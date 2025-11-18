Live TV

Ambasadorul Ucrainei la București denunță manipulări privind reforma educației. Ce spune despre drepturile minorităților

Data publicării:
Ihor Prokopchuk
Ihor Prokopchuk, ambasadorul Ucrainei la București. Sursa foto: facebook.com/CameradeComertBilateralaRomaniaUcraina

Ambasadorul Ucrainei la București, Ihor Prokopchuk, a declarat că reforma sistemului de educație din Ucraina a fost ținta unor „manipulări” și „fake news”, subliniind că autoritățile de la Kiev respectă standardele europene și că drepturile minorităților naționale vor fi garantate în procesul de aliniere la normele UE.

„În Ucraina vom avea, din 2027, un sistem de educaţie acceptat în Uniunea Europeană. Ne vom alinia sistemul de educaţie cu cel al Uniunii Europene. Mai adăugăm un an de educaţie, pentru a avea 12 ani de educaţie de bază. Conceptul este să lăsăm tinerii (...) să aleagă încotro vor să meargă. Asta se înscrie în normele UE şi toţi ne pregăteam pentru asta”, a arătat diplomatul.

El a susţinut că „din nefericire, au fost manipulări, informaţii distorsionate sau pur şi simplu fake news privind această reformă din Ucraina”. Ambasadorul a evocat faptul că ţara sa a aderat la tratate internaţionale care asigură drepturile minorităţilor, iar „acestea creează cadrul obligaţiilor faţă de minorităţile naţionale”.

Totodată, a amintit că Ucraina are, în ceea ce priveşte dosarul de integrare în UE, o foaie de parcurs privind protejarea drepturilor minorităţilor. „Vrem să ne asigurăm că suntem în concordanţă cu cele mai bune standarde europene în ceea ce priveşte protejarea minorităţilor”, a arătat el.

Adjunctul şefului administraţiei militare regionale din Cernăuţi, Roman Greba, a spus că în această zonă există 63 de şcoli în care se predă în română, iar în 53 dintre acestea se predă complet limba română, anume în 34 de licee, 18 şcoli gimnaziale şi o şcoală primară. Din 2027, arată el, va exista, în regiunea Cernăuţi, un liceu cu predare în română şi nouă bilingve (română şi ucraineană).

Ambasadorul Prokopchuk a subliniat că cel mai recent recensământ din Ucraina a avut loc în 2001, când 151.000 de persoane s-au declarat cetăţeni români. Recensământul din 2022 nu a avut loc din cauza războiului, a amintit el.

Citește și Ambasada Ucrainei dezminte informațiile despre închiderea școlilor cu predare în română din Cernăuți

