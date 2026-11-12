2.500 de elevi ar urma să participe la ore de istorie organizate în spațiul public, prin proiectul-pilot „Istoria în Stradă”

Cel puțin o oră de istorie ar urma să se desfășoare în spațiul public, la monumente, clădiri sau în piețe cu semnificație istorică, în cadrul proiectului-pilot „Istoria în Stradă", inclus în Planul Național de Acțiune pentru prevenirea și combaterea extremismului violent. Programul, coordonat de Ministerul Educației, ar urma să fie testat în 42 de școli, prin organizarea a 100 de lecții la care să participe 2.500 de elevi.

Proiectul urmărește să-i ajute pe elevi să înțeleagă mai bine evenimentele istorice prin raportarea acestora la locurile în care s-au petrecut. Astfel, lecțiile nu se vor desfășura exclusiv în sala de clasă, ci și în apropierea unor monumente, clădiri, piețe sau a altor obiective relevante pentru istoria locală și națională.

Elevii ar urma să analizeze evenimentele istorice în legătură directă cu spațiile în care acestea s-au produs și să înțeleagă mai bine impactul lor asupra comunității, orașului și țării.

„Scopul acestei acțiuni este de a facilita o mai bună înțelegere a evenimentelor istorice, prin corelarea lor cu spațiile fizice în care au avut loc, în trecut, astfel încât elevii să observe și să înțeleagă mai bine aceste evenimente și impactul lor asupra comunității, a orașului, a națiunii, modul în care istoria a modelat dezvoltarea orașului în care trăiesc", se arată în document.

Etapa-pilot este prevăzută pentru perioada 2026-2027, după care programul ar urma să fie extins gradual. Proiectul va fi coordonat de Ministerul Educației, prin intermediul inspectoratelor școlare.

Planul stabilește drept ținte includerea a 42 de școli, organizarea a 100 de lecții în spațiul public și participarea a 2.500 de elevi. Autoritățile vor urmări și numărul județelor acoperite, precum și numărul profesorilor implicați.

Eficiența proiectului va fi evaluată în funcție de gradul în care lecțiile desfășurate în spațiul public stimulează interesul elevilor pentru istorie și patrimoniul cultural, precum și de nivelul de înțelegere a evenimentelor discutate. Documentul stabilește o țintă de satisfacție de 80% în rândul participanților.

Finanțarea ar urma să fie asigurată din bugetele instituțiilor implicate, precum și din donații și sponsorizări.

Proiectul „Istoria în Stradă" face parte dintr-un set mai amplu de măsuri care urmăresc consolidarea sentimentului de apartenență al tinerilor la comunitate. Planul mai prevede activități sportive, proiecte de voluntariat, dezbateri, teatru și alte acțiuni culturale destinate dezvoltării gândirii critice.

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Editor : A.D.