Afacerea microbuzelor școlare la suprapreț. Cum justifică autoritățile locale diferențele de zeci de mii de euro între județe

Data publicării:
microbuz
Anchetă de proporții în cazul achiziției microbuzelor electrice pentru elevi cu fonduri PNRR. Două ministere au anunțat că fac verificări după ce a apărut informația că mașinile ar fi fost cumpărate la suprapreț. Autoritățile care au organizat licitațiile spun însă că a câștigat firma care a oferit cel mai mic preț.

250 milioane de euro au fost acordați României, prin programul european de reziliență, pentru a cumpăra 3.200 de microbuze școlare electrice în toată țara. Autoritățile europene au estimat costul unui microbuz la 80 de mii de euro, scriu jurnaliștii de la Reporter de Iași, care au descoperit că banii s-au epuizat după ce s-au cumpărat 1.300 de autovehicule. În total, șapte firme au participat la licitațiile organizate de Consiliile Județene, însă una singură a primit aproape 60% din contracte. Este vorba despre o firmă din Prahova. Numai că prețul microbuzelor vândute s-a schimbat de la județ la județ.

Ligia Pricopi, jurnalist[ Digi24: La Iași, un astfel de microbuz electric pentru transport elevi a costat 200.000 euro fără TVA. În total au fost cumpărate 26 de microbuze. Același model adus la Iași a costat la Brașov cu 50.000 de euro mai puțin. Daca ar fi păstrat prețul din Brașov, autoritățile locale din Iași ar fi putut cumpăra cu 8 microbuze in plus.

Președintele Consiliului Județean Iași spune că în momentul în care s-a organizat licitația s-au respectat indicațiile tehnice din ghidul elaborat de Ministerul Educației.

Costel Alexe, președintele CJ Iași: La licitația pe care a organizat-o Consiliul Județean Iași prin specialiștii săi s-au înscris patru firme. O firmă a fost declarată câștigătoare. În urma licitației nu a fost depusă nicio contestație.Și pe mine mă înfurie, dacă este să mă gândesc la cât poate ajunge să coste un microbuz în România.

Cel mai ieftin microbuz s-a vândut la Sibiu, iar cel mai scump în Olt.

lena Alexandru, jurnalistă Digi24: În județul Olt, aceeași firma din Prahova a vândut microbuze electrice la un preț record: 262.000 euro pentru o bucată, iar Consiliul Județean Olt a cumpărat 20 de astfel de microbuze.

Marius Oprescu, președintele CJ Olt: Cel care a câștigat a avut și prețul cel mai mic, deci în condițiile date Consiliul Județean nu are nicio vină, caietul de sarcini este foarte strict. Deci noi am depus o cerere de finanțare și ni s-a aprobat o sumă de bani și un număr fix de microbuze.

După intervenția Ministrului Investițiilor și Fondurilor Europene, care a trimis Corpul de Control în toată țara să verifice achizițiile, firma din Prahova a transmis că a respectat legea și că diferențele de preț sunt nesemnificative.

Declarația reprezentanților firmei din Prahova: Costurile microbuzelor electrice sunt influențate în mod semnificativ de bateriile suplimentare cu care au fost echipate microbuzele electrice, pentru a corespunde specificațiilor tehnice din documentațiile de atribuire a contractelor, de termenul de garanție acordat microbuzelor electrice, precum și de resursele alocate pentru asigurarea producției și asigurarea logisticii necesare. Diferența de preț se încadrează într-o marjă de 5% - 10% față de alte microbuze electrice comercializate în piață."

Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene Dragoș Pîslaru a transmis că va sesiza Parchetul European dacă se vor descoperi nereguli. Și Ministerul Educaţiei şi Cercetării a anunțat că verifică achiziţia de microbuze şcolare electrice în judeţele Iaşi şi Prahova, iar la final va dispune măsuri, dacă se impun, sau va sesiza organele de anchetă.

