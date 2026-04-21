Live TV

Acte necesare pentru înscrierea la creșă și grădiniță în anul școlar 2026-2027. Ce documente trebuie să conțină dosarul

Data publicării:
Acte pentru înscrierea la creșă și grădiniță.
Din articol
Ce copii pot fi înscriși în unitățile de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar Acte necesare pentru înscrierea la creșă și grădiniță în 2026 Care sunt etapele de înscriere

Înscrierile la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026-2027 încep pe 25 mai, după etapa de reînscrieri programată între 18 și 22 mai, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. Înainte de acest moment, părinții trebuie să pregătească dosarul necesar, care cuprinde documente obligatorii, precum cererea-tip, copiile actelor de identitate, adeverințe și alte dovezi justificative, solicitate în cadrul procesului de admitere.

Etapa de reînscrieri este cea în care părinții copiilor care sunt acum la grădiniță/creșă îți exprimă opțiunea privind frecventarea unității și în anul școlar următor. Locurile pe care se vor face înscrieri pentru copiii care nu sunt acum la creșă/grădiniță sunt cele rămase libere după această etapă.

Ce copii pot fi înscriși în unitățile de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar

În grupele de nivel antepreșcolar (creșă) pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, în limita numărului de locuri disponibile după etapa de reînscrieri.

În grupele de nivel preșcolar (grădiniță) pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 și 6 ani, în limita locurilor disponibile după etapa de reînscrieri.

În cererile-tip de înscriere părinții pot trece trei opțiuni, în ordinea preferințelor. Cererea se depune la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune.

Locurile pe care se vor face înscrieri pentru copiii care nu sunt acum la creșă/grădiniță sunt locurile rămase libere după această etapă. Potrivit Ministerului Educației, ordinea înscrierii/numărul de înregistrare al cererii de înscriere nu constituie un criteriu, înscrierea nu se face pe principiul „primul venit, primul servit”, ci pe baza criteriilor generale și specifice descrise în metodologie.

Acte necesare pentru înscrierea la creșă și grădiniță în 2026

Dosarul de înscriere într-o unitate de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar, precum și în serviciul de educație timpurie complementar cuprinde următoarele documente:

  • cerere-tip: pe această cerere, părintele/reprezentantul legal al copilului va trece trei opțiuni (trei unități de învățământ) pe care acesta le are în vedere pentru copil;
  • copie de pe certificatul de naștere al copilului;
  • copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal;
  • adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar;
  • alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.

În situația transmiterii prin e-mail sau prin poștă a cererii-tip, părintele va transmite unității de învățământ o declarație pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere (după caz).

  • Dovada modului în care se exercită autoritatea părintească în cazul părinților divorțați și informații privind părintele la care a fost stabilită locuința minorului (dacă este cazul).

La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar, următoarele documente:

  • adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic;
  • adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ;
  • avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.

După depunerea cererii și a dosarului de înscriere, acesta trebuie validat.

Indiferent de modalitatea de depunere a cererii-tip de înscriere, validarea se face la unitatea școlară la care se solicită înscrierea, în prezența părintelui /reprezentantului legal al copilului care trebuie să prezinte actul de identitate propriu și certificatul de naștere al copilului, în original, precum și copii ale acestora pentru a fi certificate conform cu originalul de către persoana desemnată din cadrul comisiei de înscriere de la nivelul unității de învățământ.

Care sunt etapele de înscriere

Prima etapă (în care se colectează și se procesează cererile-tip de înscriere și documentele depuse/transmise de părinți/reprezentanții legali) - în această etapă se derulează trei faze, după cum urmează: 

Faza I: se evaluează cererile-tip de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca primă opțiune și se generează lista cererilor respinse;

Faza a II-a: se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în Faza I de la unitățile de învățământ exprimate ca a doua opțiune și se generează lista cererilor respinse;

  • Cererile-tip de înscriere respinse în Faza I și dosarele corespunzătoare se transmit în copie, prin orice mijloc care permite confirmarea primirii, de la unitatea de învățământ exprimată ca primă opțiune la unitatea de învățământ exprimată ca a doua opțiune.

Faza a III-a: se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în Faza a II-a de la unitățile de învățământ exprimate ca a treia opțiune și se generează lista cererilor respinse care pot intra, la solicitarea părinților, pe baza unei noi cereri, în evaluare în a doua etapă a înscrierilor, pe locurile rămase libere.

  • Cererile-tip de înscriere respinse în Faza a II-a și dosarele corespunzătoare se transmit în copie, prin orice mijloc care permite confirmarea primirii, de la unitatea de învățământ exprimată ca a doua opțiune la unitatea de învățământ exprimată ca a treia opțiune.

Părinții pot ridica dosarele respinse de la unitatea de învățământ la care au fost depuse, în 5 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale etapei.

  • (18 iunie 2026 - Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri)

A doua etapă implică înscrierea, pe locurile libere rămase, a copiilor respinși în etapa anterioară. În această etapă se colectează și se procesează noile cereri-tip de înscriere, cu alte trei opțiuni și documentele depuse/transmise de părinți/reprezentanții legali, folosind SIIIR și având la bază aplicarea criteriilor de departajare. În mod similar cu activitățile derulate în etapa I, în această etapă se derulează trei faze, respectiv:

Faza I: se evaluează cererile-tip de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca primă opțiune și se generează lista cererilor respinse;

Faza a II-a: se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în Faza I de la unitățile de învățământ exprimate ca a doua opțiune și se generează lista cererilor respinse.

  • Cererile-tip de înscriere respinse în Faza I și dosarele corespunzătoare se transmit în copie, prin orice mijloc care permite confirmarea primirii, de la unitatea de învățământ exprimată ca primă opțiune la unitatea de învățământ exprimată ca a doua opțiune.

Faza a III-a: se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în Faza a II-a de la unitățile de învățământ exprimate ca a treia opțiune și se generează lista cererilor respinse care pot intra în evaluare, pe locurile rămase libere, în etapa de ajustări, la solicitarea părinților/reprezentanților legali.

  • Cererile-tip de înscriere respinse în Faza a II-a și dosarele corespunzătoare se transmit în copie, prin orice mijloc care permite confirmarea primirii, de la unitatea de învățământ exprimată ca a doua opțiune la unitatea de învățământ exprimată ca a treia opțiune.

Părinții pot ridica dosarele respinse de la unitatea de învățământ la care au fost depuse, în 5 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale etapei.

  • (9 iulie 2026 - Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri.)

Etapa de ajustări, derulată la nivelul inspectoratelor școlare jdețene/ISMB, în care se colectează și se procesează noi cereri-tip de înscriere și documentele depuse/transmise de părinții/ reprezentanții legali ai copiilor care:

  • nu au participat la primele două etape sau
  • nu au fost înscriși din diferite alte motive.
  • (Etapa de ajustări: 17 - 27 august 2026/ 28 august 2026 - Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări.)

De unde pot primi părinții informații suplimentare

  • canale de comunicare online ale inspectoratelor şcolare și ale unităților de învățământ cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar
  • direct de la unitățile de învățământ preuniversitar cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar.
  • prin intermediul liniei telverde (la nivelul inspectoratului școlar).

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - CONGRES PPE - 6 MAR 2024
Emil Boc, mesaj pentru PSD și Opoziție: Partidele care vor vota o...
Raed Arafat a fost pus sub acuzare într-un dosar de contrabandă cu un...
dominic fritz sustine un discurs
Fritz acuză PSD de „dublu joc și majorități paralele” cu AUR: „Nu...
Mohammad Bagher Ghalibaf
„Acționează ca un fel de coordonator”. Omul din centrul regimului de...
Ultimele știri
Rusia susține că a ocupat 1.700 de kilometri pătrați din teritoriul Ucrainei în acest an: „Au trecut sub controlul nostru”
PNL nu-l mai vrea pe Grindeanu al treilea om în stat: liberalii i-ar putea cere demisia, dacă miniștrii PSD se retrag (surse)
Conferință de presă la sediul TAROM: angajații reclamă intenția Guvernului de a închide compania începând cu 30 aprilie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Decizia controversată luată de regina Elisabeta a II-a la finalul vieții sale: „Va rămâne o greșeală”
Cancan
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Fanatik.ro
“Vii la FCSB în locul lui Mirel Rădoi?”. Laurențiu Reghecampf, anunțul momentului! Clauza uriaşă pe care Gigi...
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Care e situaţia lui George Puşcaş la Dinamo: “Dacă va avea dureri mai mari, luăm în calcul să fie operat!” Ce...
Adevărul
Noua termocentrală Mintia, construită în trei ani. Investiția de 1,7 GW aduce aproape 1.000 de locuri de muncă
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Cum și-a câștigat Elena Udrea primii bani. Colegii îi spuneau „coana mare”: „Eram din provincie!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A murit în aprilie 2025, dar soția sa tocmai a anunțat că e însărcinată cu copilul lui: ”Mi-a spus înainte să...
Pro FM
Andreea Bălan și Victor Cornea sunt oficial soț și soție. Primele imagini de la cununia civilă
Film Now
Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas, mesaje emoționante de ziua fiicei lor. Carys a împlinit 23 de ani și...
Adevarul
„Portavionul de uscat” al Chinei sau tehnologia care încarcă dronele în zbor, direct de la sol
Newsweek
România crește cu o lună vârsta la care ieși la pensie, în timp ce Republica Moldova refuză. Cine e afectat?
Digi FM
La fel de îndrăgostiți și după 10 ani împreună. Macaulay Culkin, fericit alături de logodnica sa la o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul începe să se dezvolte diferit la fete şi la băieţi încă dinainte de naştere, au constatat oamenii de...
Digi Animal World
E o rasă adorată, dar controversată. Un veterinar susține că buldogul francez „ar trebui interzis”
Film Now
Christina Applegate, prima reacție după zvonurile privind internarea în spital: „Problemele de sănătate sunt...
UTV
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea despre relația cu Felix Baumgartner în plin scandal cu familia lui. „Doi...