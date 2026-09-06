Noul an de școlar începe cu sute de unități aflate încă în renovare. Ministrul Educației spune că pentru elevii care învață în acestea au fost găsite soluții temporare, de la spații închiriate până la mutarea cursurilor în alte clădiri. În același timp, 74 de unități au încă grupuri sanitare neconforme.
În acest moment, există în toată țara 700 de unități școlare care încă sunt în renovare, a anunțat ministrul Mihai Dimian, la Interviurile Digi24.ro. De luni, elevii din aceste școli fie vor învăța în spații închiriate, fie în alte școli, unde clasele de elevi vor fi împărțite în mai multe schimburi, dimineața și seara.
„Sunt trei categorii de unități: unele în situatia de renovare/reabilitare, altele nu au incă aviz ISU, se lucrează la documentație și a treia categorie este legată de insuficiența spațiului din școală din cauza creșterii numărului de elevi.
De aceea când vorbim despre suma totală, suntem undeva la 700 de unități. Aproximativ 3% din din elevi sunt în această situație. (…)
Pentru ei s-au identificat diverse soluții, de la închirierea sau punerea la dispoziție a unor spații noi până la reabilitare, mai ales în București. Pe de altă parte, utilizarea unor alte școli, unde activitatea se desfășura într-un singur schimb”, a declarat ministrul Dimian, care a precizat și că s-a încercat prioritizarea elevilor din clasa I și a VIII-a.
„Nu e o veste rea. Faptul că se renovează școli este o veste bună. Un program de renovare nu durează trei luni sau două luni, durează doi sau trei ani. Drept urmare, pe perioada respectivă sigur că identifici aceste soluții. Eu mă bucur că există aceste investiții în educație. În aproximativ 3% din spațiile ministerului s-au construit școli noi în această perioadă, prin PNRR.
Vorbim de o schimbare fundamentă infrastructurii. O vedem și financiar. În acest an s-au făcut plăți deja de 4 miliarde de lei. Gândiți-vă că din 2021 până în 2025 s-au făcut plăți în educație, în investiții din PNR, de 7 miliarde. Îm acest an sunt 4 miliarde”, a mai spus acesta.
Câte școli mai au toalete neconforme
Numărul unităților care au grupuri sanitare neconforme s-a redus față de anii trecuți, însă în România încă există „școli cu toaletă în curte”. Ministrul susține că 74 de școli se află în această situație, iar autoritățile locale ar trebui întrebate de ce nu au făcut lucrările necesare ani la rând:
„Inclusiv dacă într-o școală e o singură toaletă și e nevoie de două sau e nevoie de trei, conform standardelor actuale, el intră în categoria de toalete neconforme. Deci nu toate cele pe care le voi menționa sunt în situația de a avea toaletele în curte. (…) Deci 74 au încă toaletele neconforme și ar trebui întrebați de la nivel de autoritate locală de ce n-au finalizat în 2024, de ce n-au finalizat în 2025. lucrările”.