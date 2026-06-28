Bacalaureat 2026: Aproximativ 131.000 de candidați sunt așteptați la probele scrise. În câte centre este organizat examenul

Aproape 130.000 de candidați vor susține, începând de luni, 29 iunie, probele scrise ale examenului național de Bacalaureat 2026. Potrivit datelor Ministerului Educației, majoritatea sunt absolvenți ai promoției curente, iar examenul se desfășoară în 443 de centre organizate la nivel național.

Probele scrise din sesiunea iunie-iulie a examenului național de bacalaureat 2026 vor avea loc în perioada 29 iunie - 3 iulie.

Examenul național de Bacalaureat 2026: Informare privind desfășurarea probelor scrise

Din totalul candidaților înscriși, aproximativ 116.000 provin din promoția curentă, iar aproape 15.000 sunt absolvenți din seriile anterioare. În funcție de rezultatele obținute și recunoscute în sesiunile precedente, aceștia vor susține fie toate probele scrise, fie doar examenele pe care nu le-au promovat.

Datele au fost centralizate și transmise de comisiile județene de bacalaureat și de Comisia Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB), conform comunicatului transmis de Ministerul Educației.

În câte centre este organizat examenul

Ministerul Educației a anunțat că probele scrise de la Bacalaureat 2026 se desfășoară în 443 de centre organizate la nivel național. Candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, timpul fiind calculat din momentul în care distribuirea acestora s-a încheiat în sala de examen.

Absolvenții cărora le-au fost aprobate solicitările de adaptare a condițiilor de examinare pot primi un timp suplimentar de cel mult două ore, în conformitate cu procedurile privind egalizarea șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz sau tulburări de neurodezvoltare.

Cum se desfășoară accesul în centrele de examen

Candidații pot intra în centrele de examen între orele 7:30 și 8:30, pe baza unui act de identitate valabil. Cei care au asupra lor telefoane mobile, manuale, culegeri, notițe, dispozitive electronice sau alte obiecte interzise vor fi îndrumați să le depoziteze într-un spațiu special amenajat. Bunurile vor fi introduse într-un plic sau într-o pungă, însoțite de o declarație cu numele candidatului și lista obiectelor predate. Absolvenții care refuză să respecte această procedură nu vor putea susține examenul.

După verificarea identității, candidații vor fi conduși în sălile de examen și așezați individual în bănci, în ordine alfabetică, în funcție de disciplina și tipul de subiect repartizat. În intervalul 8:30-9:00, asistenții le vor prezenta regulile de desfășurare a probei.

Examenul începe la ora 9:00, iar timpul alocat pentru rezolvarea subiectelor este de trei ore. Durata probei se calculează din momentul în care distribuirea subiectelor s-a încheiat în sala de examen.

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Editor : C.S.