Anunțul ministrului Educației despre cumulul pensie-salariu în 2026: „Are implicații majore pentru sistemul de educație-cercetare”

Ministerul Educaţiei anunţă că, printr-o ordonanţă de urgenţă, a fost suspendată, până în 31 decembrie 2026, aplicarea prevederilor legii care interzicea cumulul pensie-salariu în domeniul educaţiei. „Am solicitat acest lucru încă din vara anului 2025, deoarece are implicaţii majore pentru sistemul de educaţie-cercetare”, explică ministrul Daniel David.

Ministerul Educaţiei arată, într-un comunicat de presă transmis luni, citat de News.ro, că, prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 84/2025 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006, adoptată recent de Executiv şi publicată în Monitorul Oficial, s-a suspendat aplicarea până în 31 decembrie 2026 a prevederilor art. 38 alin. (10) din Legea-cadru nr. 153/2017, astfel încât şi în educaţie-cercetare, satisfăcându-se nevoile specifice ale acestor domenii, cumulul pensie - salariu (plătit din fonduri publice) nu este interzis.

„Am solicitat acest lucru încă din vara anului 2025, deoarece are implicaţii majore pentru sistemul de educaţie-cercetare şi mă bucur că acest element a fost luat în calcul în decizia Guvernului, implicaţiile fiind importante şi pentru alte sistem bugetare majore (ex.: sănătate)”, a afirmat ministrul Educaţiei, Daniel David.

Ministrul David, declara, în 26 noiembrie, că se va acorda o atenţie deosebită sectorului educaţiei atunci când se vor aplica regulile interdicţiei cumulului pensie-salariu, astfel încât să nu fie afectate cadrele didactice. El explica faptul că, în multe situaţii, profesorii ieşiţi la pensie sunt cei care ajută la acoperirea orelor.

Editor : C.S.