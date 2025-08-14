Live TV

ANOSR: Sistemul de burse a fost constant subfinanţat, iar acum va scădea la jumătate. 44.000 de studenți, afectați

Imagine cu caracter ilustrativ.
4 scenarii posibile Ce solicitări au studenții

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a lansat, joi, o analiză care surprinde evoluţia fondului de burse şi protecţie socială destinat studenţilor şi evidenţiază necesitatea corectării sistemului de acordare a burselor, modificat prin măsurile de austeritate introduse de Legea nr. 141/2025 şi prin modificările aduse OME nr. 6463/2023.

Analiza relevă că sistemul de burse a fost constant subfinanţat prin raportare la coşul minim de trai al unui student, iar fondul de burse nu a fost deloc majorat în ultimii tre ani. Prin aplicarea mpsurilor de austeritate, fondul de burse va scădea cu 52,12%, iar umărul de studenţi beneficiari de burse va scădea cu peste 44.000, informează News.ro.

”Scopul analizei este de a atrage atenţia decidenţilor şi a publicului larg cu privire la declaraţiile nefondate care expun evoluţia fondului de burse alocat instituţiilor de învăţământ superior din fonduri de la bugetul de stat ca fiind una spectaculoasă, astfel că prezentăm situaţia reală a burselor studenţilor de-a lungul ultimilor 10 ani, impactul acestuia în economia ţării şi efectele negative ale modificărilor aduse de Guvernul României şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării sistemului de acordare a burselor şi modului de calculare a fondului destinat studenţilor”, arată studenţii, într-un comunicat de presă.

În cadrul analizei pot fi identificate date legate de evoluţia fondului de burse alocat instituţiilor de învăţământ superior din fondurile de la bugetul de stat în perioada 2015-2024, nivelul investiţiilor anuale în această componentă a educaţiei în raport cu situaţia economică a statului, fluctuaţia fondului de burse în raport cu numărul de studenţi înmatriculaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat şi cu modul în care a fost calculat anual fondul de burse, precum şi fluctuaţia numărului de burse prin raportare la numărul de studenţi şi la cuantumul minim al bursei sociale.

4 scenarii posibile

”Analiza ilustrează şi 4 scenarii posibile, conturate cu scopul de a surprinde impactul economic al modificărilor raportat la economia statului, în comparaţie cu cel resimţit de către comunitatea de studenţi şi mediul universitar. Aceste scenarii fac referire la modul în care poate evolua în viitor fondul de burse şi protecţie socială, în baza modificărilor aduse modului de calcul a valorii costului standard şi perioadei de acordare pentru alocarea acestuia. Mai mult, am evidenţiat şi evoluţia posibilă a numărului de beneficiari în funcţie de perioada de acordare a burselor şi cuantumul acestora”, precizează ANOSR.

În baza analizei realizate, studenţii au tras o serie de concluzii:

• sistemul de burse a fost constant subfinanţat prin raportare la coşul minim de trai al unui student, calculat fie de CNFIS, fie de ANOSR, fondul alocat în 2024 fiind cu aproape jumătate mai redus faţă de fondul necesar pentru a acorda acelaşi număr de burse în cuantumul minim de 1588 lei/lună (reprezentând estimările coşului minim al studentului pentru asigurarea tuturor cheltuielilor de trai);
• fondul de burse va scădea cu 52,12% faţă de valoarea care ar fi trebuit acordată prin alocarea a 10% din salariul minim brut pe o perioadă de 12 luni, date fiind scăderea valorii costului standard la 10% din salariul minim net, precum şi a perioadei de acordare;
• numărul de studenţi beneficiari de burse va scădea, ca urmare a diminuării fondului de burse, cu peste 44.000;
• fondul de burse s-a menţinut la acelaşi procent din bugetul general consolidat şi din valoarea PIB în ultimii 3 ani;
• scăderea fondului de burse provocată de modificarea modului de calcul prin raportarea la salariul minim net, dar şi prin acordarea subvenţiei per student bugetat doar pe perioada desfăşurării activităţilor didactice are un impact bugetar redus prin raportare la valoarea deficitului bugetar, contribuind doar cu 0,2%;
• niciodată nu a existat cadrul legal care să împiedice studenţii de pe locurile cu taxă să beneficieze de burse – înainte de adoptarea Legii învăţământului superior nr. 199/2023, era în vigoare OUG nr. 133/2000 care prevedea explicit posibilitatea studenţilor de la taxă de a beneficia de burse de la bugetul de stat, iar ulterior s-a inclus în prevederile OME nr. 6463/2023.

Ce solicitări au studenții

Având în vedere conţinutul acestei analize şi concluziile finale, ANOSR solicită Guvernului şi Parlamentului României de urgenţă:

• revenirea la alocarea fondului de burse pe toată durata anului calendaristic (12 luni);
• revenirea la acordarea burselor către studenţi pe toată durata anului calendaristic (12 luni);
• creşterea procentului din salariul minim net din care se calculează valoarea costului standard pentru constituirea fondului de burse de la 10% la 17,5%, pentru a reveni la o valoare a fondului de burse alocat similară cu cea din 2024, când valoarea costului standard reprezenta 10% din salariul minim brut;
• reintroducerea posibilităţii studenţilor înmatriculaţi pe locuri cu taxă de a beneficia de burse din fondurile de la bugetul de stat;
• diversificarea de către universităţi a formelor de sprijin pentru studenţi, din venituri atrase de acestea, inclusiv prin proiecte instituţionale;
• creşterea contribuţiei din fonduri proprii a instituţiilor de învăţământ superior la fondul de burse, pentru a suplimenta numărul de burse acordate, îndeosebi în vederea acoperirii solicitărilor studenţilor eligibili pentru burse sociale.

 

