Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a anunţat că biletul la metrou nu se va mai scumpi de la 5 lei la 7 lei de la 1 mai, deoarece a semnat un ordin care „întrerupe” această creştere. „Am decis convocarea Consiliului de Administraţie al Metrorex prin Adunarea Generală a Acţionarilor pentru a întrerupe contractul de mandat al doamnei director general pentru nerespectarea indicatorilor financiari negociaţi cu ministerul”, a afirmat el.

Radu Miruţă a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că a găsit suma de 60 de milioane de euro care nu a fost încasată din penalităţi pentru întârzierea unui singur contract la Metrorex.

„La prima verificare, am găsit 60 de milioane de euro, bani neîncasaţi, din penalităţi care au fost date pentru întârzierea unui singur contract la Metrorex. A durat nouă luni după această perioadă în care ar fi trebuit să se emită de-a doua zi factura de penalităţi, până s-a emis factura. După ce s-a emis factura, nu s-a mai făcut niciun pas. Doar de aici sunt de cinci ori mai mulţi bani decât s-ar fi obţinut din creşterea acestui bilet”, a transmis ministrul interimar al Transporturilor.

El a declarat că o altă problemă găsită la Metrorex este legată de neînchirierea spaţiilor comerciale din staţiile de metrou.

„Am găsit o situaţie cu neînchirierea spaţiilor comerciale din reţeaua staţiilor de metrou, neînchiriere cu o analiză, adică închirere care ar fi putut fi făcută cu analiză de securitate la incendiu, reguli de bun simţ, respectarea şi înlesnirea fluxurilor de pasageri. Am găsit însă contracte de publicitate care au fost date fără o procedură competitivă”, a adăugat Radu Miruţă.

El a prezentat şi alte nereguli găsite la Metrorex.

„Am găsit o companie care utilizează cu titlu gratuit depouri şi clădiri ale Metrorex, fără a plăti nimic. Am găsit baza sportivă de la Ciurel, pe care o foloseşte Sindicatul Metrorex, încasând bani din activităţile care se desfăşoară acolo, fără a exista o bază legală să facă asta şi fără a plăti la rândul lui bani către Metrorex, care este proprietarul acestei baze sportive. A existat pe vremuri un contract între Metrorex şi sindicat, care a permis sindicatului să închirieze pentru a-şi face bani. A expirat de mult acel contract, însă sindicatul a continuat să facă bani de pe nişte bunuri ale Metrorex, cam cum era clădirea de pe Olteniţei”, a transmis Miruţă.

Ministrul interimar al Transporturilor a menţionat că o parcare ce înregistrează pierderi de patru milioane de euro pe an este administrată de soţul directoarei de la Metrorex.

„Am găsit situaţia parcării de la Străuleşti, pentru care se înregistrează pierderi de patru milioane de lei pe an, chiar dacă există solicitări de parteneriat public-privat, astfel încât ea să fie administrată, nemaifiind situaţia ca Metrorex să plătească patru milioane de lei pe an. Şi am găsit situaţia în care această parcare, care marchează pierderi de patru milioane de lei pe an, este administrată de soţul doamnei director general”, a explicat el.

Acesta a anunţat că a semnat ordinul de ministru pentru a opri creşterea preţului biletului la metrou de la 1 mai.

„Dacă acum câteva zile auzeam că toate lucrurile astea care au condus la mărirea preţului biletului de metrou au fost explicate ca fiind un ghinion, astăzi e vremea să mai vină şi norocul şi am aici ordinul de ministru care întrerupe, începând de poimâine, creşterea de la 5 la 7 lei a biletului de metrou pe care îl semnez şi care va pleca la Monitorul Oficial”, a subliniat Miruţă.

El a precizat că a convocat Consiliul de Administraţie al Metrorex pentru a întrerupe contractul de mandat pentru directorul general.

„Am decis convocarea Consiliului de Administraţie al Metrorex prin Adunarea Generală a Acţionarilor pentru a întrerupe contractul de mandat al doamnei director general pentru nerespectarea indicatorilor financiari negociaţi cu ministerul, acceptaţi, dar nerealizaţi. Asta ar fi trebuit să se întâmple de când au fost observaţi că nu sunt realizaţi”, a afirmat ministrul interimar al Transporturilor.

De asemenea, Radu Miruţă a anunţat că trimite Corpul de Control la Metrorex.

„Am dispus trimiterea Corpului de Control la Consiliul de Administraţie al Metrorex pentru a cuantifica exact valoarea prejudiciului înregistrat de Metrorex, pentru modul în care au fost acceptate utilizarea de către alţii a acestor bunuri ale Metrorex, care evident au generat doar paguba pe care v-am explicat-o mai devreme. Am trimis Corpul de Control, de asemenea, pentru a verifica şi a documenta, spre a fi întrerupt modul în care sindicatul încasează bani din utilizarea unor resurse ale Metrorex, pentru care la rândul lui nu plăteşte Metrorex nimic şi am demarat procedurile pentru închirierea spaţiilor comerciale, respectând toate condiţiile de bun simţ şi pentru o procedură competitivă pentru închirierea spaţiilor de publicitate”, a declarat Radu Miruţă.

El a precizat că se amână pentru două luni scumpirea biletului la metrou, dar este posibil ca până atunci ordinul care prevederea creşterea de la 5 lei la 7 lei să fie anulat.

