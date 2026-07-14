Bacalaureat 2026: Încep înscrierile pentru sesiunea de toamnă. Ce acte sunt necesare și până când se depun dosarele

Absolvenții care nu au promovat examenul de bacalaureat sau care vor să susțină din nou una ori mai multe probe se pot înscrie, începând de marți, 14 iulie, la a doua sesiune organizată în acest an. Depunerea dosarelor este programată până pe 21 iulie, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, iar în luna august vor avea loc evaluarea competențelor și probele scrise.

Respectarea perioadei de înscriere și depunerea tuturor documentelor prevăzute de metodologie sunt condiții obligatorii pentru participarea la sesiunea din august.

Înscrierile pentru a doua sesiune a bacalaureatului 2026

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, perioada de înscriere pentru a doua sesiune a examenului național de bacalaureat este cuprinsă între 14 și 21 iulie 2026. În acest interval își pot depune dosarele atât absolvenții care nu au promovat examenul în prima sesiune, cât și cei care au trecut examenele de corigență înainte de încheierea înscrierilor.

Parcurgerea acestei etape este obligatorie pentru toți candidații care doresc să susțină probele din sesiunea iulie-august.

Echivalarea competențelor la bacalaureat 2026

Candidații care solicită recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor lingvistice sau digitale trebuie să depună o cerere, însoțită de documentele justificative, la unitatea de învățământ în care funcționează comisia de bacalaureat, în condițiile prevăzute de metodologia examenului.

Ce urmează după înscriere

După încheierea perioadei de înscriere, urmează evaluarea competențelor, programată în intervalul 3-7 august 2026. Candidații vor susține probele de comunicare în limba română, în limba maternă, acolo unde este cazul, de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională și a competențelor digitale.

Probele scrise vor avea loc între 10 și 13 august, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, iar după soluționarea contestațiilor, notele finale vor fi publicate pe 24 august 2026.

Documente necesare pentru înscrierea la bacalaureat 2026

Candidații care se înscriu la a doua sesiune a examenului trebuie să depună un dosar care să conțină următoarele documente:

Cerere-tip de înscriere;

Copie după cartea de identitate;

Copie după certificatul de naștere;

Foaie matricolă (original sau copie legalizată, în funcție de situație);

Fotografii tip buletin;

Adeverință pentru absolvenții din promoțiile anterioare, care atestă situația școlară și probele deja promovate;

Cerere de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale (dacă este cazul).

Unde se depun documentele

Locul în care se depun documentele diferă în funcție de categoria din care face parte fiecare candidat. Absolvenții care au participat la prima sesiune și vor susține din nou una sau mai multe probe transmit dosarul la liceul pe care l-au absolvit, prin intermediul secretariatului unității de învățământ.

Pentru absolvenții din promoțiile anterioare, dosarele se depun fie la liceul absolvit, fie la unul dintre centrele desemnate de inspectoratul școlar județean sau de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, potrivit organizării stabilite pentru această etapă.

Cât este taxa de înscriere la bacalaureat

Taxa de înscriere se achită doar de candidații care au depășit cele două prezentări gratuite la examenul de bacalaureat. Valoarea acesteia diferă anual în funcție de numărul probelor susținute. Potrivit Notei privind cuantumul taxelor pentru susținerea examenelor naționale în anul școlar 2025-2026, transmisă de Ministerul Educației și Cercetării inspectoratelor școlare județene, absolvenții care se înscriu la toate probele examenului național de bacalaureat vor achita, în anul 2026, o taxă de 540 de lei. Suma este cu 41 de lei mai mare decât cea percepută în 2025, când taxa de înscriere era de 499 de lei.

În cazul în care un candidat susține doar una sau mai multe probe scrise, fără a relua întregul examen, suma datorată este de 180 de lei pentru fiecare probă, indiferent dacă este vorba despre prima, a doua sau a treia evaluare scrisă. (Sursa: Inspectoratul Școlar Județean Ilfov)

Cine poate participa la cea de-a doua sesiune

La sesiunea a doua a examenului de bacalaureat 2026 se pot înscrie candidații care nu au promovat examenul în sesiunea de vară, cei care nu s-au prezentat la una sau mai multe probe, precum și absolvenții din promoțiile anterioare care nu au obținut diploma de absolvire.

De asemenea, pot participa absolvenții de liceu din învățământul de zi, seral sau cu frecvență redusă, precum și persoanele care și-au finalizat studiile în alte sisteme de învățământ, cu condiția recunoașterii și echivalării acestora în România și a îndeplinirii cerințelor stabilite de legislația în vigoare.

Calendarul examenului de bacalaureat 2026 - sesiunea iulie-august

Înscrierea candidaților

14-21 iulie 2026 - Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a celor care au promovat examenele de corigență;

Probele de evaluare a competențelor

3-4 august 2026 - Proba A: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română;

4-5 august 2026 - Proba B: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă;

5-6 august 2026 - Proba C: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională;

6-7 august 2026 - Proba D: Evaluarea competențelor digitale.

Probele scrise

10 august 2026 - Proba E.a): Limba și literatura română;

11 august 2026 - Proba E.c): Proba obligatorie a profilului;

12 august 2026 - Proba E.d): Proba la alegere a profilului și specializării;

13 august 2026 - Proba E.b): Limba și literatura maternă.

Afișarea rezultatelor și vizualizarea lucrărilor scrise

18 august 2026 - Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00); vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00);

19-20 august 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

20-21 august 2026 - Soluționarea contestațiilor;

24 august 2026 - Afișarea rezultatelor finale.

Editor : M.C.