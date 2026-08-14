Admiterea la liceu se schimbă din 2027: Cine ar putea susține încă două probe după Evaluarea Națională. Ce propune Ministerul Educației

Admiterea în clasa a IX-a va avea reguli noi începând cu anul școlar 2027-2028. Liceele vor putea organiza un concurs propriu pentru ocuparea a maximum 50% dintre locurile prevăzute în planul de școlarizare, după încheierea Evaluării Naționale. Participarea nu va fi obligatorie, iar repartizarea computerizată pe baza mediei obținute la examenul de la finalul clasei a VIII-a va fi menținută. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul metodologiei-cadru și propunerea de calendar pentru noul proces de selecție.

Pentru aplicarea noii proceduri, Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul metodologiei-cadru și propunerea de calendar.

Liceele vor putea organiza un concurs pentru maximum 50% dintre locuri

Potrivit Legii învățământului preuniversitar, unitățile liceale vor putea organiza un concurs de admitere în clasa a IX-a pentru anumite specializări sau pentru întreaga ofertă educațională. Procedura va putea fi aplicată pentru maximum 50% din numărul locurilor atribuite prin planul de școlarizare, raportat la numărul formațiunilor de studiu.

Măsura se va aplica generației de elevi înscriși în clasa a V-a în anul școlar 2023-2024, care va susține Evaluarea Națională și admiterea în vara anului 2027. Examenul de la finalul gimnaziului rămâne obligatoriu și se va desfășura înaintea concursurilor organizate la nivelul unităților de învățământ.

Ministerul a propus, în proiectul de calendar, ca probele Evaluării Naționale să aibă loc în perioada 22-25 iunie 2027, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, să fie afișate pe 7 iulie. Aceste date vor deveni oficiale numai după aprobarea documentului în forma finală.

Cine ar putea participa la concursurile organizate de licee

Proiectul metodologiei prevede că la aceste probe ar putea participa numai elevii care au obținut cel puțin nota 5 la fiecare examen din cadrul Evaluării Naționale. Ar urma să fie luate în calcul rezultatele definitive, stabilite după rezolvarea contestațiilor.

Participarea nu ar fi obligatorie pentru înscrierea în învățământul liceal. Concursul reprezintă o modalitate suplimentară de acces la anumite profiluri și specializări, fără să înlocuiască repartizarea computerizată.

Conform calendarului aflat în consultare, înscrierea la probele administrate de licee este programată pentru 8 iulie 2027, imediat după publicarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională. Testările ar urma să se desfășoare pe 9 și 12 iulie, iar rezultatele definitive să fie comunicate în data de 15 iulie. Termenele pot suferi modificări înainte de adoptarea ordinului.

Concursul ar urma să cuprindă două probe

În forma supusă consultării publice, concursul constă în două probe care vizează discipline aferente profilului sau specializării. Fiecare liceu ar urma să aleagă materiile din lista prevăzută în anexa metodologiei, însă subiectele nu vor fi elaborate separat de unitățile de învățământ. Acestea vor fi unice la nivel național și realizate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare.

Pentru profilul real, specializarea matematică-informatică, cele două discipline ar putea fi selectate dintre matematică, informatică și TIC sau fizică. În cazul claselor de științe ale naturii, lista propusă cuprinde biologie, chimie și fizică.

La profilul umanist, liceele care organizează concurs pentru specializarea filologie ar putea alege dintre limba și literatura română, o limbă modernă de circulație internațională și elemente de limbă latină și cultură romanică. Pentru științe sociale sunt prevăzute geografia, educația socială și istoria.

Lista materiilor și modul de organizare fac parte din proiectul metodologiei și ar putea fi revizuite în urma consultării publice.

Fiecare liceu va stabili ponderea probelor

Unitățile care vor decide să organizeze concursuri vor avea obligația să publice disciplinele, procedura de desfășurare, criteriile aplicate și formula de calcul a mediei. În propunerea de calendar, afișarea acestor informații pe site-urile liceelor este programată pentru 1 octombrie 2026.

Rezultatele obținute la cele două probe ar urma să fie incluse în media de admitere într-o pondere stabilită de fiecare instituție. Documentul aflat în consultare nu prevede, astfel, un procent unic aplicabil tuturor unităților.

În cazul candidaților cu medii egale, criteriile de departajare ar putea lua în considerare notele de la concurs, rezultatele Evaluării Naționale și performanțele școlare din clasele V-VIII. Regulile exacte vor trebui anunțate înainte de desfășurarea selecției.

Repartizarea computerizată va fi menținută

Organizarea concursurilor nu elimină mecanismul folosit în prezent. Admiterea prin repartizare computerizată va fi păstrată, în baza mediei de la Evaluarea Națională și a opțiunilor completate de candidați.

Absolvenții care nu participă la probele organizate de licee vor putea fi repartizați în ordinea descrescătoare a mediilor, în funcție de preferințele înscrise în fișă pentru filieră, profil, specializare sau calificare.

Potrivit calendarului propus, completarea opțiunilor de către absolvenți și părinți, cu sprijinul diriginților, ar urma să aibă loc pe 16 iulie și în perioada 19-22 iulie 2027. Repartizarea computerizată este programată pentru 26 iulie, iar depunerea dosarelor la instituțiile unde candidații au fost admiși, în zilele de 27 și 28 iulie.

Probe suplimentare pentru admiterea la liceele tehnologice și duale

O altă noutate prevăzută de cadrul legislativ vizează unitățile de învățământ liceal tehnologic și tehnologic dual. Acestea vor putea organiza probe suplimentare înaintea repartizării computerizate, în funcție de particularitățile calificărilor și de cerințele pregătirii profesionale.

Procedura este diferită de concursul destinat ocupării a maximum 50% dintre locurile liceelor. În același timp, vor fi menținute probele de aptitudini pentru admiterea în învățământul vocațional, testările de limbă modernă pentru clasele bilingve și verificarea cunoștințelor de limbă maternă pentru formațiunile cu predare în limbile minorităților naționale.

Regulile definitive vor fi stabilite după consultarea publică

Posibilitatea liceelor de a organiza un concurs pentru o parte dintre locurile disponibile este prevăzută de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. În schimb, condițiile de participare, disciplinele, formula de calcul, criteriile de departajare și calendarul se regăsesc în proiectul elaborat pentru aplicarea noii proceduri.

Documentele se află în consultare publică, astfel că prevederile concrete pot fi modificate înainte de aprobarea și publicarea ordinului în forma finală. Proiectul, anexele și explicațiile referitoare la viitorul sistem sunt disponibile pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării.

Editor : C.S.