Au început înscrierile la clasa pregătitoare 2026. Ce acte sunt necesare și cum găsești școala de care aparții în funcție de domiciliu

Înscrierile la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026-2027 au început, marcând o etapă importantă pentru părinții care își pregătesc copiii pentru debutul în sistemul de învățământ. În această perioadă, familiile trebuie să respecte un calendar strict și să parcurgă mai multe etape administrative, de la pregătirea documentelor necesare până la identificarea școlii de circumscripție, criteriu esențial în procesul de repartizare.

Respectarea procedurilor stabilite de Ministerul Educației și informarea din surse oficiale reprezintă condiții esențiale pentru desfășurarea fără probleme a înscrierii la clasa pregătitoare.

Cine se poate înscrie în clasa pregătitoare

Pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2026, inclusiv;

Pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2026, în baza recomandării pentru înscrierea în învățământul primar (eliberată de unitățile de învățământ cu nivel preșcolar) sau în baza evaluării Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), după caz (Evaluarea copiilor de către CJRAE/CMBRAE a fost programată în perioada 16 - 30 martie 2026).

La ce unitate de învățământ poate fi înscris un copil

Părintele poate opta:

Pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris, în baza validării cererii de înscriere;

Pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

Important: Părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere.

Fiecare copil are un loc asigurat în clasa pregătitoare. Numărul de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare decât numărul copiilor.

Cum afli școala de circumscripție pentru înscrierea în clasa pregătitoare

Alegerea școlii pentru clasa pregătitoare începe, în mod firesc, cu identificarea unității de învățământ de care aparține copilul în funcție de domiciliu. Așa-numita „școală de circumscripție” este stabilită oficial de autorități și reprezintă opțiunea la care elevul are prioritate la înscriere.

Cea mai sigură metodă pentru a afla această informație este verificarea listelor oficiale publicate anual de inspectoratele școlare. (Circumscripții școlare 2025-2026) Aceste documente conțin repartizarea străzilor arondate fiecărei școli. Părinții trebuie doar să identifice strada de domiciliu în listă pentru a vedea unitatea de învățământ corespunzătoare.

În paralel, informațiile pot fi consultate și online. Multe școli publică pe propriile site-uri listele cu străzile arondate sau hărți ale circumscripțiilor. De asemenea, site-urile inspectoratelor școlare județene sau al municipiului București centralizează aceste date, oferind un punct de informare actualizat și ușor de accesat.

Care sunt criteriile de departajare pe care școlile le aplică dacă numărul de copii este superior numărului de locuri

Criterii generale:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Criterii specifice:

Sunt aplicate după aplicarea criteriilor generale şi numai dacă acestea nu asigură departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de metodologie;

Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

Unde au loc înscrierile pentru clasa pregătitoare

Înscrierile pentru clasa pregătitoare au loc la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului. Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online pe site-ul dedicat, dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii.

Important: Completarea online a cererii de înscriere NU garantează înscrierea copilului în unitatea de învățământ și NU elimină obligativitatea validării în unitatea de învățământ aleasă!

Care este calendarul de completare/depunere a cererilor de înscriere

În perioada 31 martie - 6 mai 2026, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa cererile-tip de înscriere online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor.

De asemenea, în aceeași perioadă, vor fi depuse/transmise cererile-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă.

Unde și când sunt afișate listele cu elevii înscriși și locurile disponibile

Prima etapă de înscriere : 21 mai - afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere;

: - afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere; A doua etapă de înscriere: 16 iunie - afișarea în fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

Actele necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare

Cerere-tip de înscriere;

Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal.

Părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului;

Copie şi original - certificat de naştere copil;

Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).

Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Cum funcționează înscrierea în învățământul primar privat

Înscrierea se face în prima etapă, direct la unitatea de învăţământ sau prin formularul online, dacă unitatea de învăţământ autorizată/acreditată şi-a introdus toate datele în aplicaţia informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare, la fel ca unităţile de învăţământ de stat. În caz contrar, înscrierea se face doar la unitatea de învăţământ. În cazul înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul unităţii de învăţământ dorite.

În cazul în care, din diferite motive, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învățământ particular solicitată, acesta poate fi înscris la școala de circumscripție, dacă părintele/ tutorele legal instituit/ împuternicitul legal a bifat opțiunea de întoarcere la școala de circumscripție sau, în caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere. (Sursa: Ministerul Educației)

Editor : C.S.