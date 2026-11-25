Anchetă internă la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, unde mai mulți studenți susțin că au fost puși să renoveze sălile de curs pe banii lor. Tinerii reclamă că ar fi fost amenințați cu note mai mici, dacă refuză să participe la lucrări. Conducerea universității respinge acuzațiile, dar anunță că se fac verificări.

Mai mulți studenți ai Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca spun că anumiți profesori i-au avertizat că vor exista consecințe dacă nu se vor implica în renovarea sălilor de curs.

„Toți acești studenți au fost amenințați cu nepromovarea anului, în caz contrar, iar activitatea va fi recompensată cu un punct în plus”, povestește una dintre studente.

„În cadrul facultății am fost amenințați de anumite cadre didactice că, dacă unii studenți sau dacă noi, studenții, nu ne vom prezenta la facultate, o să existe repercusiuni și o să fie consecințe grave. Știu că foarte mulți elevi aleg să fie indiferenți sau să nu spună ce cred, de frica repercusiunilor”, mărturisește, sub protecția anonimatului, un alt student.

„Situația s-ar fi petrecut la departamentul de design al universității. Unii studenți s-ar fi plâns pe internet despre faptul că ar fi fost obligați să participe la renovarea sălilor de curs pe cheltuiala proprie. Aceștia susțin că au fost nevoiți să zugrăvească și chiar să cumpere vopsea de aproximativ 500 de lei”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Timșa.

De cealaltă parte, sunt și studenții care susțin că nu a fost vorba despre nicio obligație.

„Nu s-a pus problema că sunt consecințe sau că sunt alte demersuri care ar putea influența academic. A trebuit să cumpărăm materiale, nici nu am cerut nicăieri bani... Pur și simplu am zis, erau câțiva lei de persoană care s-au strâns”, spune un tânăr.

„Nu mi se pare nicio consecință... Este vorba, probabil, de o sumă de 2 sau 3 lei”, completează un alt student.

„Am participat la tot ce s-a întâmplat, totul a fost voluntar”, susține cineva.

„Mi se pare că s-au scos foarte multe lucruri din context. Nu mi se pare că e așa seriosă treaba. Eu personal nici nu am vrut să zugrăvesc și nimeni nu mi-a făcut nimic”, concluzionează altcineva.

Conducerea universității spune că nu a primit până acum nicio reclamație oficială.

„Sunt niște limite. Mereu am fost împotriva oricărei forme de exploatare - fie că e profesor, fie că e elev”, a declarat, pentru Digi24, rectorul universității, Liviu Florian Ștefan.

A fost deschisă și o anchetă internă, iar reprezentanții universității au transmis că, dacă se confirmă neregulile, vor fi luate măsuri.

reporter: Bianca Timșa

operator: Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia