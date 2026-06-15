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Bacalaureat 2026: Elevii susțin ultima probă de competențe. Cum se desfășoară evaluarea digitală

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Elevii susțin astăzi proba de competențe digitale. Foto Getty Images
Elevii susțin astăzi proba de competențe digitale. Foto Getty Images
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Bacalaureat 2026: Cum sunt structurate subiectele Cine evaluează probele de competențe la examenul de Bacalaureat 2026 Bacalaureat 2026: Condiții obligatorii pentru promovarea examenului Calendarul probelor de competențe la Bacalaureat 2026 Calendarul probelor scrise la Bacalaureat: sesiunea iunie - iulie 2026

Luni, 15 iunie, începe evaluarea competențelor digitale din cadrul examenului de Bacalaureat 2026, ultima etapă a procesului de certificare a aptitudinilor. Programată până pe 17 iunie, testarea urmărește nivelul de familiarizare al candidaților cu tehnologia informației și comunicațiilor, prin exerciții practice ce vizează redactarea de documente, utilizarea aplicațiilor informatice, gestionarea datelor și accesarea resurselor online.

Pentru a putea promova examenul de Bacalaureat 2026, candidații sunt obligați să participe la toate evaluările dedicate competențelor lingvistice și digitale, potrivit regulamentului stabilit de Ministerul Educației.

Bacalaureat 2026: Cum sunt structurate subiectele

Prima evaluare, proba A, a urmărit verificarea capacității de comunicare orală în limba română. Candidații au extras un bilet care a inclus două texte - unul literar și unul nonliterar - însoțite de cerințe de analiză și interpretare. După aproximativ 15 minute alocate pregătirii, aceștia au susținut o prezentare în fața comisiei și au răspuns întrebărilor formulate de profesori.

Proba B s-a adresat absolvenților care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale și au susținut evaluarea la limba maternă. Structura a fost similară celei de la limba română, însă conținutul a fost adaptat specificului fiecărei limbi studiate, precum maghiara sau germana.

În cadrul probei C au fost evaluate competențele de comunicare într-o limbă de circulație internațională. Testarea a cuprins trei componente: receptarea mesajului oral, pe baza unei înregistrări audio și a unor exerciții specifice, înțelegerea unui text scris, prin cerințe care au verificat cunoștințele de vocabular și gramatică, precum și exprimarea verbală, ce a inclus susținerea unui monolog, lectura unui fragment și participarea la un dialog cu profesorii examinatori.

În perioada 15-17 iunie, absolvenții de liceu susțin proba D, dedicată competențelor digitale. Desfășurată pe calculator, aceasta include atât întrebări teoretice, cât și sarcini practice menite să evalueze capacitatea de utilizare a tehnologiei informației, de la redactarea documentelor și prelucrarea informațiilor în foi de calcul până la navigarea pe internet și gestionarea corespondenței electronice. Candidații care dețin certificări internaționale recunoscute, precum ECDL sau ICDL, pot solicita echivalarea acestei evaluări, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare.

Cine evaluează probele de competențe la examenul de Bacalaureat 2026

Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Educației, competențele de comunicare în limba română, limba maternă și într-o limbă modernă, precum și cele digitale, sunt evaluate pentru fiecare candidat de doi examinatori: cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă și un alt specialist din aceeași arie de studiu, desemnat la nivelul unității de învățământ.

Dacă această condiție nu poate fi îndeplinită sau apar situații de incompatibilitate, componența comisiei va fi completată cu cadre didactice din alte școli.

Cum sunt stabilite rezultatele

Pentru probele care vizează evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română, limba maternă și o limbă de circulație internațională, rezultatele sunt consemnate prin stabilirea nivelului de performanță atins de fiecare participant, în conformitate cu grilele naționale sau europene în vigoare. Astfel, aceste examinări nu sunt notate și nici nu se finalizează prin acordarea calificativelor de tip „admis” sau „respins”.

Și în cazul probei de evaluare a competențelor digitale, rezultatele sunt exprimate prin încadrarea fiecărui candidat într-un anumit nivel de performanță, raportat la standardele europene recunoscute în domeniu și la prevederile metodologiei de examen. Astfel, aprecierea se realizează pe baza competențelor demonstrate, fără acordarea unor note.

Bacalaureat 2026: Condiții obligatorii pentru promovarea examenului

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Educației, susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale reprezintă o condiție obligatorie pentru promovarea examenului de Bacalaureat 2026.

De asemenea, în situația în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse în cadrul uneia dintre aceste probe, acesta este considerat absent la evaluarea respectivă.

Pentru a putea participa la probe, candidații trebuie să prezinte la intrarea în sala de examen un document de identitate valabil, respectiv cartea de identitate sau pașaportul. Totodată, regulile de desfășurare interzic deținerea și utilizarea oricăror materiale care ar putea facilita rezolvarea cerințelor, precum și a dispozitivelor electronice, inclusiv a telefoanelor mobile.

Citește și: Regulile care pot duce la eliminarea din examen

Calendarul probelor de competențe la Bacalaureat 2026

  • 8-10 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
  • 10-11 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B;
  • 11-12 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C;
  • 15-17 iunie 2026 - Evaluarea competențelor digitale - proba D.

Calendarul probelor scrise la Bacalaureat: sesiunea iunie - iulie 2026

  • 29 iunie 2026 - Limba și literatura română - proba E.a) - probă scrisă;
  • 30 iunie 2026 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - probă scrisă;
  • 2 iulie 2026 - Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - probă scrisă;
  • 3 iulie 2026 - Limba și literatura maternă - proba E.b) - probă scrisă;
  • 7 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00);
  • 8-9 iulie 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
  • 9-10 iulie 2026 - Soluționarea contestațiilor;
  • 13 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor finale.

Editor : M.C.

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