Nu e niciodată prea târziu să-ți urmezi visul. O femeie din Cluj-Napoca demonstrează asta la 90 de ani. La o vârstă la care mulți aleg liniștea pensiei, Amalia ne arată că setea de cunoaștere nu dispare niciodată. Este studentă în ultimul an la Facultatea de Teologie și merge la cursuri cu aceeași energie ca tinerii de lângă ea.





La 90 de ani, Amalia-Susana Tușa este cea mai vârstnică studentă din România. S-a înscris la facultate la 87 de ani, hotărâtă să recupereze timpul pierdut, iar acum este în ultimul an.



Amalia-Susana Tușa - studentă: De la facultate le-au rămas 3 locuri la buget și m-au întrebat dacă nu vreau să vin. Cum să nu, că asta a fost visul meu întotdeauna.

În tinerețe, și-a dorit să studieze Dreptul. Nu a putut însă din cauza regimului comunist, pentru că tatăl său a fost arestat.



După o viață întreagă a ajuns, în sfârșit, în băncile facultății.



Amalia-Susana Tușa - studentă: Nu lipsesc de la cursuri, întotdeauna am fost cu memoria și cursurile le-am frunzărit numai așa. E și foarte palpitant să fii cu 90 de colegi care sunt la 20-25 de ani. Au crezut că sunt bunica cuiva. Nu, dragă, că sunt colega voastră.

Studentă: Am avut de învățat de la dânsa foarte multe, din punct de vedere moral, pentru că ne ridică tot timpul moralul când suntem stresați, supărați.

Student: O bucurie. E și un model, pe lângă că e prezentă la cursurile noastre, se implică și are o activitate atât științifică, cât și un devotament de neimaginat.

Amalia-Susana Tușa - studentă: Întotdeauna am plâns pentru note. În anul 1 am terminat cu 9,17 media, în anul 2 cu 8,65 pentru că am avut o divergență cu un profesor și mi-a dat un 5.



Amalia se pregătește să susțină lucrarea de licență.



Teofil Tia - decan Facultătea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca: Făceam calculul, ziceam va fi licențiată la 90 de ani, o vârstă robustă, lucruri frumoase și de impact. Și ne-a bucurat foarte mult. Apoi am știut că ține într-adevăr de firea dânsei.

Acum ia în calcul și să se înscrie la masterat.

Amalia-Susana Tușa - studentă: Să trăiești viața că-i frumoasă și depinde de noi cum o facem.

