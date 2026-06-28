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Bacalaureat 2026: Cum pot fi corectate greșelile din lucrare. Regulile pe care candidații trebuie să le respecte în sala de examen

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Reguli în sala de examen la Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Reguli în sala de examen la Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Bacalaureat 2026: Cum pot fi corectate greșelile din lucrare Ce reguli trebuie să respecte candidații în timpul probelor scrise

Bacalaureatul 2026 debutează luni, 29 iunie, cu prima probă scrisă, marcând începutul uneia dintre cele mai importante etape pentru absolvenții de liceu. Înainte de fiecare testare, candidații trebuie să știe ce reguli au de respectat în sala de examen, ce obiecte sunt interzise și cum pot corecta eventualele greșeli din lucrare fără ca acestea să le afecteze nota finală.

Înainte de debutul probelor scrise, absolvenții sunt sfătuiți să consulte cu atenție regulile stabilite de Ministerul Educației, întrucât nerespectarea acestora poate atrage sancțiuni severe, inclusiv eliminarea din examen.

Bacalaureat 2026: Cum pot fi corectate greșelile din lucrare

Candidații care susțin probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2026 pot corecta eventualele greșeli apărute în timpul redactării, fără ca acestea să influențeze evaluarea, dacă respectă regulile stabilite de Ministerul Educației.

În cazul răspunsurilor formulate în scris, erorile se anulează printr-o singură linie orizontală, iar varianta corectă se notează lizibil în apropiere. Nu sunt permise alte semne sau marcaje care ar putea afecta claritatea lucrării.

La itemii de tip grilă, modificarea răspunsului se face prin tăierea opțiunii alese inițial și indicarea clară a variantei considerate corecte în spațiul destinat răspunsurilor. În procesul de evaluare este luată în calcul exclusiv opțiunea finală, marcată conform instrucțiunilor de examen.

Dacă un răspuns este schimbat de mai multe ori, profesorii evaluatori vor ține cont doar de ultima variantă înscrisă, cu condiția ca aceasta să fie clară și să nu lase loc de interpretări. Respectarea acestor reguli contribuie la desfășurarea unui proces de corectare transparent și echitabil pentru toți candidații.

Corecturile nu sunt considerate semne distinctive

Mulți candidați se tem că modificările efectuate pe foaia de examen ar putea fi interpretate drept semne distinctive și ar putea afecta validitatea lucrării. Ministerul Educației precizează însă că ștersăturile și corecturile realizate potrivit regulilor de examen sunt permise și nu constituie motive de anulare.

Pentru ca lucrarea să poată fi evaluată în condiții normale, răspunsurile finale trebuie să fie lizibile și ușor de identificat de către profesorii evaluatori. În schimb, utilizarea simbolurilor, desenelor sau a altor marcaje fără legătură cu rezolvarea cerințelor este interzisă.

Totodată, candidații trebuie să redacteze răspunsurile exclusiv pe foile distribuite în sala de examen. Notițele și rezolvările realizate pe ciornă au rol orientativ și nu sunt luate în considerare în procesul de evaluare. Dacă spațiul alocat pe foaia tipizată se dovedește insuficient, elevii pot solicita pagini suplimentare pentru continuarea lucrării

Ce reguli trebuie să respecte candidații în timpul probelor scrise

Accesul în sălile de examen este permis doar pe baza unui act de identitate valabil, iar desfășurarea probelor este supravegheată permanent prin sisteme audio-video, pentru a asigura respectarea procedurilor și corectitudinea evaluării.

Candidații nu pot intra în sala de examen cu ghiozdane, rucsacuri, genți, poșete sau alte obiecte similare. Acestea trebuie depuse în spațiile special amenajate pentru păstrarea bunurilor personale. Refuzul de a respecta această obligație poate duce la interzicerea participării la examen.

Regulamentul interzice introducerea oricăror materiale care ar putea facilita rezolvarea subiectelor. Din această categorie fac parte manualele, dicționarele, culegerile, formularele, memoratoarele, notițele, rezumatele, ciornele sau lucrările altor candidați. De asemenea, este strict interzisă deținerea telefoanelor mobile, a căștilor audio, a dispozitivelor inteligente și a oricăror echipamente electronice care permit comunicarea ori accesul la internet. Înainte de începerea examenului, profesorii asistenți prezintă regulile de desfășurare și solicită predarea oricăror obiecte interzise, măsură menită să garanteze condiții egale pentru toți participanții.

Pe parcursul probei, elevii nu au voie să comunice între ei sau cu persoane din afara centrului de examen, să copieze, să transmită ori să primească materiale care pot facilita fraudarea și nici să facă schimb de foi, ciorne sau alte documente.

Încălcarea acestor reguli este considerată tentativă de fraudă și atrage eliminarea imediată din examen, indiferent dacă materialele sau dispozitivele interzise au fost utilizate. În această situație, candidatul pierde dreptul de a participa la probele rămase, iar rezultatele obținute anterior, inclusiv cele de la evaluarea competențelor, nu mai sunt recunoscute. Totodată, acesta nu se va putea înscrie la următoarele două sesiuni ale examenului național de Bacalaureat.

Editor : M.C.

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