Live TV

Admiterea la liceu fără Evaluare Națională. Cine sunt elevii care pot intra direct în clasa a IX-a

Data publicării:
Admitere la liceu fără Evaluarea Națională.
Din articol
Admitere fără examen pentru elevii care au obținut rezultate deosebite la competiții școlare Locuri speciale pentru anumite categorii de elevi Admitere fără examen pentru elevii școlarizați în spital

Elevii cu performanțe deosebite sau aflați în situații speciale pot fi admiși la liceu fără susținerea Evaluării Naționale, potrivit metodologiilor elaborate de Ministerul Educației pentru anul școlar 2026-2027. Procedura vizează, însă, un număr limitat de cazuri și presupune condiții clare.

Accesul în învățământul liceal fără susținerea examenului național rămâne o facilitate limitată, destinată elevilor cu rezultate excepționale sau celor aflați în contexte particulare.

Admitere fără examen pentru elevii care au obținut rezultate deosebite la competiții școlare

Absolvenții de gimnaziu care au obținut rezultate excepționale la competiții școlare pot intra la liceu fără a susține examenul de Evaluare Națională. Este vorba despre elevii care au câștigat premiul I la etapa națională a olimpiadelor organizate și finanțate de Ministerul Educației sau care au obținut premiile I, II sau III ori medalii de aur, argint sau bronz la competițiile internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării.

Aceștia se pot înscrie în clasa a IX-a într-un singur județ, fără a susține probele de aptitudini sau testările de limbă modernă ori maternă și fără calcularea mediei de admitere. Repartizarea se face pe baza unei liste oficiale care stabilește corespondența între disciplina la care au obținut performanța și profilul liceului ales. În plus, admiterea se realizează peste numărul obișnuit de locuri alocat unităților de învățământ, conform legislației în vigoare.

Echivalarea competențelor lingvistice pentru clasele bilingve

Pentru elevii care au obținut distincții la olimpiadele de limbi moderne, rezultatele sunt recunoscute automat. Astfel, premiile I, II, III sau mențiunile obținute la etapa națională se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă. Aceeași regulă se aplică și în cazul certificatelor lingvistice internaționale recunoscute, care permit accesul în clasele bilingve fără susținerea testării specifice.

Elevii care se încadrează în aceste categorii trebuie să depună dosarele, de regulă, la jumătatea lunii iunie, conform calendarului publicat de Ministerul Educației.

Locuri speciale pentru anumite categorii de elevi

Pentru admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2026-2027, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București alocă peste numărul de locuri repartizat unităților de învățământ 1-2 locuri speciale suplimentare la clasă pentru elevii romi, respectiv 12 locuri suplimentare la clasă, distincte în unitățile de învățământ de masă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) proveniți din învățământul de masă și din învățământul special, care susțin evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, cu respectarea prevederilor legale privind constituirea formațiunilor de elevi.

Admitere fără examen pentru elevii școlarizați în spital

O categorie distinctă este reprezentată de elevii care au urmat clasa a VIII-a în unități de învățământ din spitale. Aceștia pot fi admiși în clasa a IX-a fără susținerea Evaluării Naționale, fără probe suplimentare și fără calcularea mediei de admitere.

Repartizarea se face pe locuri speciale, peste numărul standard, de către comisiile județene de admitere sau de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București.
Dosarul de înscriere în învățământul liceal, pentru elevii care au urmat clasa a VIII-a în forma de școlarizare din spital, conține:

  • cererea de înscriere;
  • cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie „Conform cu originalul”;
  • scrisoare medicală emisă de medicul specialist, care atestă internarea, monitorizarea sau recuperarea elevului în perioada clasei a VIII-a;
  • adeverință emisă de școala din spital, care atestă că elevul a urmat, pe parcursul clasei a VIII-a, forma de școlarizare din spital.

Dosarul de înscriere se depune la comisia de admitere județeană/a municipiului București, iar repartizarea absolvenților care au urmat forma de școlarizare din spital se realizează de către aceasta până la începerea cursurilor anului școlar 2026-2027.

Procedură strict reglementată

Toate aceste situații sunt prevăzute în metodologiile și ordinele de ministru aplicabile pentru anul școlar 2026-2027, inclusiv în Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și în actele normative privind cifra de școlarizare.

În practică, admiterea fără Evaluare Națională rămâne o excepție, rezervată elevilor cu performanțe deosebite sau celor aflați în situații speciale, în timp ce majoritatea absolvenților de gimnaziu urmează procedura standard bazată pe examenul național. (Sursa: Ministerul Educației)

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
1
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
2
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea...
explozii in ucraina
3
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că...
beirut
4
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Trump susține că nu ia în considerare desfășurarea...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
5
Olguța Vasilescu ceartă pensionarii pentru că nu au votat cu PSD: „Vezi ce votezi că...
Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o săptămână m-a sunat”
Digi Sport
Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o săptămână m-a sunat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Modele de subiecte la matematică. Foto Getty Images
Simulare Bacalaureat 2026: Modele de subiecte la matematică. Exemple pe care elevii le pot studia înainte de examen
Modele de subiecte la istorie. Foto Getty Images
Simulare Bacalaureat 2026: Modele de subiecte la istorie. Cum arată cerințele și ce presupune proba scrisă
Simulare BAC 2026. Foto Getty Images
Simulare Bacalaureat 2026: Numărul elevilor înscriși și totalul unităților de învățământ în care se desfășoară probele
Simulare BAC 2026, subiecte română. Foto Getty Images
Simulare Bacalaureat 2026: Modele de subiecte la limba română. Ce trebuie să știe elevii înainte de examen
Subiecte limba și literatura maternă, Simulare Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
S-a încheiat simularea Evaluării Naționale 2026: Subiecte și barem de corectare la limba maternă. Când se afișează notele finale
Recomandările redacţiei
Israel-US Strike Iran: Joint Funeral For Larijani, Soleimani And IRIS Dena Sailors
Ce îi motivează pe susținătorii regimului iranian și cum ar putea fi...
Russian,Anonymous,Hackers.,Russian,Flag,And,Programming,Code,In,Background
Val de atacuri cibernetice în România, pe fondul conflictului din...
distrugeri liban
Război în Orientul Mijlociu, ziua 22. Donald Trump exclude ideea unui...
vreme frumoasa 10.04
ANM anunță vreme tot mai caldă. După weekend vin temperaturi de până...
Ultimele știri
Plan roșu în județul Galați: un mort și 14 răniți după ce un autocar s-a răsturnat pe DE 581
Simulare Bacalaureat 2026: Cum arată subiectele la biologie și ce competențe sunt evaluate
Simulare Bacalaureat 2026: Modele de subiecte la logică. Structura examenului și criteriile de evaluare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimele imagini cu Chuck Norris în viață. Cum s-a filmat în urmă cu o săptămână, chiar de ziua lui și ce...
Cancan
Cât ajungi să primești la pensie dacă ai lucrat toată viața pe salariul minim. Simularea e dură
Fanatik.ro
Mitică Dragomir a dezvăluit cum a jucat fotbal cu Viktor Orban: „Ne-a driblat de ne-a rupt”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Georgina Rodriguez, din nou în centrul atenției. Cum s-a prezentat logodnica lui Cristiano Ronaldo la un...
Adevărul
Destinația surpriză unde poți face o vacanță de o săptămână cu mai puțin de 300 de euro: atrage tot mai mulți...
Playtech
Grecia și Cipru cer activarea articolului 42.7. Ce înseamnă echivalentul articolului 5 din NATO
Digi FM
Cum faci cea mai bună iahnie de fasole de post. Ingredientele banale care îi dau o savoare incredibilă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Chuck Norris a murit, dar un lucru pe care puțini îl știu l-a făcut ”nemuritor”
Pro FM
Analia Selis, mărturisiri sfâșietoare la șapte ani de la divorțul de Răzvan Suma: „A fost cel mai negru...
Film Now
Chuck Norris a murit la 86 de ani. Legenda filmelor de acțiune s-a stins în Hawaii
Adevarul
Contul unei firme din Iași, golit în două ore. Sume mari de bani au dispărut printr-un jaf digital orchestrat...
Newsweek
Casa de Pensii anunță în ce zi din aprilie distribuie ajutoarele la pensie. Are de împărțit 1.000.000.000 lei
Digi FM
Vremea de Florii și Paște 2026: Prognoza oficială ANM pentru prima parte a lunii aprilie
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ora de vară 2026. Când se dau ceasurile înainte și care sunt țările care nu țin cont de această practică
Digi Animal World
GALERIE FOTO IMPRESIONANTĂ | Liniștea care schimbă: ”70% din timpul meu este în natură”
Film Now
Cine este soția lui Chuck Norris, femeia pentru care starul filmelor de acțiune a renunțat la carieră
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant