Alte 11 licee din România vor avea un program diferit din anul școlar 2026-2027. Ce școli se alătură proiectului Ministerului Educației

Ministerul Educației extinde programul național de pilotare a noilor planuri-cadru pentru liceu. După cele 32 de școli selectate în aprilie, alte 11 instituții de învățământ se alătură proiectului care aduce mai multă flexibilitate în organizarea materiilor și le oferă elevilor acces la cursuri adaptate intereselor actuale, de la inteligență artificială și antreprenoriat digital până la robotică, imprimare 3D și educație pentru starea de bine.

Prin aceste planuri-cadru, liceele vor avea mai multă libertate în stabilirea numărului de ore și a disciplinelor opționale, astfel încât oferta educațională să răspundă mai bine intereselor elevilor și cerințelor actuale ale pieței muncii.

Încă 11 licee vor testa planuri-cadru alternative

Ministrul Educației a anunțat că programul național dedicat pilotării sistemice a planurilor-cadru în învățământul liceal va fi extins cu încă 11 licee, care se alătură celor 32 de unități incluse anterior. Prin această măsură, numărul instituțiilor participante crește la 43, acestea urmând să implementeze modele alternative de organizare a procesului educațional, diferite de structura tradițională aplicată în prezent la nivelul liceelor din România.

Programul se adresează atât unităților de stat, cât și celor particulare sau confesionale și urmărește testarea unor formule care să ofere școlilor mai multă autonomie în construirea ofertei educaționale.

Ce se schimbă pentru elevi

Noile planuri-cadru permit o flexibilizare a modului în care sunt repartizate disciplinele pe parcursul anilor de studiu și a numărului de ore alocate acestora în fiecare săptămână. În practică, acest lucru poate însemna inclusiv modificări în structura orarului, astfel încât programa să răspundă mai bine profilului elevilor și specificului fiecărei unități de învățământ.

Mai multă autonomie și modele curriculare inovatoare

„Demersul are scopul de a încuraja abordările inovative și descentralizarea curriculară, pentru o corelare mai strânsă a școlii cu nevoile comunității din care face parte, în acord cu cadrul legal existent în Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, care stabilește posibilitatea ca în sistemul de învățământ să funcționeze unităţi cu statut de unităţi-pilot, cu scopul de a implementa şi de a evalua intervenţii educaţionale ce pot să cuprindă noi modele curriculare.”, potrivit comunicatului transmis de Ministerul Educației în luna aprilie 2026

Accent pe competențe relevante pentru economia digitală

Ministerul pune accent pe extinderea Curriculumului la Decizia Elevului din Oferta Școlii (CDEOȘ), prin care liceenii pot studia discipline noi, mai apropiate de competențele cerute în prezent pe piața muncii. Printre exemplele oferite se regăsesc inteligența artificială, antreprenoriatul digital, robotica, imprimarea 3D, comunicarea digitală și bioetica sau activitățile dedicate dezvoltării personale și stării de bine.

Ce reprezintă planurile-cadru

Planul-cadru este documentul care stabilește arhitectura procesului educațional dintr-un ciclu de învățământ. Acesta precizează disciplinele care se studiază și numărul de ore rezervat fiecărei materii într-o săptămână de cursuri.

În funcție de structura adoptată, pot apărea diferențe în distribuirea conținuturilor și în ponderea acordată anumitor domenii de studiu. Prin proiectul de pilotare, ministerul urmărește să analizeze impactul unor formule alternative și să identifice modele care ar putea sta la baza viitoarelor reforme ale învățământului liceal.

Liceele incluse recent în program

Cele 11 unități de învățământ care au fost acceptate în noua etapă a programului sunt:

Colegiul Economic din Arad;

Liceul Internațional IOANID din București;

Colegiul Național „Emanuil Gojdu” din Oradea;

Colegiul Tehnic INFOEL din Bistrița;

Liceul POLITEHNICA din București;

Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” din București;

Liceul Internațional PREMS din Brașov;

Liceul DANUBIUS din Călărași;

Școala Liberă Waldorf „Sophia” din Brașov;

Liceul UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș;

Colegiul Național „Doamna Stanca” din Satu Mare.

Vezi: Lista completă a liceelor care pot implementa noile planuri-cadru în cadrul Programului Național pentru pilotarea sistemică de planuri-cadru în învățământul liceal, începând cu anul școlar 2026-2027

Ministerul Educației a decis menținerea deschisă a programului și după aprobarea listei inițiale a celor 32 de unități, la sfârșitul lunii aprilie. Astfel, liceele care au depus ulterior solicitări și au îndeplinit criteriile prevăzute în metodologie au putut fi incluse prin completarea listei aprobate prin ordin de ministru.

Reforma care poate schimba organizarea liceului în România

Rezultatele obținute în liceele-pilot vor fi analizate de Ministerul Educației pentru a evalua eficiența noilor modele curriculare. Concluziile programului ar putea sta la baza unor viitoare modificări ale organizării învățământului liceal la nivel național.

Editor : C.S.