionari pot pierde 2.300 lei la pensie. Legea ce interzice cumulul pensie-salariu, elaborată
Digi FM
Mihaela Rădulescu atacă dur familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ce am realizat în 11 ani”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
23 de ani de căsnicie, la fel de îndrăgostiți și azi. Julia Roberts și Danny Moder, întâlnire romantică pe...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte