Agenţia Naţională pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor (ANPCDDA) recomandă unităţilor de învăţământ să nu mai organizeze întâlniri între elevi şi foşti consumatori de droguri sau persoane care s-au confruntat cu alte adicţii. Acest lucru vine în contextul în care actorul Alex Bogdan a inițiat o campanie în cadrul căreia vrea să împărtășească elevilor experiența sa cu dependența față de jocurile de noroc, iar răspunsurile din partea școlilor sunt pozitive.

Această practică poate avea efecte nocive, ducând chiar la creşterea consumului de substanţe sau a comportamentelor de risc în rândul tinerilor. Specialiştii instituţiei recomandă doar folosirea măsurilor de prevenire fundamentate ştiinţific şi recomandate de forurile internaţionale, explicând care sunt pericolele prezentării poveştilor unor foşti consumatori. Reacţia instituţiei vine după ce actorul a demarat o campanie şi îşi propune să le vorbească elevilor de liceu despre dependenţa de jocuri de noroc, după 16 ani în care s-a confruntat cu această boală.

„ANPCDDA îşi exprimă profunda îngrijorare faţă de tendinţa tot mai accentuată din unităţile de învăţământ din România de a organiza întâlniri între elevi şi foşti consumatori de droguri sau persoane care s-au confruntat cu alte tipuri de adicţii, inclusiv dependenţa de jocuri de noroc.

Deşi preocuparea şcolilor este una lăudabilă, ANPCDDA subliniază ferm că aducerea persoanelor aflate în recuperare pentru a-şi împărtăşi poveştile personale în faţa elevilor nu reprezintă o măsură de prevenire fundamentată ştiinţific”, a transmis, vineri, ANPCDDA, într-un comunicat de presă.

Instituţia precizează că această practică este contraindicată explicit de principalele foruri europene şi internaţionale de profil, precum Agenţia Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA) şi Biroul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC), deoarece poate avea efecte nocive, ducând chiar la creşterea consumului de substanţe sau a comportamentelor de risc în rândul tinerilor.

De ce mărturiile în școli eșuează

Instituţia explică de ce mărturiile personale în şcoli eşuează şi pot face mai mult rău decât bine:

Idealizarea neintenţionată a adicţiei: Prezenţa pe o scenă, în faţa unei audienţe numeroase, şi relatarea unor poveşti dramatice conferă vorbitorului statut social şi atenţie. Elevii vulnerabili îl pot percepe pe vorbitor drept un personaj interesant sau chiar eroic, ceea ce umbreşte riscurile reale ale dependenţei.

Efectul supravieţuitorului şi falsa senzaţie de siguranţă: Atunci când copiii şi adolescenţii văd în faţa lor un adult sănătos, carismatic şi echilibrat, pot trage concluzia greşită că consumul de droguri sau jocurile de noroc sunt experienţe din care se poate ieşi uşor. În loc să fie descurajaţi, tinerii pot crede că pot experimenta şi că îşi vor reveni ulterior fără consecinţe grave, exact ca vorbitorul.

Normalizarea comportamentelor de risc: Expunerea la relatări detaliate despre consumul intens face ca aceste fenomene să pară frecvente şi inevitabile. Majoritatea adolescenţilor tind deja să supraestimeze numărul colegilor care consumă substanţe, iar mărturiile personale întăresc falsa convingere că „toată lumea încearcă”.

Ineficienţa tacticilor bazate pe frică: Avertismentele dramatice şi poveştile şocante schimbă foarte rar comportamentul adolescenţilor. La această vârstă, tinerii tind să ignore riscurile îndepărtate, fiind mult mai receptivi la recompensele sociale imediate.

Ignorarea cauzelor profunde: O prezentare unică, de tip conferinţă, nu abordează motivele reale pentru care tinerii ajung să consume substanţe sau să joace jocuri de noroc – precum dificultăţile emoţionale, presiunea grupului, stresul etc.

Oferirea involuntară a unui „ghid practic”: Descrierile specifice despre modul în care substanţele au fost procurate, ascunse sau consumate pot stârni curiozitatea elevilor şi le pot oferi idei concrete despre cum să experimenteze.

Specialiştii precizează că funcţionează cu adevărat prevenirea bazată pe dovezi ştiinţifice care se concentrează pe dezvoltarea interactivă a abilităţilor de viaţă:

Dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale: Programele eficiente îi învaţă pe elevi cum să gestioneze stresul, să îşi regleze emoţiile, să ia decizii sănătoase şi să reziste presiunii grupului prin jocuri de rol şi activităţi interactive.

Corectarea normelor sociale: Prezentarea datelor reale, care arată că marea majoritate a tinerilor de vârsta lor nu consumă droguri şi nu practică jocuri de noroc, reduce presiunea socială de a se conforma unor comportamente nocive.

Sprijinul bazat pe familie: Programele care îmbunătăţesc comunicarea dintre părinţi şi copii şi îi ajută pe adulţi să stabilească limite clare şi consecvente reduc semnificativ riscurile de adicţie în rândul tinerilor.

„ANPCDDA recomandă conducerilor unităţilor de învăţământ, inspectoratelor şcolare şi asociaţiilor de părinţi să consulte instituţiile cu atribuţii în domeniu, respectiv ANPCDDA şi Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Lupta Antidrog al Ministerului Sănătăţii, înainte de a aproba astfel de evenimente şi să opteze exclusiv pentru programe validate ştiinţific, adaptate vârstei elevilor”, se mai arată în comunicat.

Campania lui Alex Bogdan

Actorul Alex Bogdan a demarat o campanie şi îşi propune să le vorbească elevilor de liceu despre dependenţa de jocuri de noroc, după 16 ani în care s-a confruntat cu această boală.

„Dragi profesori de liceu, stimaţi directori/directoare de liceu, vreau să vin în liceele voastre şi să le vorbesc adolescenţilor despre dependenţa de jocuri de noroc. Eu am suferit 16 ani de această boală şi cred că povestea mea ar dezvolta anticorpii necesari ca ei să fie pregătiţi să lupte împotriva acestei dependenţe. Din ianuarie pot veni oriunde mă chemaţi, cred că putem face mult bine împreună pentru tineri, cred mult că o societate sănătoasă are adolescenţi sănătoşi, pregătiţi şi conştienţi de pericolele dependenţelor”, este mesajul transmis de actor pe reţelele de socializare.

Ulterior, acesta a anunţat că a primit „zeci şi zeci şi zeci de mesaje” şi a realizat chiar un formular online în care unităţile se pot înscrie.

Deja în programul său apar întâlniri cu elevii din mai multe judeţe, în lunile ianuarie şi februarie.

Editor : Sebastian Eduard