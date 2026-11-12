Live TV

2.500 de elevi ar urma să participe la ore de istorie organizate în spațiul public, prin proiectul-pilot „Istoria în Stradă”

Data publicării:
1794475817original_whatsapp_image_2026-11-12_at_11.22.54_(4)
Reuniunea Grupului de lucru pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, constituit la nivelul Guvernului. Sursa foto: Guvernul României
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Cel puțin o oră de istorie ar urma să se desfășoare în spațiul public, la monumente, clădiri sau în piețe cu semnificație istorică, în cadrul proiectului-pilot „Istoria în Stradă", inclus în Planul Național de Acțiune pentru prevenirea și combaterea extremismului violent. Programul, coordonat de Ministerul Educației, ar urma să fie testat în 42 de școli, prin organizarea a 100 de lecții la care să participe 2.500 de elevi.

Proiectul urmărește să-i ajute pe elevi să înțeleagă mai bine evenimentele istorice prin raportarea acestora la locurile în care s-au petrecut. Astfel, lecțiile nu se vor desfășura exclusiv în sala de clasă, ci și în apropierea unor monumente, clădiri, piețe sau a altor obiective relevante pentru istoria locală și națională.

Elevii ar urma să analizeze evenimentele istorice în legătură directă cu spațiile în care acestea s-au produs și să înțeleagă mai bine impactul lor asupra comunității, orașului și țării.

„Scopul acestei acțiuni este de a facilita o mai bună înțelegere a evenimentelor istorice, prin corelarea lor cu spațiile fizice în care au avut loc, în trecut, astfel încât elevii să observe și să înțeleagă mai bine aceste evenimente și impactul lor asupra comunității, a orașului, a națiunii, modul în care istoria a modelat dezvoltarea orașului în care trăiesc", se arată în document.

Etapa-pilot este prevăzută pentru perioada 2026-2027, după care programul ar urma să fie extins gradual. Proiectul va fi coordonat de Ministerul Educației, prin intermediul inspectoratelor școlare.

Planul stabilește drept ținte includerea a 42 de școli, organizarea a 100 de lecții în spațiul public și participarea a 2.500 de elevi. Autoritățile vor urmări și numărul județelor acoperite, precum și numărul profesorilor implicați.

Eficiența proiectului va fi evaluată în funcție de gradul în care lecțiile desfășurate în spațiul public stimulează interesul elevilor pentru istorie și patrimoniul cultural, precum și de nivelul de înțelegere a evenimentelor discutate. Documentul stabilește o țintă de satisfacție de 80% în rândul participanților.

Finanțarea ar urma să fie asigurată din bugetele instituțiilor implicate, precum și din donații și sponsorizări.

Proiectul „Istoria în Stradă" face parte dintr-un set mai amplu de măsuri care urmăresc consolidarea sentimentului de apartenență al tinerilor la comunitate. Planul mai prevede activități sportive, proiecte de voluntariat, dezbateri, teatru și alte acțiuni culturale destinate dezvoltării gândirii critice.

Citește și: Guvernul pregătește un plan pentru siguranța în școli. Luca Niculescu: „Trebuie să identificăm din timp situațiile de risc"

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
1
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe...
nicusor dan si maia sandu isi strang mainile
2
Prima reacție a UE la planul de unire dintre România și Republica Moldova. Marta Kos...
ovidiu vanghele
3
Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe în viitor la...
harta romaniei pe judete si regiuni
4
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile...
Price of Water Set To Rise
5
Orașele cu cea mai scumpă apă din România. Unde plătesc oamenii cele mai mari tarife și...
Breaking News la FCSB: MM Stoica a plecat definiv de la echipă!
Digi Sport
Breaking News la FCSB: MM Stoica a plecat definiv de la echipă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
original_whatsapp_image_2026-11-12_at_11.22.54_(7)
Guvernul pregătește un plan pentru siguranța în școli. Luca Niculescu: „Trebuie să identificăm din timp situațiile de risc"
Torino - Evaquazione istituti scolastici per allarme bomba
Cel puţin 300 de şcoli din Italia au fost evacuate după ce au primit acelaşi mesaj de ameninţare cu bombă
scoala elevi inquam octav ganea
Cine ar trebui să răspundă pentru violența din școli. Ce arată un sondaj INSCOP despre responsabilitatea părinților și a profesorilor
Sorin Costreie.
Sorin Costreie: Nu putem să avem o educaţie de calitate fără protecţia copiilor şi a profesorilor
Vacanța de iarnă. Foto Getty Images
Vacanța de iarnă 2026: Care este ultima zi de cursuri și pe ce dată revin elevii la școală în ianuarie
Recomandările redacţiei
Russia Security Pact
Cine va reprezenta UE în negocierile Ucraina-Rusia. Două nume se află...
calin georgescu profimedia
Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost trimiși în judecată de DIICOT...
george simion consultari cotroceni 2
George Simion a rămas cu datorii de milioane de lei, pe persoană...
BUCURESTI - CONFERINTA - FUZIUNE - PNL - FD - 11 NOI 2026
Ludovic Orban, despre fuziunea Forța Dreptei cu PNL și contestatarii...
Ultimele știri
Franța anunță când va aproba UE un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei
Amantă, spionaj și scandal: unde se află femeia care a furat date despre Nvidia, de la Jensen Huang, pentru China
Șeful NATO compară pierderile militare ale Rusiei într-o singură lună în Ucraina cu bilanțul americanilor uciși în Războiul din Vietnam
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Le-a păsat doar să-i numere banii. Oameni plini de ură, falși și necinstiți". Mihaela Rădulescu, tranșantă...
Cancan
S-a aflat cauza morții femeii din Galați, care a decedat la doar 10 minute după ce a ajuns acasă. Așteptase 6...
Fanatik.ro
Șoc! Meme Stoica pleacă de la FCSB după 16 ani! Exclusiv
editiadedimineata.ro
SRI anunță că a oprit un atac cibernetic din Rusia asupra unei instituții guvernamentale
Fanatik.ro
Cum a fugit Nadia Comăneci din România lui Ceaușescu! Drumul periculos spre libertate, cu doar câteva...
Adevărul
Titi Aur: „Șoferii de camion din România distrug cel mai mult în Europa”. Cum funcționează efectul de turmă...
Digieconomic
Cum poți primi indemnizația pentru creșterea copilului chiar dacă nu ai avut contract de muncă în ultimul an
Digi FM
Vineri, 13, superstiții, legende și un nume special pentru frica de această zi. Cum a ajuns să fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Ca niște șerpi": frații Nurmagomedov s-au dus peste un fost campion UFC și l-au umplut de sânge!
Pro FM
"M-a sărutat pasional, mi-au căzut foile din mână. Nu știam cine era". Un actor de top, surprins de Madonna...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cum trăiește Tommy Lee Jones la 80 de ani. S-a retras pe o proprietate uriașă, are o casă veche de 170 de ani...
Adevarul
Ucraina pregătește noua armă care ar putea lăsa Rusia „fără dinți”
Newsweek
Pensiile au intrat deja pe cardurile pensionarilor care au cont la CEC Bank. La ce oră iau banii ceilalți?
Digi FM
India va construi unul dintre „cele mai mari” muzee din lume. La cât este estimat costul
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum trebuie să gătești broccoli ca să nu-i pierzi beneficiile. Trucul simplu pe care puțini îl cunosc
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Parcă a întinerit! Soția lui Pierce Brosnan, elegantă la 63 de ani, într-o rochie subțire de satin: "007 ar...
UTV
Andreea Marin a dezvăluit cum se descurcă Violeta departe de casă. „Bârfim, ca între fete. Avem câte o șuetă...