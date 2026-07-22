Live TV

Admitere liceu 2026: Calendarul etapei a doua. Cine poate participa și cum se ocupă locurile rămase libere

Data actualizării: Data publicării:
Etapa a doua de admitere la liceu 2026. Foto Getty Images
Etapa a doua de admitere la liceu 2026. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce urmează după prima etapă a repartizării computerizate Calendarul etapei a doua a admiterii la liceu 2026

Ministerul Educației și Cercetării a publicat situația locurilor disponibile după repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat. La nivel național au rămas neocupate 33.668 de poziții, dintre care 3.131 sunt în București. Acestea vor fi ocupate în cadrul celei de-a doua etape a admiterii, desfășurată între 31 iulie și 18 august.

Potrivit datelor oficiale publicate de Ministerul Educației, în prima etapă a admiterii la liceu 2026, 119.484 ( 99,89%) dintre cei 119.610 absolvenți ai clasei a VIII-a care au completat fișa de opțiuni au fost repartizați. De asemenea, 74.093 de elevi (62,01%) au fost admiși la liceul ales ca primă opțiune.

Ce urmează după prima etapă a repartizării computerizate

Rezultatele repartizării computerizate pentru anul școlar 2026-2027 au fost afișate miercuri, 22 iulie, conform calendarului Ministerului Educației. În baza mediei de admitere și a opțiunilor completate în fișa de înscriere, absolvenții au aflat liceul la care au fost alocați.

În perioada 23-28 iulie, candidații trebuie să depună dosarul de înscriere la unitatea de învățământ unde au fost repartizați.

În ce situații poate fi modificată repartizarea

Între 29 și 31 iulie, comisiile județene de admitere și Comisia municipiului București analizează situațiile speciale prevăzute de metodologia de admitere. Printre acestea se numără cazurile medicale, redistribuirea elevilor gemeni, schimburile între candidați sau apropierea de domiciliu, dacă există locuri disponibile și sunt îndeplinite condițiile legale.

În cele mai multe situații, solicitantul trebuie să aibă cel puțin media ultimului admis la clasa pentru care cere schimbarea și să existe un loc liber. Elevii gemeni beneficiază de reguli speciale, stabilite prin metodologia de admitere.

Se poate face transferul la alt liceu după admitere?

Schimbarea liceului după admitere este posibilă, însă nu poate avea loc imediat după repartizarea computerizată și nici doar la solicitarea elevului sau a părinților. Aprobarea unui transfer este condiționată de respectarea prevederilor ROFUIP, inclusiv a perioadelor și criteriilor stabilite de regulament.

Confirmarea locului obținut este obligatorie

După afișarea rezultatelor repartizării computerizate, elevii trebuie să își confirme locul prin depunerea dosarului de înscriere la liceul la care au fost alocați, în perioada prevăzută de calendarul oficial al Ministerului Educației. Parcurgerea acestei etape este obligatorie pentru finalizarea procesului de admitere.

O eventuală solicitare de transfer poate fi analizată doar după încheierea înscrierii. Aprobarea acesteia depinde de respectarea condițiilor prevăzute de ROFUIP, inclusiv a perioadelor în care poate fi efectuat transferul și a existenței locurilor disponibile.

Calendarul etapei a doua a admiterii la liceu 2026

Procedura începe pe 31 iulie, când sunt afișate situația locurilor rămase disponibile, inclusiv cele rezervate candidaților de etnie romă și elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES), precum și programul probelor de aptitudini și al testărilor de limbă modernă sau maternă.

Când se depun cererile

În perioada 10-12 august, comisiile de admitere primesc cererile din partea:

  • absolvenților care nu au depus dosarul după prima repartizare;
  • candidaților respinși la clasele cu probe de aptitudini;
  • elevilor care nu au fost repartizați ori nu au participat la prima etapă;
  • absolvenților care nu au susținut Evaluarea Națională.

Candidații care beneficiază de locuri speciale destinate elevilor romi sau celor cu CES își păstrează prioritatea pentru ocuparea acestor locuri.

Când are loc repartizarea din etapa a doua

Repartizarea este programată în 17 și 18 august 2026 și este realizată de comisiile județene de admitere, potrivit procedurilor aprobate de fiecare inspectorat școlar. Procesul se încheie pe 18 august, odată cu transmiterea rezultatelor finale către Centrul Național de Admitere, prin aplicația informatică utilizată la nivel național.

Cine poate participa la a doua sesiune

La această sesiune pot lua parte:

  • absolvenții care nu au fost repartizați în prima etapă;
  • cei care nu și-au confirmat locul în termenul prevăzut de calendar;
  • candidații care nu au participat la prima repartizare;
  • alte categorii de elevi prevăzute de metodologia de admitere.

De asemenea, absolvenții care nu au susținut Evaluarea Națională pot fi repartizați ulterior, în condițiile stabilite de Ministerul Educației.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dan tesloianu
1
Victimele lui Dan Tesloianu cer daune uriaşe după implantarea de stimulatoare cardiace de...
Volodimir Zelenski
2
Proteste de amploare la Kiev. Ucrainenii îi cer lui Zelenski să-l demită pe șeful armatei...
rus mort
3
„Răzbunarea va fi inevitabilă”. Părintele motoarelor rachetelor strategice rusești a fost...
nicusor dan
4
Nicușor Dan a promulgat legea „Lift pentru viață”. Blocurile fără ascensor vor putea...
Giorgia Meloni şi Donald Trump, în timpul unei întâlniri oficiale.
5
Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a „implorat”...
Ines Garcia a primit "ignore" de la Lamine Yamal
Digi Sport
Ines Garcia a primit "ignore" de la Lamine Yamal
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Locuri libere la liceu după repartizarea computerizată. Foto Getty Images
Admitere liceu 2026: Topul județelor cu cele mai multe locuri libere rămase după repartizarea computerizată
Repartizare computerizată, admitere liceu. Foto Getty Images
Rezultate admitere liceu 2026. Repartizarea computerizată a fost publicată. Listele pe județe
Ce acte trebuie depuse pentru înscriere după repartizarea computerizată 2026. Foto Getty Images
Admiterea la liceu 2026: Ce documente trebuie să conțină dosarul de înscriere după repartizarea computerizată
Când se afișează ierarhia pentru admiterea la liceu 2026. Foto Getty Images
Când se afișează ierarhia pentru admiterea la liceu 2026. Ce trebuie să știe elevii înainte de repartizarea computerizată
Admitere la liceu 2026. Foto Getty Images
Admitere liceu 2026: Ministerul Educației explică greșelile care îi pot lăsa pe elevi fără un loc la profilul dorit
Recomandările redacţiei
sanitas foto
Federația SANITAS nu mai merge la discuțiile de la Ministerul Muncii...
People walk across a busy street while holding umbrellas on a rainy day. Cars are parked nearby, and the wet pavement shines under the falling rain.
Meteorologii au emis noi avertizări de furtuni. Județul afectat de...
AUR sigla
AUR atacă propunerea lui Sorin Grindeanu privind „comisia de criză”...
depozit arde
Ucraina a aruncat în aer încă două depozite ale „Amazonului rusesc”...
Ultimele știri
Fenomenul care a răcit brusc apa mării la doar 13 grade, în plin sezon de vacanțe. Meteorologii anunță cum va fi vremea pe litoral
Rusia impune noi restricții pentru avioanele civile. Zborurile de tranzit în spațiul aerian al Moscovei, interzise 
Putin nu mai vrea doar Donbasul: de ce a pus ochii pe zonele din Sumî și Harkov și ce urmărește cu adevărat (Bloomberg)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Leu și aduce vești excelente pentru patru zodii. Cine sunt nativii cărora norocul le surâde...
Cancan
Nevoiașilor le împărțea mâncare, iar acasă...🥺 Ce i-a făcut soției 'Bărbosul cu suflet mare'
Fanatik.ro
Ce a pățit iubita lui Cristiano Ronaldo. Georgina Rodriguez a luat legătura cu autoritățile pentru a rezolva...
editiadedimineata.ro
Franța se pregătește de interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți
Fanatik.ro
Câți fani va avea Universitatea Craiova la meciul cu Levski Sofia de pe stadionul „Georgi Asparuhov”. Exclusiv
Adevărul
Două modele AI dezvoltate de compania OpenAI au scăpat de sub control și au atacat cibernetic o altă firmă de...
Playtech
Salariul președintelui Bulgariei, pus față în față cu cel al președintelui României. Diferența este...
Digi FM
Mihai Trăistariu, dezamăgit de litoralul din Bulgaria: „Mâncarea nu-i bună de nimic. La hotel am găsit pânză...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal uriaș: ”M-ai înșelat cu femei și cu bărbați. Nu te voi ierta niciodată”. Au împreună un copil
Pro FM
„Cât au crescut, sunt adorabili!” Imagini rare cu copiii lui Enrique Iglesias în tricourile Spaniei după...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actrița Kaylee Hottle, cunoscută din „Godzilla vs Kong”, a murit. Avea 18 ani
Adevarul
Două modele AI dezvoltate de compania OpenAI au scăpat de sub control și au atacat cibernetic o altă firmă de...
Newsweek
În ce condiții vor crește vârsta de pensionare și stagiul minim de cotizare la pensie? Legea e foarte clară
Digi FM
Florin Negruțiu: „Un agent AI a evadat și a atacat o companie”. Ce urmează pentru omenire?
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Dacă patrupedul tău are respirație urât mirositoare, nu o ignora. Ce poate ascunde acest simptom
Film Now
Câți bani a strâns fiul Priscillei Presley după ce a cerut donații pe internet pentru afacere: Va trebui să...
UTV
MrBeast s-a căsătorit în secret cu Thea Booysen. Nunta a durat o săptămână și a avut loc pe o insulă privată...