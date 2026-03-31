Au început înscrierile la clasa pregătitoare 2026. Ce acte sunt necesare și cum găsești școala de care aparții în funcție de domiciliu

Înscrieri la clasa pregătitoare 2026. Foto Getty Images
Înscrieri la clasa pregătitoare 2026. Foto Getty Images
Din articol
Cine se poate înscrie în clasa pregătitoare La ce unitate de învățământ poate fi înscris un copil Cum afli școala de circumscripție pentru înscrierea în clasa pregătitoare Unde au loc înscrierile pentru clasa pregătitoare Care este calendarul de completare/depunere a cererilor de înscriere Actele necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare Cum funcționează înscrierea în învățământul primar privat

Înscrierile la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026-2027 au început, marcând o etapă importantă pentru părinții care își pregătesc copiii pentru debutul în sistemul de învățământ. În această perioadă, familiile trebuie să respecte un calendar strict și să parcurgă mai multe etape administrative, de la pregătirea documentelor necesare până la identificarea școlii de circumscripție, criteriu esențial în procesul de repartizare.

Respectarea procedurilor stabilite de Ministerul Educației și informarea din surse oficiale reprezintă condiții esențiale pentru desfășurarea fără probleme a înscrierii la clasa pregătitoare.

Cine se poate înscrie în clasa pregătitoare

  • Pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2026, inclusiv;
  • Pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2026, în baza recomandării pentru înscrierea în învățământul primar (eliberată de unitățile de învățământ cu nivel preșcolar) sau în baza evaluării Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), după caz (Evaluarea copiilor de către CJRAE/CMBRAE a fost programată în perioada 16 - 30 martie 2026).

La ce unitate de învățământ poate fi înscris un copil

Părintele poate opta:

  • Pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris, în baza validării cererii de înscriere;
  • Pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

Important: Părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere.

Fiecare copil are un loc asigurat în clasa pregătitoare. Numărul de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare decât numărul copiilor.

Cum afli școala de circumscripție pentru înscrierea în clasa pregătitoare

Alegerea școlii pentru clasa pregătitoare începe, în mod firesc, cu identificarea unității de învățământ de care aparține copilul în funcție de domiciliu. Așa-numita „școală de circumscripție” este stabilită oficial de autorități și reprezintă opțiunea la care elevul are prioritate la înscriere.

Cea mai sigură metodă pentru a afla această informație este verificarea listelor oficiale publicate anual de inspectoratele școlare. (Circumscripții școlare 2025-2026) Aceste documente conțin repartizarea străzilor arondate fiecărei școli. Părinții trebuie doar să identifice strada de domiciliu în listă pentru a vedea unitatea de învățământ corespunzătoare.

În paralel, informațiile pot fi consultate și online. Multe școli publică pe propriile site-uri listele cu străzile arondate sau hărți ale circumscripțiilor. De asemenea, site-urile inspectoratelor școlare județene sau al municipiului București centralizează aceste date, oferind un punct de informare actualizat și ușor de accesat.

Care sunt criteriile de departajare pe care școlile le aplică dacă numărul de copii este superior numărului de locuri

Criterii generale:

  • a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
  • b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
  • c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Criterii specifice:

  • Sunt aplicate după aplicarea criteriilor generale şi numai dacă acestea nu asigură departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de metodologie;
  • Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

Unde au loc înscrierile pentru clasa pregătitoare

Înscrierile pentru clasa pregătitoare au loc la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului. Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online pe site-ul dedicat, dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii.

  • Important: Completarea online a cererii de înscriere NU garantează înscrierea copilului în unitatea de învățământ și NU elimină obligativitatea validării în unitatea de învățământ aleasă!

Care este calendarul de completare/depunere a cererilor de înscriere

În perioada 31 martie - 6 mai 2026, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa cererile-tip de înscriere online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor.

De asemenea, în aceeași perioadă, vor fi depuse/transmise cererile-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă.

Unde și când sunt afișate listele cu elevii înscriși și locurile disponibile

  • Prima etapă de înscriere: 21 mai - afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere;
  • A doua etapă de înscriere: 16 iunie - afișarea în fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

Actele necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare

  • Cerere-tip de înscriere;
  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal.

Părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului;

  • Copie şi original - certificat de naştere copil;
  • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Cum funcționează înscrierea în învățământul primar privat

Înscrierea se face în prima etapă, direct la unitatea de învăţământ sau prin formularul online, dacă unitatea de învăţământ autorizată/acreditată şi-a introdus toate datele în aplicaţia informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare, la fel ca unităţile de învăţământ de stat. În caz contrar, înscrierea se face doar la unitatea de învăţământ. În cazul înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul unităţii de învăţământ dorite.

În cazul în care, din diferite motive, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învățământ particular solicitată, acesta poate fi înscris la școala de circumscripție, dacă părintele/ tutorele legal instituit/ împuternicitul legal a bifat opțiunea de întoarcere la școala de circumscripție sau, în caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere. (Sursa: Ministerul Educației)

Top Citite
Mojtaba Khamenei
1
Un nou mesaj de la liderul suprem al Iranului, raportat de presa iraniană. Ce a transmis...
RAF Fairford, UK - 28 Mar 2026
2
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și...
parlament
3
Cum ar vota românii dacă ar avea loc alegeri parlamentare: AUR, pe primul loc. Ce partide...
viktor orban zambeste
4
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban...
copil cu telefon mobil
5
Studiu: Copiii care petrec peste trei ore pe zi pe rețelele sociale sunt mai predispuși...
Te-ar putea interesa și:
scoala inquam octav ganea
Ministerul Educației a aprobat calendarul înscrierii în clasa pregătitoare 2026–2027. Ce trebuie să știe părinții
Structura an școlar 2026-2027. Foto Getty Images
Structura anului școlar 2026-2027: Ce se schimbă în calendarul cursurilor. Programul complet al elevilor
Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare. Foto Getty Images
Calendarul pentru clasa pregătitoare 2026-2027: Când se desfășoară prima etapă de înscriere în învățământul primar
Programa școlară pentru clasa zero. Foto Shutterstock
Ce învață copiii în clasa pregătitoare. De la ce vârstă pot fi înscriși elevii și care este programa școlară
Înscrieri pentru clasa pregătitoare. Foto Shutterstock
Încep înscrierile pentru clasa pregătitoare în anul școlar 2025-2026. Până la ce dată se depun cererile și când se afișează listele
Recomandările redacţiei
Viktor Orban
Țările UE fac planuri de urgență pentru scenariul în care Viktor...
femeie iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 32. Explozii puternice în urma unui...
Imagine din satelit cu insula Kharg
4 moduri în care ar putea riposta Iranul dacă Trump invadează insula...
ilie bolojan sedinta guvern gov ro
Bolojan nu mai are energie pentru atacurile PSD: E posibil să avem o...
Ultimele știri
Trump vrea să pună ţările arabe să plătească pentru războiul din Golf, Iranul vrea să pună taxă de trecere prin Strâmtoarea Ormuz
Trump, „dispus să pună capăt războiului fără a redeschide Strâmtoarea Ormuz” (The Wall Street Journal)
„Află cine se află în Europa și în ce țară, precum și cine îi ajută”. Cum își recrutează și presează spionii ruși informatorii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii vor avea parte de noroc până la finalul lunii aprilie 2026. Urmează cea mai bună perioadă din an...
Cancan
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Orașul din România în care Ion Țiriac investește o sumă fabuloasă. Ce vrea să facă, de fapt
editiadedimineata.ro
Letonia acuză Rusia de desfășurarea unei campanii de dezinformare împotriva statelor baltice
Fanatik.ro
Echipa din SuperLiga care este dependentă de brandul Hagi. Ultima radiografie financiară înainte de plecarea...
Adevărul
Resursa rară găsită în vechile mine din Apuseni. Ignorat mult timp, telurul a devenit strategic pentru...
Playtech
Ce face Iohannis de când nu mai e preşedinte. A dat răspunsul cu zâmbetul pe buze, mesajul transmis românilor
Digi FM
O femeie s-a prezentat la spital cu dureri de spate, iar doctorii i-au sugerat eutanasierea: „Nu voiam să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Câte kilograme a ajuns să aibă Gigi Becali: "Vreau să trăiesc 105 ani, ca marele Antonie!"
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, optimistă înainte de Eurovision 2026: "România merită, după foarte mulţi ani, un...
Film Now
Primul blockbuster real al anului 2026. Încasări de peste 300 de milioane de dolari în doar două săptămâni
Adevarul
Cine au fost dușmanii de moarte ai poporului evreu. Tribul misterios care a dus un război de exterminare cu...
Newsweek
Confuzie la pensia de urmaș! Care este baza de calcul: pensia recalculată sau pensia în plată? Ce bani se iau?
Digi FM
I-au căzut fațetele dentare pe scenă, în timpul unui concurs de Miss. Reacția aplaudată a concurentei și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
Baoala „invizibilă” care poate ucide câinii în câteva ore. Veterinarii trag un semnal de alarmă
Film Now
Fiul ilegitim al lui Arnold, campion la culturism. Tatăl lui celebru l-a antrenat, după ce mulți ani n-au...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”