Pelerinajul de Sfânta Parascheva a dat peste cap planurile într-o școală din Voluntari. Părinții au fost anunțati, pe grupul de WhatsApp, că pentru 2 zile copiii nu vor fi primiți la After School. Motivul: profesorii pleacă în pelerinaj la Iași. Mesajul a stârnit furie în rândul părinților.

Părinții unor elevi de la o școală din Voluntari au fost informați pe grupul de WhatsApp al clasei că afterschool-ul se închide săptămâna viitoare.

Motivul? Personalul pleacă la pelerinajul închinat Sf. Parascheva de la Iași pe 8 și 9 octombrie și a anunțat părinții că activitatea se reia abia de lunea următoare, 12 octombrie.

Acest părinte a făcut deja plângere la conducerea școlii și va depune o sesizare și către Direcția Educație Cultural Sportivă și Identitate Comunitară, cea în subordinea căreia se află after-school-ul. Nu a primit însă niciun răspuns.

Andrei Nițică: Am considerat o atitudine de dispreț față de noi ca părinți, care suntem în situația asta. Sper să găsim înțelegere și bunăvoință din partea DECSIC ca să-și adapteze programul astfel încât personalul angajat contractual să poată fi prezent.

Am cerut și noi o reacție din partea instituției. Directoarea a precizat că mesajul apărut pe grupurile de părinți nu reprezintă o poziție oficială și că nu intenționează să suspende activitatea after-school-ului.

Instituția se află, la rândul ei, în subordinea Primăriei Voluntari, condusă de Florentin Pandele. Până la momentul difuzării știrii nu am primit un punct de vedere din partea instituției.

Editor : A.P.