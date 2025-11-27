Video Edilul din Mehedinți, care anul trecut a candidat împotriva fostei sale soții, a murit după ce i s-a făcut rău în sediul primăriei
Edilul comunei Gogoșu, din județul Mehedinți, care a candidat la alegerile locale de anul trecut împotriva fostei sale soții, a murit după ce i s-a făcut rău în primărie. Edilul ar fi făcut infarct în timp ce era transportat la spital, anunță Digi24.
Primarul Jean Rogoveanu a mers joi dimineața la birou, la sediul primăriei din localitatea mehedințeană Gogoșu. În scurt timp i s-a făcut rău, iar angajații primăriei au vrut să cheme inițial ambulanța, însă edilul i-a oprit spunându-le că se simte mai bine. După o oră i s-a făcut din nou rău și a decis, împreună cu concubina, să meargă la spitalul din Drobeta Turnu Severin. A condus femeia, pentru că edilul avea permisul suspendat, iar în apropiere de Drobeta Turnu Severin, bărbatului i-a fost și mai rău, moment în care femeia a decis să sune la 112 și să cheme o ambulanță.
Primii care au sosit la fața locului au fost cei de la SMURD. A fost chemată în sprijin și o ambulanță SAJ cu medic, primarul fiind în stop cardio-respirator.
Din păcate, cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-l salva pe edil, fiind declarat decesul.