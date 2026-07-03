Admitere liceu 2026: Ministerul Educației explică greșelile care îi pot lăsa pe elevi fără un loc la profilul dorit

Elevii care au susținut Evaluarea Națională 2026 intră într-una dintre cele mai importante etape ale admiterii în învățământul liceal. În perioada 13-20 iulie, absolvenții clasei a VIII-a, împreună cu părinții și diriginții, completează documentele de înscriere, în care stabilesc ordinea preferințelor pentru profilurile și specializările dorite. O eroare de completare sau o ierarhizare greșită a acestora poate schimba rezultatul repartizării computerizate din 22 iulie.

Repartizarea computerizată reprezintă prima etapă a admiterii în învățământul liceal de stat. Elevii care nu vor obține un loc în această fază sau care se află în situații speciale vor putea participa la etapele următoare, organizate potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației.

Calendarul admiterii la liceu 2026

Pe 8 iulie 2026 vor fi afișate rezultatele finale ale Evaluării Naționale, după soluționarea contestațiilor. Pe 9 iulie 2026 va fi publicată ierarhia la nivel județean și a municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a, realizată în funcție de media de admitere. Aceasta reprezintă unul dintre cele mai importante repere pentru completarea opțiunilor din fișa de înscriere.

În perioada 13-20 iulie, absolvenții clasei a VIII-a, împreună cu părinții și diriginții, completează opțiunile din fișele de înscriere pentru admiterea la liceu.

În același interval sunt introduse și verificate datele în aplicația informatică utilizată pentru repartizarea computerizată. Pe 22 iulie are loc repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat, iar rezultatele vor fi afișate în aceeași zi.

În perioada 23-28 iulie, candidații declarați admiși trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost repartizați. Ulterior, între 29 și 31 iulie, comisiile județene și Comisia de admitere a municipiului București soluționează situațiile speciale apărute după repartizarea computerizată.

Cum se completează fișa de înscriere

Fișa de înscriere este documentul pe baza căruia aplicația informatică națională realizează repartizarea computerizată. Elevii trebuie să completeze codurile aferente profilurilor, specializărilor și liceelor în ordinea reală a preferințelor.

Codurile sunt publicate în broșurile de admitere elaborate de inspectoratele școlare. Înainte de validare, fișa trebuie verificată cu atenție de elev, părinte și diriginte, deoarece orice eroare poate influența repartizarea.

Recomandările Ministerului Educației pentru elevii care urmează să își aleagă liceul

Printr-o postare pe pagina oficială de Facebook, Ministerul Educației le transmite elevilor care au susținut Evaluarea Națională o serie de recomandări înainte de completarea opțiunilor pentru admiterea la liceu.

Instituția îi sfătuiește pe absolvenții clasei a VIII-a să își pregătească din timp lista cu specializările și codurile aferente, să consulte mediile de admitere din anii anteriori și poziția ocupată în ierarhia județeană sau a municipiului București și să completeze un număr cât mai mare de opțiuni, în ordinea reală a preferințelor.

Totodată, instituția avertizează că introducerea greșită a codurilor sau alegerea unui număr prea mic de opțiuni poate duce la nerepartizarea candidatului ori la repartizarea la o specializare nedorită.

Cum funcționează repartizarea computerizată

Repartizarea computerizată se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Aplicația analizează mai întâi candidatul cu cea mai mare medie și îl repartizează la prima opțiune din fișă pentru care există un loc disponibil. Același mecanism este aplicat succesiv tuturor candidaților, până la ocuparea tuturor locurilor.

Odată repartizat la una dintre opțiunile completate, candidatul nu mai este analizat pentru celelalte variante aflate mai jos în listă. Din acest motiv, ordinea în care sunt trecute opțiunile este la fel de importantă ca alegerea liceelor.

În situația în care doi sau mai mulți candidați au aceeași medie de admitere, departajarea se face potrivit criteriilor prevăzute de metodologia Ministerului Educației, respectiv după media generală de absolvire a claselor V-VIII, apoi după nota obținută la proba de limba și literatura română, nota la matematică și, acolo unde este cazul, după nota la limba și literatura maternă.

Ce nu trebuie să facă elevii dacă vor să intre la liceul dorit

Specialiștii recomandă elevilor să nu își ordoneze opțiunile în funcție de ultimele medii de admitere, ci în funcție de preferințele reale. Repartizarea se face exclusiv după ordinea opțiunilor și rezultatele candidaților din promoția curentă, astfel că mediile din anii anteriori au doar un rol orientativ.

Repartizarea computerizată va avea loc pe 22 iulie, iar elevii declarați admiși vor trebui să depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost repartizați în perioada 23-28 iulie, conform calendarului oficial al admiterii.

Citește și: Calendar admitere liceu 2026-2027

Editor : C.S.