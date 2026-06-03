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5 iunie 2026, zi liberă pentru elevi și profesori. În ce unități de învățământ nu se fac cursuri

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Zi liberă pe 5 iunie. Foto Getty Images
Zi liberă pe 5 iunie. Foto Getty Images
Din articol
De ce activitatea din școli este suspendată pe 5 iunie Ce semnificație are Ziua Învățătorului

La doar câteva zile după minivacanța de 1 Iunie, elevii și cadrele didactice din România vor avea parte de o nouă pauză în calendarul școlar. Pe 5 iunie 2026 este marcată Ziua Învățătorului, dată care are statut de zi nelucrătoare în învățământul preuniversitar. În această zi, cursurile sunt suspendate în majoritatea unităților de învățământ, deși programul poate varia în cazul unor instituții particulare, în funcție de regulamentele și prevederile interne aplicabile.

Momentul coincide cu una dintre cele mai importante perioade ale anului școlar, când elevii din anii terminali se pregătesc pentru examenele naționale, iar majoritatea unităților de învățământ se apropie de finalul cursurilor.

De ce activitatea din școli este suspendată pe 5 iunie

Instituită prin Legea nr. 289/2007, Ziua Învățătorului este sărbătorită anual pe 5 iunie în școlile și grădinițele din România. Din 2024, această dată este recunoscută și ca zi nelucrătoare pentru personalul din învățământul preuniversitar, în baza Contractului Colectiv de Muncă din Educație. Astfel, cursurile sunt suspendate, fără ca programul școlar să fie recuperat ulterior.

Ce semnificație are Ziua Învățătorului

Data de 5 iunie a fost aleasă deoarece coincide cu ziua de naștere a lui Gheorghe Lazăr, considerat fondatorul învățământului modern în limba română. Instituirea acestei sărbători are rolul de a evidenția contribuția profesorilor și învățătorilor la formarea noilor generații și la dezvoltarea societății prin educație.

Potrivit legislației în vigoare, Ziua Învățătorului este o manifestare educațională, culturală și apolitică, organizată anual în unitățile de învățământ din România. Cu acest prilej pot fi acordate premii, distincții și titluri onorifice cadrelor didactice și elevilor care au obținut rezultate remarcabile. Evenimentul aduce în atenție contribuția cadrelor didactice la formarea și pregătirea elevilor. Totodată, momentul subliniază importanța educației și a rolului pe care școala îl are în dezvoltarea noilor generații.

Câte săptămâni de școală mai sunt până la vacanța de vară

Ziua liberă de pe 5 iunie vine într-un moment în care anul școlar se apropie de final. Pentru elevii din clasele a XII-a și a XIII-a, cursurile se încheie oficial la această dată, ceea ce înseamnă că ultima zi efectivă de școală va fi joi, 4 iunie. Elevii de clasa a VIII-a vor termina cursurile pe 12 iunie, în timp ce pentru majoritatea elevilor din România anul școlar se va încheia pe 19 iunie.

Vacanța de vară începe din 20 iunie 2026, marcând finalul anului școlar 2025-2026 și începutul unei noi perioade de pregătire pentru examenele și etapele educaționale care urmează.

Editor : C.S.

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