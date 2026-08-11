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Au părinții liber în prima zi de școală? Ce prevede proiectul aflat în Parlament și care sunt regulile în 2026

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Liber în prima zi de școală. Foto Getty Images
Liber în prima zi de școală. Foto Getty Images
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Din articol
Este prima zi de școală zi liberă pentru părinți în 2026 Ce prevede proiectul privind ziua liberă pentru părinți Când pot primi părinții zile libere potrivit legislației actuale Când începe școala în anul școlar 2026-2027

Părinții care vor să își însoțească copiii la festivitățile organizate la începutul noului an școlar nu beneficiază, în prezent, de o zi liberă acordată în mod automat prin lege. În Parlament se află însă o propunere legislativă care prevede introducerea acestui drept pentru familiile cu copii înscriși la grădiniță, în ciclul primar sau gimnazial. Inițiativa a trecut de Senat și se află la Camera Deputaților, forul decizional, astfel că măsura nu este deocamdată aplicabilă. În anul școlar 2026-2027, cursurile vor începe luni, 7 septembrie.

O eventuală zi liberă acordată special pentru această ocazie va putea fi solicitată ca drept numai dacă propunerea aflată în dezbatere va fi adoptată și va deveni aplicabilă.

Este prima zi de școală zi liberă pentru părinți în 2026

Legislația în vigoare nu stabilește prima zi a anului școlar drept zi liberă pentru părinții salariați. Prin urmare, aceștia nu pot solicita angajatorului, în baza unui drept legal general, să lipsească de la serviciu pentru a participa la festivitatea de deschidere a cursurilor.

Situația ar putea fi schimbată printr-o propunere legislativă înregistrată la Senat cu numărul L409/2025 și ulterior la Camera Deputaților ca PL-x 547/2025. Actul urmărește declararea zilei de începere a anului școlar pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial drept zi liberă pentru părinți.

Potrivit evidențelor oficiale ale Parlamentului, inițiativa a fost adoptată de Senat, în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituție, după împlinirea termenului de adoptare, și transmisă ulterior Camerei Deputaților pentru dezbatere. Proiectul a fost înregistrat la 10 decembrie 2025 și trimis comisiilor de specialitate. (Camera Deputaților este forul decizional, ceea ce înseamnă că propunerea trebuie să parcurgă în continuare procedura parlamentară înainte de a putea deveni lege.)

Ce prevede proiectul privind ziua liberă pentru părinți

Textul propunerii stabilește acordarea unei zile libere părinților, așa cum sunt aceștia definiți de Codul civil, în prima zi a anului școlar pentru copiii din învățământul preșcolar, primar și gimnazial. Inițiativa pornește de la situațiile în care angajații care vor să fie alături de copii la deschiderea cursurilor trebuie să apeleze la concediul de odihnă sau să solicite o învoire de la locul de muncă.

În expunerea de motive, inițiatorul argumentează că începutul școlii reprezintă un moment important pentru familie, iar prezența părinților poate contribui la adaptarea copilului la mediul educațional, în special atunci când acesta începe grădinița sau o nouă etapă de studiu. În forma ajunsă în procedură parlamentară, prevederea se referă la părinții copiilor din învățământul preșcolar, primar și gimnazial. Prin urmare, proiectul nu instituie o zi liberă generală pentru toți salariații care au copii, indiferent de nivelul de studiu al acestora.

Proiectul a fost adoptat de Senat, dar nu este încă lege

Un aspect esențial este diferența dintre adoptarea unei inițiative de către una dintre Camerele Parlamentului și intrarea sa efectivă în vigoare. În cazul acestei propuneri, Senatul a fost prima Cameră sesizată. La 3 decembrie 2025, proiectul a fost considerat adoptat în condițiile prevăzute de Constituție, după împlinirea termenului în care senatorii trebuiau să se pronunțe asupra sa. La 10 decembrie 2025, propunerea a fost înregistrată la Camera Deputaților pentru dezbatere.

Documentul a ajuns ulterior la Camera Deputaților, unde a fost trimis pentru raport Comisiei pentru muncă și protecție socială și Comisiei pentru învățământ, iar mai multe alte comisii au fost sesizate pentru aviz. Pentru ca măsura să producă efecte juridice, proiectul trebuie să treacă de Camera Deputaților și să parcurgă etapele constituționale necesare intrării în vigoare. Până atunci, simpla adoptare de către Senat nu le conferă părinților dreptul de a solicita această zi liberă de la angajator.

Când pot primi părinții zile libere potrivit legislației actuale

În legislația românească există deja situații în care unul dintre părinți poate beneficia de zile libere pentru supravegherea copiilor, însă acestea nu trebuie confundate cu participarea la festivitatea de deschidere a anului școlar.

Legea nr. 19/2020 reglementează acordarea unor zile libere unuia dintre părinți atunci când cursurile sunt suspendate sau unitățile de învățământ în care sunt înscriși copiii sunt închise temporar din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile ori a altor situații extreme stabilite de autoritățile competente. Această reglementare are, așadar, un scop diferit și nu poate fi invocată pentru obținerea automată a unei zile libere.

Când începe școala în anul școlar 2026-2027

Potrivit structurii stabilite de Ministerul Educației și Cercetării, cursurile anului școlar 2026-2027 încep luni, 7 septembrie 2026, și se încheie la 18 iunie 2027, pentru majoritatea elevilor. Anul cuprinde 36 de săptămâni de cursuri, cu anumite excepții pentru clasele terminale.

Editor : C.S.

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