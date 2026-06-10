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Bacalaureat 2026: Elevii susțin astăzi evaluarea competențelor la limba maternă. Cum sunt structurate subiectele

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Evaluarea competențelor la limba maternă pentru examenul de Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Evaluarea competențelor la limba maternă pentru examenul de Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Din articol
Bacalaureat 2026: Cum sunt structurate subiectele Cine evaluează probele de competențe la examenul de Bacalaureat 2026 Bacalaureat 2026: Condiții obligatorii pentru promovarea examenului Calendarul probelor de competențe la Bacalaureat 2026 Calendarul probelor scrise la Bacalaureat: sesiunea iunie - iulie 2026

Absolvenții de liceu susțin în perioada 10-11 iunie proba de evaluare a competențelor lingvistice în limba maternă din cadrul examenului de Bacalaureat 2026. Conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, seria testărilor continuă în zilele următoare cu verificarea competențelor de comunicare într-o limbă de circulație internațională și a celor digitale.

Prin intermediul acestor evaluări sunt verificate competențele esențiale dobândite pe parcursul anilor de studiu, de la capacitatea de comunicare și exprimare până la utilizarea eficientă a informațiilor și a tehnologiei. Totodată, probele urmăresc modul în care absolvenții aplică în contexte practice cunoștințele acumulate, atât în activitatea academică, cât și în situațiile întâlnite în viața de zi cu zi.

Bacalaureat 2026: Cum sunt structurate subiectele

După susținerea probei A, care evaluează competențele de comunicare orală în limba română, absolvenții continuă seria evaluărilor prevăzute în cadrul examenului național de Bacalaureat 2026.

În perioada 10-11 iunie este programată proba B, adresată candidaților care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale. Evaluarea se desfășoară după o structură similară celei aplicate la limba română, însă conținutul este adaptat specificului fiecărei limbi materne, precum maghiara sau germana. În cadrul examenului, elevii extrag un bilet care conține texte-suport și cerințe specifice, au la dispoziție un interval pentru pregătirea răspunsului, iar ulterior susțin prezentarea orală în fața comisiei de evaluare.

Proba C este destinată evaluării competențelor de comunicare într-o limbă de circulație internațională și include trei componente distincte. Candidații trebuie să demonstreze că înțeleg un mesaj oral, pe baza unei înregistrări audio și a unor exerciții specifice, să interpreteze corect un text scris prin rezolvarea unor cerințe care vizează vocabularul și gramatica, dar și să își susțină exprimarea orală. Această ultimă etapă presupune prezentarea unui monolog, lectura unui text și participarea la un dialog cu profesorii evaluatori.

Evaluarea competențelor se încheie cu proba D, care testează cunoștințele digitale ale absolvenților. Examenul se desfășoară pe calculator și cuprinde atât itemi teoretici, cât și aplicații practice menite să verifice utilizarea instrumentelor informatice. Printre competențele evaluate se numără redactarea documentelor, prelucrarea informațiilor în foi de calcul, utilizarea internetului și gestionarea corespondenței electronice.
Potrivit reglementărilor în vigoare, această probă poate fi echivalată pentru candidații care dețin certificări internaționale recunoscute, precum ECDL sau ICDL.

Cine evaluează probele de competențe la examenul de Bacalaureat 2026

Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Educației, competențele de comunicare în limba română, limba maternă și într-o limbă modernă, precum și cele digitale, sunt evaluate pentru fiecare candidat de doi examinatori: cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă și un alt specialist din aceeași arie de studiu, desemnat la nivelul unității de învățământ.

Dacă această condiție nu poate fi îndeplinită sau apar situații de incompatibilitate, componența comisiei va fi completată cu cadre didactice din alte școli.

Cum sunt stabilite rezultatele

Pentru probele care vizează evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română, limba maternă și o limbă de circulație internațională, rezultatele sunt consemnate prin stabilirea nivelului de performanță atins de fiecare participant, în conformitate cu grilele naționale sau europene în vigoare. Astfel, aceste examinări nu sunt notate și nici nu se finalizează prin acordarea calificativelor de tip „admis” sau „respins”.

Și în cazul probei de evaluare a competențelor digitale, rezultatele sunt exprimate prin încadrarea fiecărui candidat într-un anumit nivel de performanță, raportat la standardele europene recunoscute în domeniu și la prevederile metodologiei de examen. Astfel, aprecierea se realizează pe baza competențelor demonstrate, fără acordarea unor note.

Bacalaureat 2026: Condiții obligatorii pentru promovarea examenului

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Educației, susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale reprezintă o condiție obligatorie pentru promovarea examenului de Bacalaureat 2026.

De asemenea, în situația în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse în cadrul uneia dintre aceste probe, acesta este considerat absent la evaluarea respectivă.

Evaluările de competențe din cadrul examenului național de Bacalaureat 2026 se desfășoară potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și sunt organizate în mai multe etape, conform metodologiei aflate în vigoare.

Pentru a putea participa la probe, candidații trebuie să prezinte, la intrarea în sala de examen, un document de identitate valabil, respectiv cartea de identitate sau pașaportul. Totodată, regulile de desfășurare interzic deținerea și folosirea oricăror materiale care ar putea facilita rezolvarea cerințelor, precum și a echipamentelor electronice, inclusiv a telefoanelor mobile.

Citește și: Regulile care pot duce la eliminarea din examen

Calendarul probelor de competențe la Bacalaureat 2026

  • 8-10 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A;
  • 10-11 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B;
  • 11-12 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C;
  • 15-17 iunie 2026 - Evaluarea competențelor digitale - proba D.

Calendarul probelor scrise la Bacalaureat: sesiunea iunie - iulie 2026

  • 29 iunie 2026 - Limba și literatura română - proba E.a) - probă scrisă;
  • 30 iunie 2026 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - probă scrisă;
  • 2 iulie 2026 - Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - probă scrisă;
  • 3 iulie 2026 - Limba și literatura maternă - proba E.b) - probă scrisă;
  • 7 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00);
  • 8-9 iulie 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
  • 9-10 iulie 2026 - Soluționarea contestațiilor;
  • 13 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor finale.

Editor : M.C.

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