Au început înscrierile la Bacalaureat 2026: Actele necesare și termenul-limită pentru depunerea dosarelor

Au început înscrierile pentru examenul de Bacalaureat 2026, prima etapă pe care trebuie să o parcurgă absolvenții de liceu care vor să participe la sesiunea de vară. Candidații au la dispoziție trei zile pentru depunerea dosarelor, după care vor încheia cursurile și vor intra în perioada de pregătire pentru probele de evaluare a competențelor și examenele scrise. Iată care sunt documentele necesare pentru înscriere, unde se depun actele și care este calendarul complet al testărilor.

Debutul înscrierilor marchează începutul oficial al pregătirilor pentru Bacalaureatul 2026 pentru mii de absolvenți din întreaga țară.

Înscrierile pentru Bacalaureat 2026

Prima etapă a examenului de Bacalaureat este reprezentată de înscrierea candidaților. Potrivit calendarului oficial, elevii care finalizează studiile liceale se vor putea înscrie la sesiunea iunie-iulie 2026 în perioada 2-4 iunie.

Depunerea documentelor este obligatorie pentru participarea la examen și marchează începutul oficial al procesului de certificare a competențelor și cunoștințelor dobândite pe parcursul anilor de liceu.

Când se încheie cursurile pentru elevii din anii terminali

După depunerea dosarelor, elevii din anii terminali vor încheia cursurile și vor intra în perioada dedicată pregătirii examenului național. Conform structurii anului școlar 2025-2026, ultima zi de școală pentru absolvenții de clasa a XII-a și pentru cei din clasa a XIII-a de la seral și cu frecvență redusă este 4 iunie 2026.

Următoarele săptămâni vor fi rezervate recapitulării materiei și susținerii probelor din cadrul Bacalaureatului.

Evaluarea competențelor începe în luna iunie

Primele probe programate în cadrul Bacalaureatului 2026 sunt cele de evaluare a competențelor. Acestea se vor desfășura la scurt timp după terminarea cursurilor și vor testa abilitățile de comunicare și competențele digitale ale candidaților.

Potrivit calendarului oficial, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română va avea loc în perioada 8-10 iunie 2026 .

. Proba de comunicare orală în limba maternă este programată în zilele de 10 și 11 iunie, iar evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională se va desfășura între 11 și 12 iunie .

este programată în zilele de 10 și 11 iunie, iar evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională . Ultima etapă din această serie este evaluarea competențelor digitale, programată în intervalul 15-17 iunie 2026.

Calendarul probelor scrise la Bacalaureat 2026

Examenul scris va începe la sfârșitul lunii iunie și se va desfășura pe parcursul unei săptămâni.

Prima probă, cea la Limba și literatura română , este programată pentru 29 iunie 2026 ;

, este programată pentru ; O zi mai târziu, pe 30 iunie , candidații vor susține proba obligatorie a profilului ;

, candidații vor susține ; Proba la alegere a profilului și specializării va avea loc pe 2 iulie, iar examenul se va încheia pe 3 iulie cu proba la Limba și literatura maternă, destinată elevilor care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale.

Când se afișează rezultatele la Bacalaureat 2026

Primele rezultate vor fi publicate pe 7 iulie 2026. În aceeași zi, candidații vor putea consulta lucrările și depune contestații. Procedura de vizualizare și depunerea eventualelor cereri de reevaluare vor continua în perioada 8 - 9 iulie, iar soluționarea contestațiilor este programată pentru 9 și 10 iulie.

Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 13 iulie.

Documente necesare pentru înscrierea la Bacalaureat 2026

Cerere-tip de înscriere (model atașat);

Copie după cartea de identitate;

Copie după certificatul de naștere;

Foaie matricolă (original sau copie legalizată, în funcție de situație);

Fotografii tip buletin;

Adeverință pentru absolvenții din promoțiile anterioare, care atestă situația școlară și probele deja promovate;

Cerere de recunoaștere și echivalere a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale (acolo unde este cazul).

Unde se depun actele pentru înscriere

Procedura de înscriere diferă în funcție de categoria din care face parte candidatul. Elevii aflați în ultimul an de liceu vor depune documentele prin intermediul unității de învățământ la care studiază, dosarele fiind preluate de secretariatul instituției.

În cazul absolvenților din promoțiile anterioare, înscrierea poate fi realizată fie la liceul pe care l-au absolvit, fie la unul dintre centrele desemnate de inspectoratele școlare, în funcție de organizarea stabilită pentru fiecare sesiune a examenului.

Cine poate participa la examenul de Bacalaureat

La examen se pot înscrie elevii aflați în ultimul an de liceu, inclusiv cei care urmează cursurile în sistem seral sau cu frecvență redusă. De asemenea, au dreptul să participe absolvenții din promoțiile anterioare care nu au reușit să promoveze examenul în sesiunile precedente.

Pot susține Bacalaureatul și candidații care au finalizat studiile în alte sisteme de învățământ, cu condiția recunoașterii și echivalării acestora în România, precum și a promovării eventualelor examene de diferență stabilite de autoritățile competente.

Editor : C.S.