Bacalaureat 2026: Condiții obligatorii pentru promovare. Regulile care pot duce la eliminarea din examen

Absolvenții de liceu intră, de luni, 8 iunie, în prima etapă a examenului național de Bacalaureat 2026, odată cu începerea evaluării competențelor. Până pe 17 iunie, candidații vor susține testările pentru verificarea abilităților de comunicare și a celor digitale, participarea fiind obligatorie pentru continuarea examenului și obținerea diplomei de absolvire.

Potrivit datelor transmise de comisiile județene și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB), peste 130.000 de candidați sunt așteptați să participe la prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2026. Este vorba despre absolvenți ai promoției curente, precum și din seriile anterioare, care vor susține fie toate probele, fie doar pe cele nepromovate anterior, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile precedente.

Bacalaureat 2026: Condiții obligatorii pentru promovarea examenului

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Educației, susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale reprezintă o condiție obligatorie pentru promovarea examenului de Bacalaureat 2026.

De asemenea, în situația în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse în cadrul uneia dintre aceste probe, acesta este considerat absent la evaluarea respectivă.

Ce reguli trebuie să respecte elevii în sala de examen

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat se desfășoară sub supraveghere audio-video permanentă, măsură menită să garanteze respectarea procedurilor și desfășurarea în condiții de corectitudine a evaluării.

Candidații au obligația de a respecta cu strictețe regulile stabilite de organizatori. Introducerea în sălile de examen a ghiozdanelor, rucsacurilor, sacoșelor, poșetelor sau a altor obiecte similare este interzisă, acestea urmând să fie depuse înainte de intrare în locurile special amenajate pentru păstrarea bunurilor personale.

Candidaților le este interzis să aibă asupra lor telefoane mobile, căști, ceasuri inteligente, dispozitive conectate la internet sau orice alte echipamente electronice care pot facilita comunicarea ori accesul la informații.

Totodată, pe parcursul desfășurării probei nu sunt permise discuțiile între participanți, contactul cu persoane din afara centrului de examen și nici transmiterea de foi, ciorne, însemnări sau alte materiale care ar putea influența desfășurarea evaluării.

Încălcarea acestor prevederi conduce la eliminarea imediată din examen, indiferent dacă obiectele ori documentele interzise au fost folosite sau nu și fără a se ține cont de circumstanțele în care acestea au ajuns în posesia candidatului.

După finalizarea probelor de evaluare a competențelor, examenul de Bacalaureat continuă cu probele scrise. Prima testare este programată luni, 29 iunie, la Limba și literatura română, moment care marchează începutul etapei decisive a examenului național.

Editor : M.C.