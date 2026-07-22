Admitere liceu 2026: Calendarul etapei a doua. Cine poate participa și cum se ocupă locurile rămase libere

Ministerul Educației și Cercetării a publicat situația locurilor disponibile după repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat. La nivel național au rămas neocupate 33.668 de poziții, dintre care 3.131 sunt în București. Acestea vor fi ocupate în cadrul celei de-a doua etape a admiterii, desfășurată între 31 iulie și 18 august.

Potrivit datelor oficiale publicate de Ministerul Educației, în prima etapă a admiterii la liceu 2026, 119.484 ( 99,89%) dintre cei 119.610 absolvenți ai clasei a VIII-a care au completat fișa de opțiuni au fost repartizați. De asemenea, 74.093 de elevi (62,01%) au fost admiși la liceul ales ca primă opțiune.

Ce urmează după prima etapă a repartizării computerizate

Rezultatele repartizării computerizate pentru anul școlar 2026-2027 au fost afișate miercuri, 22 iulie, conform calendarului Ministerului Educației. În baza mediei de admitere și a opțiunilor completate în fișa de înscriere, absolvenții au aflat liceul la care au fost alocați.

În perioada 23-28 iulie, candidații trebuie să depună dosarul de înscriere la unitatea de învățământ unde au fost repartizați.

În ce situații poate fi modificată repartizarea

Între 29 și 31 iulie, comisiile județene de admitere și Comisia municipiului București analizează situațiile speciale prevăzute de metodologia de admitere. Printre acestea se numără cazurile medicale, redistribuirea elevilor gemeni, schimburile între candidați sau apropierea de domiciliu, dacă există locuri disponibile și sunt îndeplinite condițiile legale.

În cele mai multe situații, solicitantul trebuie să aibă cel puțin media ultimului admis la clasa pentru care cere schimbarea și să existe un loc liber. Elevii gemeni beneficiază de reguli speciale, stabilite prin metodologia de admitere.

Se poate face transferul la alt liceu după admitere?

Schimbarea liceului după admitere este posibilă, însă nu poate avea loc imediat după repartizarea computerizată și nici doar la solicitarea elevului sau a părinților. Aprobarea unui transfer este condiționată de respectarea prevederilor ROFUIP, inclusiv a perioadelor și criteriilor stabilite de regulament.

Confirmarea locului obținut este obligatorie

După afișarea rezultatelor repartizării computerizate, elevii trebuie să își confirme locul prin depunerea dosarului de înscriere la liceul la care au fost alocați, în perioada prevăzută de calendarul oficial al Ministerului Educației. Parcurgerea acestei etape este obligatorie pentru finalizarea procesului de admitere.

O eventuală solicitare de transfer poate fi analizată doar după încheierea înscrierii. Aprobarea acesteia depinde de respectarea condițiilor prevăzute de ROFUIP, inclusiv a perioadelor în care poate fi efectuat transferul și a existenței locurilor disponibile.

Calendarul etapei a doua a admiterii la liceu 2026

Procedura începe pe 31 iulie, când sunt afișate situația locurilor rămase disponibile, inclusiv cele rezervate candidaților de etnie romă și elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES), precum și programul probelor de aptitudini și al testărilor de limbă modernă sau maternă.

Când se depun cererile

În perioada 10-12 august, comisiile de admitere primesc cererile din partea:

absolvenților care nu au depus dosarul după prima repartizare;

candidaților respinși la clasele cu probe de aptitudini;

elevilor care nu au fost repartizați ori nu au participat la prima etapă;

absolvenților care nu au susținut Evaluarea Națională.

Candidații care beneficiază de locuri speciale destinate elevilor romi sau celor cu CES își păstrează prioritatea pentru ocuparea acestor locuri.

Când are loc repartizarea din etapa a doua

Repartizarea este programată în 17 și 18 august 2026 și este realizată de comisiile județene de admitere, potrivit procedurilor aprobate de fiecare inspectorat școlar. Procesul se încheie pe 18 august, odată cu transmiterea rezultatelor finale către Centrul Național de Admitere, prin aplicația informatică utilizată la nivel național.

Cine poate participa la a doua sesiune

La această sesiune pot lua parte:

absolvenții care nu au fost repartizați în prima etapă;

cei care nu și-au confirmat locul în termenul prevăzut de calendar;

candidații care nu au participat la prima repartizare;

alte categorii de elevi prevăzute de metodologia de admitere.

De asemenea, absolvenții care nu au susținut Evaluarea Națională pot fi repartizați ulterior, în condițiile stabilite de Ministerul Educației.

Editor : M.C.