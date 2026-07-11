Admitere la facultate 2026: La ce universități se susține examen scris și ce probe au de trecut candidații

Pentru mulți absolvenți de liceu, alegerea facultății înseamnă și verificarea criteriilor de admitere. Dacă unele universități își selectează viitorii studenți exclusiv pe baza mediei de la examenul de bacalaureat, altele organizează probe scrise, teste-grilă, examene practice sau evaluări de aptitudini. În aceste cazuri, rezultatul obținut la concursul de admitere are cea mai mare pondere în stabilirea clasamentului final.

Condițiile de înscriere și modalitatea de selecție diferă de la o universitate la alta și, în multe situații, chiar între facultățile aceleiași instituții. Din acest motiv, candidații sunt sfătuiți să consulte metodologia oficială înainte de înscriere, pentru a cunoaște probele, bibliografia și criteriile de departajare.

Facultățile din București unde se organizează examen de admitere în 2026

Universitatea din București

La Universitatea din București, modalitatea de admitere diferă în funcție de facultate și de programul de studii ales. În timp ce unele specializări selectează candidații exclusiv pe baza dosarului, altele organizează examene scrise, interviuri, eseuri motivaționale sau teste de aptitudini.

La Facultatea de Drept, admiterea la studiile de licență se desfășoară prin concurs, pe baza unui examen-grilă. Candidații sunt evaluați la limba și literatura română (50%), economie (30%) și gândire critică (20%), iar nota obținută stabilește clasamentul final.

La Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, admiterea include o probă scrisă unică, alcătuită din exerciții-grilă la limba română, un subiect de narațiune și creativitate și unul de argumentare. Examenul este eliminatoriu, nota minimă de promovare fiind 5, și reprezintă 70% din media finală. Restul punctajului este completat de media generală a examenului de bacalaureat (15%) și nota obținută la proba scrisă de limba și literatura română (15%).

În cazul mediilor egale, departajarea se face după nota obținută la subiectul de argumentare, apoi după punctajul de la grila de vocabular și, în final, după media de la bacalaureat.

La Facultatea de Matematică și Informatică, candidații susțin o probă scrisă a cărei structură diferă în funcție de programul de studii. Examenul cuprinde un subiect obligatoriu la matematică și un al doilea subiect, stabilit în funcție de specializarea aleasă. Pentru domeniul Matematică, candidații aleg unul dintre cele trei subiecte - algebră, analiză sau geometrie, iar pentru anumite programe sunt incluse și teste la informatică sau fizică.

Înainte de înscriere, candidații trebuie să consulte metodologia publicată de fiecare facultate, întrucât structura examenelor și criteriile de evaluare pot varia.

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

La Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, admiterea diferă de la o facultate la alta. În funcție de domeniul ales, selecția poate avea loc pe baza dosarului, prin concurs cu probe scrise, probe vocaționale sau printr-un sistem mixt.

Printre cele mai competitive programe se numără cele de la Facultatea de Automatică și Calculatoare și Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, unde candidații susțin două probe scrise: matematică și, la alegere, fizică sau informatică. Nota obținută la examen reprezintă 80% din media finală, iar media examenului de bacalaureat contribuie cu 20%.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București

La Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, admiterea la toate programele de licență se desfășoară prin concurs, sub forma unui examen-grilă. Disciplinele diferă în funcție de facultatea aleasă.

La Facultatea de Medicină, candidații susțin un test format din 100 de întrebări, dintre care 60 la biologie și 40 la fizică sau chimie, în funcție de opțiunea exprimată la înscriere. Durata examenului este de două ore și 30 de minute. Aceeași structură este valabilă și pentru Facultatea de Stomatologie, unde proba cuprinde 60 de întrebări la biologie și 40 la fizică sau chimie.

La Facultatea de Farmacie, examenul include 60 de întrebări la Chimie organică și 40 la biologie vegetală sau anatomia și fiziologia omului. Pentru programele Asistență Medicală Generală, Moașe, Balneofiziokinetoterapie și Recuperare, Radiologie și Imagistică și Tehnică Dentară, admiterea constă într-un test-grilă la biologie, alcătuit din 40 de întrebări, cu durata de o oră și 30 de minute.

Academia de Studii Economice din București (ASE)

Deși majoritatea facultăților din cadrul Academiei de Studii Economice admit candidații pe baza dosarului și a rezultatelor obținute la bacalaureat, unele programe păstrează examenul scris.

La Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (CSIE), candidații susțin un test-grilă la matematică, iar media finală este calculată în proporție egală din rezultatul obținut la examen și media de admitere stabilită de universitate. Și Facultatea de Drept organizează concurs de admitere, prin test-grilă la limba română și economie, nota obținută fiind criteriul principal de departajare.

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport (UNEFS)

La Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, admiterea include, în funcție de programul ales, probe practice de aptitudini sportive și, în unele cazuri, teste scrise.

La Facultatea de Educație Fizică și Sport, candidații parcurg două etape: vizita medicală, eliminatorie, și proba practică de educație fizică, evaluată cu note de la 1 la 10. La programul Kinetoterapie și Motricitate Specială, selecția cuprinde vizita medicală, o probă practică de motricitate generală și un test-grilă la biologie.

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA)

În cadrul SNSPA, modalitatea de admitere diferă de la o facultate la alta. La Facultatea de Științe Politice, candidații susțin un test-grilă online, organizat în cadrul sesiunilor de pretestare.

Examenul poate fi susținut la una dintre disciplinele limba română, logică, istorie, economie, filosofie, sociologie, psihologie, geografie sau matematică, iar clasamentul este stabilit în funcție de nota obținută și de promovarea examenului de bacalaureat.

Pentru programele cu predare în limba engleză, precum Communication and Emerging Media, candidații trebuie să dovedească nivelul de cunoaștere a limbii engleze printr-un certificat recunoscut internațional sau printr-o scrisoare de motivație evaluată cu calificativul „Admis/Respins”. Această probă este obligatorie pentru înscriere, însă nu influențează media finală.

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Facultățile din alte orașe unde se organizează examen de admitere în 2026

Universitatea Transilvania din Brașov

La Universitatea Transilvania din Brașov, criteriile de admitere diferă în funcție de facultate și de programul de studii. În timp ce unele specializări admit candidații pe baza dosarului, altele organizează examene scrise, probe practice sau teste de aptitudini.

La programul de Medicină, selecția se face printr-un examen-grilă care include întrebări din biologie și chimie organică. Clasamentul este stabilit în funcție de nota obținută la concurs, iar în cazul mediilor egale sunt luate în calcul, în ordine, punctajul la biologie, media de la bacalaureat și media anilor de liceu.

În cadrul aceleiași facultăți sunt organizate și programele Asistență Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie și Recuperare și Laborator Clinic, fiecare având propriile criterii de admitere. Candidații sunt sfătuiți să consulte metodologia aferentă specializării alese.

La Facultatea de Muzică, admiterea presupune probe practice de aptitudini, iar structura acestora diferă în funcție de program. Pentru specializarea Interpretare muzicală - Instrumente, concursul cuprinde un recital instrumental, probă eliminatorie care reprezintă 50% din nota finală, precum și probe de tehnică instrumentală și teoria muzicii și solfegiu, fiecare cu o pondere de 25%. Pentru programele cu predare în limba engleză este necesară și susținerea unei probe de competență lingvistică.

Pentru fiecare program există cerințe specifice, care pot include probe practice de interpretare, verificarea aptitudinilor muzicale, teoria muzicii, solfegiu sau alte evaluări specifice domeniului ales. De aceea, candidații trebuie să consulte condițiile de admitere aferente fiecărei specializări pentru a cunoaște exact probele și criteriile de evaluare.

Universitatea de Vest din Timișoara

La Facultatea de Științe ale Guvernării și Comunicării, pentru programul Jurnalism, media finală este calculată în proporție egală din nota obținută la proba scrisă de limba și literatura română de la bacalaureat și rezultatul la testul de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament. Acesta verifică vocabularul, raționamentul analogic și cel inductiv, conține 45 de întrebări și are o durată de 45 de minute. Pentru promovare este necesară obținerea notei minime 5.

Și la Facultatea de Drept, admiterea include același test de competențe lingvistice și de raționament, care are o pondere de 50% în media finală, alături de media examenului de la bac.

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

La Facultatea de Fizică, candidații susțin un test-grilă bazat pe programa de bacalaureat la fizică. Nota obținută la examen și media generală de la examenul național au ponderi egale în calculul mediei finale. Proba durează două ore, iar nota minimă de promovare este 5. Candidații trebuie să verifice criteriile specifice aferente programului ales.

Și Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației organizează un examen scris pentru evaluarea abilităților cognitive generale. Testul urmărește capacitatea de analiză și de rezolvare a problemelor și nu este construit pe baza unei discipline de liceu. Media finală este calculată în proporție de 50% din rezultatul obținut la examen și 50% din media de la bac.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, criteriile de admitere diferă de la o facultate la alta. În timp ce numeroase programe selectează candidații exclusiv pe baza dosarului, altele organizează examene scrise sau probe practice.

La Facultatea de Drept, admiterea se desfășoară printr-un test scris la Limba română. Media finală este calculată în proporție egală din nota obținută la examen și media generală de la bacalaureat. Pentru promovare este necesară obținerea cel puțin a notei 5, iar în cazul mediilor egale departajarea se face după rezultatul la test și apoi după media anilor de liceu.

La Facultatea de Educație Fizică și Sport, modalitatea de admitere diferă în funcție de programul ales. Pentru domeniile Educație fizică și sport și Management în Sport, nota obținută la proba practică reprezintă 60% din media finală, iar media examenului de bac 40%. În cazul programului Kinetoterapie, proba sportivă este eliminatorie și se evaluează cu calificativul „Admis” sau „Respins”, iar clasamentul final este stabilit exclusiv pe baza mediei de la bacalaureat. Dacă mai mulți candidați obțin aceeași medie, departajarea se face conform criteriilor prevăzute în metodologia facultății.

Înainte de înscriere, candidații sunt sfătuiți să consulte metodologia oficială publicată de universitatea și facultatea pentru care optează, astfel încât să cunoască toate condițiile de admitere, bibliografia, calendarul și probele pe care trebuie să le susțină.

Editor : M.C.