Admiterea la liceu 2026 pentru elevii olimpici: Când încep înscrierile și ce acte sunt necesare

Admitere la liceu fără examen.
Admitere la liceu fără examen. Foto Getty Images
Admitere la liceu fără examen pentru elevii olimpici Calendar admitere liceu 2026 pentru elevii olimpici Documente necesare pentru înscrierea la liceu Admitere fără examen pentru elevii școlarizați în spital

Elevii cu rezultate excepționale la olimpiadele școlare, care nu susțin Evaluarea Națională, pot fi admiși direct în clasa a IX-a în anul educațional 2026-2027, în baza unei proceduri speciale stabilite de Ministerul Educației. Înscrierile se desfășoară în perioada 6-10 iulie, conform calendarului publicat de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, iar dosarul de candidatură trebuie să conțină documente justificative care atestă performanțele obținute.

Metodologia de admitere în clasa a IX-a pentru elevii premiați la olimpiade naționale și competiții internaționale organizate, finanțate sau recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării a fost publicată în Monitorul Oficial la începutul lunii aprilie 2026.

Admitere la liceu fără examen pentru elevii olimpici

Absolvenții de gimnaziu care au obținut rezultate excepționale la competiții școlare pot intra la liceu fără a susține examenul de Evaluare Națională. Este vorba despre elevii care au câștigat premiul I la etapa națională a olimpiadelor organizate și finanțate de Ministerul Educației sau care au obținut premiile I, II sau III ori medalii de aur, argint sau bronz la competițiile internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării.

Aceștia se pot înscrie în clasa a IX-a într-un singur județ, fără a susține probele de aptitudini sau testările de limbă modernă ori maternă și fără calcularea mediei de admitere.

Repartizarea se face pe baza unei liste oficiale care stabilește corespondența între disciplina la care au obținut performanța și profilul liceului ales. În plus, admiterea se realizează peste numărul obișnuit de locuri alocat unităților de învățământ, conform legislației în vigoare.

Citește și descarcă: Lista privind corespondența specificului olimpiadei naționale cu filiera/profilul/specializarea/domeniul de pregătire profesională la care se face înscrierea

Echivalarea competențelor lingvistice pentru clasele bilingve

Pentru elevii care au obținut distincții la olimpiadele de limbi moderne, rezultatele sunt recunoscute automat. Astfel, premiile I, II, III sau mențiunile obținute la etapa națională se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă. Aceeași regulă se aplică și în cazul certificatelor lingvistice internaționale recunoscute, care permit accesul în clasele bilingve fără susținerea testării specifice.

Calendar admitere liceu 2026 pentru elevii olimpici

Potrivit Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB), etapele înscrierii și repartizării în clasa a IX-a , în anul educațional 2026-2027, a absolvenților clasei a VIII-a care au obținut pe parcursul gimnaziului premii la competițiile internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării sunt:

  • Depunerea dosarelor: 06 - 10 iulie 2026;
  • Analizarea dosarelor de către Comisia municipală de admitere: 13 iulie 2026;
  • Comunicarea rezultatului repartizării absolvenților: 14 iulie 2026, ora 15.00;
  • Preluarea dosarelor absolvenților de la ISMB de către părinte/reprezentant legal: 15 iulie - 16 iulie 2026;
  • Depunerea dosarelor la unitățile de învățământ liceal unde au fost repartizați: 23 - 28 iulie 2026;
  • Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației privind finalizarea înscrierii absolvenților: 29 iulie 2026;

Completarea în SIIIR a datelor aferente absolvenților clasei a VIII-a înscriși în clasa a IX-a pe baza performanțelor: premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării/premiul I, II sau III, respectiv medalia de aur, argint sau bronz în numele României la competițiile internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării: 29 iulie 2026.

Documente necesare pentru înscrierea la liceu

Potrivit ISMB, cererea de înscriere va fi însoțită și de următoarele documente:

  • cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naştere, în original şi în copie;
  • foaia matricolă a claselor V - VIII, cu media calculată, în original şi în copie;
  • documentele doveditoare ale premiilor obținute, în original şi în copie (premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării/premiul I, II sau III, respectiv medalia de aur, argint sau bronz în numele Romaniei la competițiile internaționale recunocute de Ministerul Educației și Cercetării);
  • fișa medicală, în original şi în copie.

Admitere fără examen pentru elevii școlarizați în spital

O categorie distinctă este reprezentată de elevii care au urmat clasa a VIII-a în unități de învățământ din spitale. Aceștia pot fi admiși în clasa a IX-a fără susținerea Evaluării Naționale, fără probe suplimentare și fără calcularea mediei de admitere. Repartizarea se face pe locuri speciale, peste numărul standard, de către comisiile județene de admitere sau de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Dosarul de înscriere în învățământul liceal, pentru elevii care au urmat clasa a VIII-a în forma de școlarizare din spital, conține:

  • cererea de înscriere;
  • cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie „Conform cu originalul”;
  • scrisoare medicală emisă de medicul specialist, care atestă internarea, monitorizarea sau recuperarea elevului în perioada clasei a VIII-a;
  • adeverință emisă de școala din spital, care atestă că elevul a urmat, pe parcursul clasei a VIII-a, forma de școlarizare din spital.

Dosarul de înscriere se depune la comisia de admitere județeană/a municipiului București, iar repartizarea absolvenților care au urmat forma de școlarizare din spital se realizează de către aceasta până la începerea cursurilor anului școlar 2026-2027.

