Live TV

Admiterea la liceu din 2027 vine cu reguli noi. Ce s-ar putea schimba pentru elevii care vor să intre la colegiile naționale

Data publicării:
Examen pentru admiterea la liceu 2027. Foto Getty Images
Examen pentru admiterea la liceu 2027. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cine poate susține două examene pentru admiterea la liceu Cum vor fi ocupate locurile

Elevii care intră în această toamnă în clasa a VIII-a sunt prima generație pentru care se vor aplica noile prevederi din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 privind admiterea la liceu. Începând cu sesiunea din 2027, colegiile naționale vor putea organiza, opțional, un concurs pentru ocuparea a cel mult 50% din locurile aprobate prin planul de școlarizare. În acest caz, candidații care aleg anumite unități de învățământ ar putea susține, pe lângă Evaluarea Națională, și o probă suplimentară de selecție, în timp ce restul locurilor vor continua să fie ocupate prin repartizare computerizată.

Cine poate susține două examene pentru admiterea la liceu

Elevii care au intrat în clasa a V-a în anul școlar 2023-2024 vor fi, începând cu admiterea din vara anului 2027, prima generație pentru care se vor aplica noile prevederi din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Toți absolvenții clasei a VIII-a vor susține, în continuare, Evaluarea Națională. În plus, cei care își doresc un loc la un colegiu național care organizează concurs de admitere vor putea participa și la această probă de selecție. Noua procedură nu se aplică tuturor liceelor și nici tuturor elevilor. Organizarea concursului este opțională pentru colegiile naționale care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, iar participarea candidaților rămâne, de asemenea, opțională.

Cum vor fi ocupate locurile

Potrivit art. 101 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, colegiile naționale care aleg această formă de admitere pot organiza concurs pentru anumite specializări sau pentru toate specializările, însă pentru maximum 50% din locurile aprobate prin planul de școlarizare.

Legea stabilește și o categorie de locuri rezervate. Astfel, până la 10% din totalul locurilor sunt ocupate cu prioritate, prin repartizare computerizată, de elevii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale (CES), precum și de elevii de etnie romă, în funcție de rezultatele obținute la Evaluarea Națională și de opțiunile exprimate.

După încheierea concursului și repartizarea acestor categorii de candidați, toate locurile rămase disponibile vor fi ocupate prin repartizarea computerizată, pe baza rezultatelor obținute la Evaluarea Națională și a opțiunilor completate de elevi.

Legea introduce și o regulă menită să evite organizarea unor concursuri fără concurență reală. Dacă, la o anumită specializare, numărul elevilor înscriși este mai mic decât cel al locurilor scoase la concurs, colegiul respectiv nu va mai putea organiza concurs de admitere pentru aceeași specializare în anul școlar următor.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru înscriere

La concurs se vor putea înscrie numai absolvenții clasei a VIII-a care au obținut minimum nota 5 la fiecare probă a Evaluării Naționale. Selecția va cuprinde două probe, stabilite de fiecare colegiu în funcție de profilul sau specializarea pentru care organizează admiterea.

Deși disciplinele vor fi stabilite de unitatea de învățământ, subiectele vor fi standardizate și unice la nivel național, fiind elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE), pe baza programei școlare și a metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației.

Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a mediilor obținute, în limita locurilor disponibile, cu condiția promovării fiecăreia dintre cele două probe cu minimum nota 5.

Elevii care nu obțin un loc prin această procedură nu pierd șansa de a intra la liceu. Ei vor participa la repartizarea computerizată, alături de ceilalți candidați, pe baza rezultatului obținut la Evaluarea Națională.

Cine stabilește regulile și când va avea loc concursul

Data desfășurării concursului va fi inclusă în calendarul oficial al admiterii la liceu, aprobat anual prin ordin al ministrului educației și publicat la începutul fiecărui an școlar. În același timp, fiecare colegiu național care decide să organizeze concurs va trebui să aprobe această procedură prin hotărârea Consiliului de Administrație și să publice pe site-ul propriu, la începutul fiecărui an școlar, criteriile de admitere, disciplinele de concurs și modul de desfășurare a probelor.

Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal va fi aprobată prin ordin al ministrului educației, iar calendarul complet al fiecărei sesiuni va fi publicat înainte de începerea anului școlar pentru generația vizată.

Ce trebuie să știe părinții și elevii

Noile prevederi nu înlocuiesc Evaluarea Națională și nici repartizarea computerizată. Examenul de la finalul clasei a VIII-a rămâne obligatoriu pentru toți absolvenții de gimnaziu, iar concursul organizat de unele colegii naționale reprezintă o etapă suplimentară de selecție pentru ocuparea a cel mult 50% din locurile aprobate prin planul de școlarizare.

În practică, elevii care aleg să participe la concurs vor avea șansa de a obține un loc înainte de repartizarea computerizată. Cei care nu se înscriu sau care nu sunt declarați admiși vor intra în procedura obișnuită de repartizare, fără să își piardă dreptul de a ocupa un loc la liceu pe baza rezultatelor obținute la Evaluarea Națională.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Joe Biden
1
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la...
Putin ridică paharul de șampanie
2
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată...
Hungariak Parliament Due To Vote On 17th Constitutional Amendment, Budapest, Hungary - 13 Jul 2026
3
„Luna de miere” a lui Peter Magyar s-a încheiat. „Afacerea Judit Polgar” a dus la...
apa scazuta la dunare
4
De ce are Dunărea un debit atât de scăzut, deși în România a plouat? Explicațiile...
INSTANT_COALITIE_BUGET_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Grindeanu anunță că 14 deputați PNL „au trecut peste ordinul lui Bolojan” și au votat...
Bulgarii se tem: posibilă intervenție UEFA, după Universitatea Craiova - Levski Sofia 2-2!
Digi Sport
Bulgarii se tem: posibilă intervenție UEFA, după Universitatea Craiova - Levski Sofia 2-2!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Schimbări în anul școlar 2026-2027. Foto Getty Images
Noutăți în anul școlar 2026-2027. Materii opționale în premieră, admitere schimbată la liceu și controverse privind notele la religie
examen scolar
Bătălia pentru catedră: peste 37.000 de profesori au susținut examenul de titularizare. „Dau a cincea oară, pentru că nu sunt posturi”
Locuri libere la liceu după repartizarea computerizată. Foto Getty Images
Admitere liceu 2026: Topul județelor cu cele mai multe locuri libere rămase după repartizarea computerizată
Admitere liceu 2026. Foto Getty Images
Rezultate admitere liceu 2026: Peste 62% dintre elevi au fost repartizați la prima opțiune. Când se depun dosarele de înscriere
Examen titularizare 2026. Foto Getty Images
Titularizare 2026: Ministerul Educației a publicat subiectele și baremele de la proba scrisă. Când se afișează rezultatele
Recomandările redacţiei
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan, apel către români după oprirea centralei nucleare de la...
Lindsey Graham funeral service - Washington, United States - 28 Jul 2026
Zelenski, în ascensiune, Netanyahu, în defensivă. Mizele întâlnirii...
medici
Pîslaru: Două persoane din trei din sistemul medical vor avea...
Donald Trump, Volodimir Zelenski, Laura Loomer
Cum ar putea fi Ucraina adevărata câștigătoare a războiului MAGA...
Ultimele știri
Bilanțul cutremurului din Japonia ajunge la 17 morți. Zeci de mii de locuințe sunt încă fără energie electrică
Șeful FIFA ar putea afla curând prețul prieteniei cu Donald Trump. „Este scenariul unei furtuni perfecte”
Trump anunță un plan de 22 de miliarde de dolari pentru reconstrucția aeroportului internațional Dulles din Washington
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a răspuns Irina Columbeanu când a fost întrebată în New York de unde provine. Declarațiile ei sunt acum...
Cancan
Cât a plătit un turist pentru un șnițel cu piure la o cantină din Eforie Nord. Nu e o glumă!
Fanatik.ro
„Jandarmii au lovit femei și copii!”. Scandal la Peluza Nord între fanii Craiovei și forțele de ordine
editiadedimineata.ro
Companiile AI strâng cărți vechi, își antrenează modelele cu ele, apoi le distrug
Fanatik.ro
Andrei Vochin, necruțător: „Craiova n-a fost eliminată de Levski. A fost eliminată de greșelile pe care nu...
Adevărul
Localul american care promitea bere gratis la moartea lui Donald Trump își pierde licența. Proprietarul...
Playtech
Ce transferuri bancare pot atrage atenția ANAF și când pot fi cerute explicații. Situațiile în care trebuie...
Digi FM
Marian Godină, după ce a petrecut câteva zile pe litoralul românesc: „Nu cred că cineva își sacrifică...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
32.000.000 de euro diferență! Cine e adversara Universității Craiova în UEFA Europa League
Pro FM
Logodnica cu 46 de ani mai tânără a lui Mick Jagger, mesaj de ziua lui: „Să avem parte de și mai multe...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Renee Zellweger, așa cum o vede Ant Anstead. Britanicul vorbește despre relația lor și dezvăluie de ce nu se...
Adevarul
Expertul în criminologie Dan Gabriel Rusu, la „Interviurile Adevărul”. Ce este „love bombing” și cum se poate...
Newsweek
Decizie: Perioadele suplimentare la grupele de muncă nu sunt contributive la pensie. Ce bani pierd pensionarii
Digi FM
A încremenit toată lumea, mai puțin el! Ce făcea acest turist în timp ce un urs a ajuns fix în spatele lui
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ouăle ecologice, mai nocive pentru mediu decât cele din fermele cu găini în cuști. Ce au descoperit...
Digi Animal World
Elanul revine în România după peste 200 de ani. Primele exemplare s-au adaptat cu succes în Parcul...
Film Now
Părinții lor au format un cuplu celebru în anii '90, azi copiii joacă împreună. Kaia Gerber și Homer Gere...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...