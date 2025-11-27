Live TV

Data publicării:
primar Jean Rogoveanu comuna gogosu
Primarul comunei mehedințene Gogoșu, Jean Rogoveanu. Foto: Captură TV Digi24

Edilul comunei Gogoșu, din județul Mehedinți, care a candidat la alegerile locale de anul trecut împotriva fostei sale soții, a murit după ce i s-a făcut rău în primărie. Edilul ar fi făcut infarct în timp ce era transportat la spital, anunță Digi24.

Atenție! Detalii care vă pot afecta emoțional!

Primarul Jean Rogoveanu a mers joi dimineața la birou, la sediul primăriei din localitatea mehedințeană Gogoșu. În scurt timp i s-a făcut rău, iar angajații primăriei au vrut să cheme inițial ambulanța, însă edilul i-a oprit spunându-le că se simte mai bine. După o oră i s-a făcut din nou rău și a decis, împreună cu concubina, să meargă la spitalul din Drobeta Turnu Severin. A condus femeia, pentru că edilul avea permisul suspendat, iar în apropiere de Drobeta Turnu Severin, bărbatului i-a fost și mai rău, moment în care femeia a decis să sune la 112 și să cheme o ambulanță.

Primii care au sosit la fața locului au fost cei de la SMURD. A fost chemată în sprijin și o ambulanță SAJ cu medic, primarul fiind în stop cardio-respirator.

Din păcate, cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-l salva pe edil, fiind declarat decesul.

Jean Rogoveanu a câștigat un nou mandat de primar în 2024. La acel moment, a avut-o drept contracandidat pe soția sa, cu care se afla în proces de divorț.

Primarul din Gogoșu a mai fost implicat într-un scandal, atunci când a luat, din bani publici, trei telefoane în valoare de 6.000 de euro. Gadget-urile de top au fost folosite de primar, de vice și de o angajată a primăriei.

Editor : C.A.

