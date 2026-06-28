Live TV

Bacalaureat 2026: Aproximativ 131.000 de candidați sunt așteptați la probele scrise. În câte centre este organizat examenul

Data publicării:
Examenul național de Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Examenul național de Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Examenul național de Bacalaureat 2026: Informare privind desfășurarea probelor scrise Cum se desfășoară accesul în centrele de examen

Aproape 130.000 de candidați vor susține, începând de luni, 29 iunie, probele scrise ale examenului național de Bacalaureat 2026. Potrivit datelor Ministerului Educației, majoritatea sunt absolvenți ai promoției curente, iar examenul se desfășoară în 443 de centre organizate la nivel național.

Probele scrise din sesiunea iunie-iulie a examenului național de bacalaureat 2026 vor avea loc în perioada 29 iunie - 3 iulie.

Examenul național de Bacalaureat 2026: Informare privind desfășurarea probelor scrise

Din totalul candidaților înscriși, aproximativ 116.000 provin din promoția curentă, iar aproape 15.000 sunt absolvenți din seriile anterioare. În funcție de rezultatele obținute și recunoscute în sesiunile precedente, aceștia vor susține fie toate probele scrise, fie doar examenele pe care nu le-au promovat.

  • Datele au fost centralizate și transmise de comisiile județene de bacalaureat și de Comisia Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB), conform comunicatului transmis de Ministerul Educației.

În câte centre este organizat examenul

Ministerul Educației a anunțat că probele scrise de la Bacalaureat 2026 se desfășoară în 443 de centre organizate la nivel național. Candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, timpul fiind calculat din momentul în care distribuirea acestora s-a încheiat în sala de examen.

  • Absolvenții cărora le-au fost aprobate solicitările de adaptare a condițiilor de examinare pot primi un timp suplimentar de cel mult două ore, în conformitate cu procedurile privind egalizarea șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz sau tulburări de neurodezvoltare.

Cum se desfășoară accesul în centrele de examen

Candidații pot intra în centrele de examen între orele 7:30 și 8:30, pe baza unui act de identitate valabil. Cei care au asupra lor telefoane mobile, manuale, culegeri, notițe, dispozitive electronice sau alte obiecte interzise vor fi îndrumați să le depoziteze într-un spațiu special amenajat. Bunurile vor fi introduse într-un plic sau într-o pungă, însoțite de o declarație cu numele candidatului și lista obiectelor predate. Absolvenții care refuză să respecte această procedură nu vor putea susține examenul.

După verificarea identității, candidații vor fi conduși în sălile de examen și așezați individual în bănci, în ordine alfabetică, în funcție de disciplina și tipul de subiect repartizat. În intervalul 8:30-9:00, asistenții le vor prezenta regulile de desfășurare a probei.

Examenul începe la ora 9:00, iar timpul alocat pentru rezolvarea subiectelor este de trei ore. Durata probei se calculează din momentul în care distribuirea subiectelor s-a încheiat în sala de examen.

Citește și: Bacalaureat 2026: Modele de subiecte pentru toate probele scrise

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
ursoaica cu doi pui
2
O fată și tatăl ei s-au întâlnit cu o ursoaică cu pui pe un traseu turistic din Muntele...
photo-collage.png - 2026-06-26T225705.530
3
Rusia cere excluderea României de la organizarea competițiilor sportive internaționale...
lideri partide si presedintele
4
Eșec privind rezolvarea crizei politice, după discuții tensionate la Palatul Cotroceni...
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
5
Maia Sandu, despre proiectul de lege privind unirea României cu R. Moldova: „E propus de...
OUT! A fost dat afară, după ”cea mai mare rușine din istorie la Cupa Mondială”! ”Milioane de euro aruncate pe geam”
Digi Sport
OUT! A fost dat afară, după ”cea mai mare rușine din istorie la Cupa Mondială”! ”Milioane de euro aruncate pe geam”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Reguli în sala de examen la Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Bacalaureat 2026: Cum pot fi corectate greșelile din lucrare. Regulile pe care candidații trebuie să le respecte în sala de examen
Reguli Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Bacalaureat 2026: Ministerul Educației impune măsuri speciale în toate centrele de examen, din cauza caniculei
La ce oră începe prima probă scrisă la Bac 2026. Foto Getty Images
Bacalaureat 2026: La ce oră începe prima probă scrisă și cât timp au elevii la dispoziție. Calendarul complet al examenului
Modele de subiecte Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Bacalaureat 2026: Modele de subiecte pentru toate probele scrise. Ce au avut de rezolvat elevii în anii trecuți la examen și simulare
Cum să îți gestionezi emoțiile înainte de examenele naționale. Foto Getty Images
Cum să îți gestionezi emoțiile înainte de examenele naționale. Recomandările psihologilor pentru elevi
Recomandările redacţiei
un om care varsa o sticla de apa pe cap din cauza caniculei
Cod roșu de caniculă în aproape jumătate de țară. De luni, cupola de...
bombardier B-52 în timpul realimentării cu combustibil în aer
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O...
soso moscow
„Ura, sutem live!”. Aventurile Dianei Șoșoacă la Moscova: laudă...
SUA China Inteligenta artificiala ia ai
Războiul pentru supremație în lumea IA: China tocmai a făcut o mutare...
Ultimele știri
Omul din fruntea armatei Kievului, văzut „ca un magician” după contraofensiva de la Harkov. Obiectivele de război ale lui Sirskîi
Ce este tratamentul pentru obezitate, aprobat în Marea Britanie. Medicii explică cui îi este recomandat și ce reacții adverse provoacă
Cei doi piloni economici care susțin Rusia lui Putin riscă să se prăbușească. Ce țară a profitat cel mai mult de slăbiciunea Moscovei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ești printre ele? Zodiile care au parte de schimbări majore din 28 iunie, când are loc alinierea dintre Marte...
Cancan
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Fanatik.ro
Câţi bani a câştigat David Popovici după aurul de la Settecolli! Organizatorii au făcut publice sumele
editiadedimineata.ro
Cum exploatează dezinformarea rusă un conflict istoric între Ucraina și Polonia
Fanatik.ro
Ministerul de Externe al Rusiei amenință România după ce Emil Boc a interzis gimnastele ruse la Cluj: “Vor...
Adevărul
Ingredinetul care ajută digestia, scade colesterolul și reglează glicemia natural rapid. Opt beneficii cheie
Playtech
Fenomenul ciudat observat de turişti în Marea Neagră. „Ce e învolburarea asta?”. Totul se vede de pe plajă
Digi FM
O influenceriță britanică riscă pedeapsa cu moartea în Dubai, după ce a fost acuzată că și-a ucis iubitul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat ”telenovela”: Florin Tănase a acceptat oferta și duminică ajunge în Olanda! Salariu și bonus...
Pro FM
Charli XCX, dezvăluiri tulburătoare înainte de lansarea noului album: „Sunt în cea mai proastă stare psihică...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Patrick Dempsey, declarații sfâșietoare despre lupta crâncenă a mamei sale cu cancerul: „A revenit de 12 ori...
Adevarul
Mărturia cutremurătoare a unui supraviețuitor al Pogromului de la Iași: „Am văzut un morman de cadavre. Un om...
Newsweek
3 schimbări majore la pensie din 1 iulie. Cine ia bani? Cine pierde? Pentru cine crește vârsta de pensionare?
Digi FM
Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat cu un an înainte să se afle public: „N-am vrut să ajung în situația...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Canicula ascunde un pericol pentru câini. Testul de 7 secunde recomandat de veterinari înainte de fiecare...
Film Now
Courteney Cox și Johnny McDaid s-au despărțit în secret după mai bine de 10 ani de relație. Apropiat: „Trăiau...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...