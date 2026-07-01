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17 candidați au susținut proba cu subiecte de rezervă la Bacalaureat 2026, după ce au întârziat la examen

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Subiecte de rezervă la Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Subiecte de rezervă la Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Subiecte de rezervă la examenul de Bacalaureat 2026

Ministerul Educației a anunțat că 17 candidați, dintre care 11 din București, au susținut proba obligatorie a profilului de la Bacalaureat 2026 la ora 13:00, cu subiecte de rezervă, după ce au întârziat la examen din motive excepționale și justificate. Posibilitatea de a susține testarea după-amiază a fost anunțată de autorități încă din cursul dimineții, în contextul dificultăților de deplasare provocate de fenomenele meteorologice din mai multe zone ale țării.

Sesiunea de vară a Bacalaureatului continuă joi cu proba la alegere a profilului și specializării, ultima probă scrisă fiind programată vineri, 3 iulie, la limba și literatura maternă.

Subiecte de rezervă la examenul de Bacalaureat 2026

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că 17 candidați au susținut proba obligatorie a profilului cu subiecte de rezervă, începând cu ora 13:00. Dintre aceștia, 11 sunt din București. Potrivit instituției, măsura a fost aplicată în urma unor situații excepționale și justificate care au făcut imposibilă prezența elevilor la ora oficială de începere a examenului.

Procedura a fost anunțată încă din cursul dimineții de autorități. Secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, a declarat pentru Digi24.ro că susținerea probei la ora 13:00 reprezintă o procedură standard, prevăzută în metodologia examenului, pentru cazurile în care candidații întârzie din motive care nu le sunt imputabile.

În contextul fenomenelor meteo care au afectat mai multe zone ale țării, inclusiv Capitala, Ministerul Educației a precizat că președinții centrelor de examen pot solicita subiecte de rezervă pentru candidații aflați în astfel de situații, astfel încât aceștia să nu piardă examenul.

Citește și: Subiectele la istorie de la Bacalaureat 2026 au fost publicate de Ministerul Educației

Rată de participare la proba obligatorie a profilului

La proba obligatorie a profilului s-au prezentat 121.147 de candidați, reprezentând o rată de participare de 97,4% din totalul celor 124.334 de absolvenți înscriși. Alți 3.187 de candidați au absentat, iar 18 au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Citește și: Subiectele la matematică de la Bacalaureat 2026

Editor : C.S.

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