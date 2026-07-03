Bacalaureat 2026: Elevii susțin ultima probă scrisă. Cum sunt structurate subiectele la limba maternă

Examenul național de Bacalaureat 2026 se încheie astăzi cu proba scrisă la limba și literatura maternă, susținută de absolvenții care au urmat studiile în limbile minorităților naționale. Testarea începe la ora 09:00, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea cerințelor. Subiectele sunt elaborate în conformitate cu programa specifică fiecărei specializări, iar lucrările vor fi evaluate pe baza baremului oficial publicat de Ministerul Educației.

Lucrarea este evaluată cu un total de 100 de puncte, dintre care 10 sunt acordate din oficiu.

Cum se desfășoară examenul la limba și literatura maternă

Testarea la limba si literatura maternă evaluează competențele de înțelegere, analiză și redactare, în conformitate cu programa specifică fiecărei limbi materne.

Accesul în sălile de examen este permis până la ora 8:30, iar distribuirea subiectelor începe la ora 9:00. Din momentul primirii broșurii de examen, candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea cerințelor.

Participanții trebuie să prezinte un act de identitate valabil și să utilizeze doar instrumente de scris cu pastă sau cerneală albastră. Introducerea telefoanelor mobile, comunicarea între candidați sau folosirea materialelor nepermise sunt interzise.

Cum sunt structurate subiectele la limba maternă

Subiectul I evaluează, de regulă, capacitatea candidaților de a înțelege și interpreta un text la prima vedere, literar sau nonliterar. Cerințele pot viza identificarea informațiilor explicite și implicite, evidențierea ideilor principale, explicarea sensului unor cuvinte sau expresii în context, precum și formularea unui punct de vedere argumentat pe baza textului-suport. Prin intermediul acestor itemi sunt evaluate competențele de lectură, analiză, interpretare și exprimare argumentativă.

Subiectul al II-lea urmărește evaluarea cunoștințelor de limbă și literatură, prin cerințe care verifică capacitatea de analiză și interpretare a unui text. În funcție de programa specifică fiecărei limbi materne, candidații pot avea de analizat un fragment literar, de identificat elemente de limbă și stil, de explicat procedee artistice sau de redactat un text pe baza cerințelor formulate. Acest subiect pune accent pe aplicarea cunoștințelor dobândite și pe capacitatea de argumentare și interpretare.

Subiectul al III-lea presupune redactarea unui eseu structurat, prin care candidații valorifică noțiunile dobândite despre operele și autorii prevăzuți în programa de examen. În funcție de limba maternă și de cerințele specifice disciplinei, aceștia pot avea de analizat o operă literară, de realizat caracterizarea unui personaj, de evidențiat particularitățile unui gen sau curent literar, de analizat relația dintre personaje ori de comparat două texte literare.

Editor : M.C.