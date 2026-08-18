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Admitere liceu 2026: Etapa a doua de repartizare se încheie astăzi. Cum află elevii unde au fost admiși

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Admitere liceu 2026, etapa a doua de repartizare. Foto Getty Images
Admitere liceu 2026, etapa a doua de repartizare. Foto Getty Images
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Din articol
Admitere liceu 2026: Repartizarea candidaților din etapa a doua Cum află elevii unde au fost repartizați

Marți, 18 august 2026, se încheie repartizarea absolvenților de clasa a VIII-a înscriși în etapa a doua a admiterii la liceu. Candidații sunt distribuiți pe locurile rămase disponibile potrivit procedurilor stabilite de comisiile județene și de cea a municipiului București, iar rezultatele le sunt comunicate prin canalele anunțate la nivel local.

După prima etapă a admiterii, 126 de absolvenți care au susținut Evaluarea Națională au rămas nerepartizați, potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației și Cercetării. Aceștia au putut participa la noua sesiune, alături de alte categorii de candidați prevăzute în metodologia de admitere.

Admitere liceu 2026: Repartizarea candidaților din etapa a doua

Operațiunile desfășurate de comisiile de admitere județene și de cea a municipiului București au început luni, 17 august, și se încheie marți, 18 august 2026. Spre deosebire de prima etapă, repartizarea nu este realizată prin algoritmul național folosit în luna iulie. Candidații sunt distribuiți potrivit procedurii adoptate în fiecare județ, în funcție de locurile rămase disponibile și de criteriile comunicate anterior.

Pe 18 august, comisiile confirmă încheierea operațiunilor în aplicația informatică centralizată și transmit rezultatele către Centrul național de admitere. Informarea candidaților se face conform procedurilor locale, prin inspectoratele școlare și unitățile de învățământ implicate.

Ce candidați participă

Etapa îi vizează pe absolvenții care nu au fost repartizați în prima sesiune, pe cei care nu au participat atunci la procedură și pe candidații care nu și-au depus dosarele de înscriere în termenul stabilit după obținerea unui loc.

Pot participa și absolvenții care au susținut probe de aptitudini ori de verificare a cunoștințelor de limbă, dar nu au fost admiși, precum și alte categorii prevăzute în calendarul și metodologia aplicabile admiterii în clasa a IX-a.

Candidații pentru locurile distincte destinate elevilor romi sau celor cu cerințe educaționale speciale își păstrează prioritatea asupra locurilor rezervate acestor categorii.

Cum află elevii unde au fost repartizați

Rezultatele etapei a doua nu sunt comunicate printr-o procedură unică aplicată identic în întreaga țară. Fiecare comisie județeană de admitere, precum și cea a municipiului București, stabilește modul în care candidații sunt informați.

Elevii și părinții trebuie să consulte site-ul inspectoratului școlar din județul în care au depus cererea sau să solicite informații centrului de admitere. Tot acolo sunt publicate termenele pentru depunerea dosarelor și confirmarea locului obținut.

Când se depun dosarele de înscriere

Calendarul național stabilește că repartizarea se încheie pe 18 august, dar nu prevede o perioadă unică de înscriere valabilă pentru toate județele după această etapă. Datele și programul sunt stabilite prin procedurile locale.

În unele județe, depunerea dosarelor a fost programată în perioada 19-20 august, însă termenul trebuie verificat în anunțul inspectoratului competent. Candidații care nu respectă procedura comunicată riscă să nu își finalizeze înscrierea.

Ce acte pot fi solicitate la înscriere

Dosarul cuprinde, de regulă, cererea de înscriere, copia certificatului de naștere și, după caz, copia actului de identitate. Pot fi solicitate, de asemenea, adeverința cu notele și media obținute la Evaluarea Națională, foaia matricolă pentru clasele V-VIII și fișa medicală.

Lista exactă trebuie verificată la liceul unde candidatul a primit locul, deoarece unitatea de învățământ poate comunica detalii privind certificarea copiilor, programul de lucru și eventualele documente suplimentare.

Editor : M.C.

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