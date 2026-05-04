Alocația plătită de stat pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani ar putea fi împărțită în două, în timp ce ar crește. O parte de 100 de lei ar fi fixă, o alta, de până la 250 de lei, ar urma să fie acordată în funcție de prezența la școală și nota la purtare, conform unui proiect depus în Parlament.

Inițiativa depusă la Senat e susținută de parlamentari din toate partidele de coaliție.

Proiectul propune o schimbare majoră a modului în care statul român sprijină financiar copiii cu vârste între 3 și 18 ani.

Inițiativa prevede reducerea alocației fixe, care în prezent este de 292 de lei, la suma de 100 de lei. Scăderea componentei garantate nu reprezintă însă o tăiere a bugetului total per copil, ci o redistribuire a fondurilor către un nou mecanism de stimulare a educației: „bursa pentru prezență”.

Mecanismul propus presupune transformarea sumei de 192 de lei (reprezentând diferența din actuala alocație) într-o bursă condiționată, la care se adaugă un supliment de 50 de lei din partea statului.

Astfel, suma totală pe care un elev o poate primi lunar ar crește de la 292 de lei la 350 de lei, cu condiția participării active la procesul educațional.

Acordarea acestei burse este strict condiționată de conduita elevului. Spre deosebire de alocația de 100 de lei pe care o vor primi toți copiii indiferent de situație, bursa de 250 de lei va fi eliberată doar pentru elevii care obțin media 10 la purtare sau calificativul „Foarte Bine” la finalul anului școlar.

Bursa de prezență, în valoare totală de 250 de lei, ar urma să fie acordată nu doar elevilor, ci și copiilor de grădiniță, extinzând astfel aria de aplicare a stimulentelor pentru educația timpurie.

Copiii care merg la gradiniță în zonele vulnerabile ar putea primi sprijin de până la 500 de lei, astfel încât să fie încurajată prezența în învățământul preșcolar.

Această metodă vizează combaterea absenteismului și responsabilizarea familiilor în ceea ce privește parcursul școlar al minorilor.

România este fruntașă în UE la abandonul școlar. În 2023, rata de părăsire timpurie a școlii a fost de 16,6%.

Editor : A.C.