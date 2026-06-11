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Bacalaureat 2026: Încep probele de competențe într-o limbă de circulație internațională. Cum se desfășoară evaluarea

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Încep probele de competențe într-o limbă de circulație internațională. Foto Getty Images
Încep probele de competențe într-o limbă de circulație internațională. Foto Getty Images
Din articol
Bacalaureat 2026: Cum sunt structurate subiectele Cine evaluează probele de competențe la examenul de Bacalaureat 2026 Bacalaureat 2026: Condiții obligatorii pentru promovarea examenului Calendarul probelor de competențe la Bacalaureat 2026 Calendarul probelor scrise la Bacalaureat: sesiunea iunie - iulie 2026

În perioada 11-12 iunie, absolvenții de liceu susțin proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, etapă inclusă în cadrul examenului de Bacalaureat 2026. Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, seria testărilor continuă luni, 15 iunie, cu verificarea competențelor digitale. Rezultatele sunt acordate în funcție de nivelurile de performanță prevăzute de standardele naționale și europene aflate în vigoare.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Educației, susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale reprezintă o condiție obligatorie pentru promovarea examenului de Bacalaureat 2026.

Bacalaureat 2026: Cum sunt structurate subiectele

După evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română și testarea cunoștințelor de limba maternă pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale, candidații continuă seria probelor din cadrul examenului de Bacalaureat 2026.

În perioada 11-12 iunie este programată proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Aceasta cuprinde trei componente: înțelegerea unui mesaj audio pe baza unei înregistrări și a unor cerințe specifice, interpretarea unui text scris prin exerciții care verifică vocabularul și gramatica, precum și susținerea unei probe orale. În această etapă, candidații trebuie să prezinte un monolog, să citească un text și să participe la un dialog cu profesorii evaluatori.

Procesul de certificare a competențelor se încheie cu proba D, dedicată evaluării competențelor digitale. Testarea se desfășoară pe calculator și include atât itemi teoretici, cât și exerciții practice menite să verifice utilizarea tehnologiei informației. Printre aptitudinile evaluate se numără redactarea documentelor, prelucrarea informațiilor în foi de calcul, folosirea internetului și gestionarea corespondenței electronice.
Potrivit reglementărilor în vigoare, candidații care dețin certificări internaționale recunoscute, precum ECDL sau ICDL, pot solicita echivalarea acestei probe.

Cine evaluează probele de competențe la examenul de Bacalaureat 2026

Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Educației, competențele de comunicare în limba română, limba maternă și într-o limbă modernă, precum și cele digitale, sunt evaluate pentru fiecare candidat de doi examinatori: cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă și un alt specialist din aceeași arie de studiu, desemnat la nivelul unității de învățământ.
Dacă această condiție nu poate fi îndeplinită sau apar situații de incompatibilitate, componența comisiei va fi completată cu cadre didactice din alte școli.

Cum sunt stabilite rezultatele

Pentru probele care vizează evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română, limba maternă și o limbă de circulație internațională, rezultatele sunt consemnate prin stabilirea nivelului de performanță atins de fiecare participant, în conformitate cu grilele naționale sau europene în vigoare. Astfel, aceste examinări nu sunt notate și nici nu se finalizează prin acordarea calificativelor de tip „admis” sau „respins”.

Și în cazul probei de evaluare a competențelor digitale, rezultatele sunt exprimate prin încadrarea fiecărui candidat într-un anumit nivel de performanță, raportat la standardele europene recunoscute în domeniu și la prevederile metodologiei de examen. Astfel, aprecierea se realizează pe baza competențelor demonstrate, fără acordarea unor note.

Bacalaureat 2026: Condiții obligatorii pentru promovarea examenului

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Educației, susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale reprezintă o condiție obligatorie pentru promovarea examenului de Bacalaureat 2026.

De asemenea, în situația în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse în cadrul uneia dintre aceste probe, acesta este considerat absent la evaluarea respectivă.

Evaluările de competențe din cadrul examenului național de Bacalaureat 2026 se desfășoară potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și sunt organizate în mai multe etape, conform metodologiei aflate în vigoare.

Pentru a putea participa la probe, candidații trebuie să prezinte, la intrarea în sala de examen, un document de identitate valabil, respectiv cartea de identitate sau pașaportul. Totodată, regulile de desfășurare interzic deținerea și folosirea oricăror materiale care ar putea facilita rezolvarea cerințelor, precum și a echipamentelor electronice, inclusiv a telefoanelor mobile.

Citește și: Regulile care pot duce la eliminarea din examen

Calendarul probelor de competențe la Bacalaureat 2026

  • 8-10 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
  • 10-11 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B;
  • 11-12 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C;
  • 15-17 iunie 2026 - Evaluarea competențelor digitale - proba D.

Calendarul probelor scrise la Bacalaureat: sesiunea iunie - iulie 2026

  • 29 iunie 2026 - Limba și literatura română - proba E.a) - probă scrisă;
  • 30 iunie 2026 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - probă scrisă;
  • 2 iulie 2026 - Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - probă scrisă;
  • 3 iulie 2026 - Limba și literatura maternă - proba E.b) - probă scrisă;
  • 7 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00);
  • 8-9 iulie 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
  • 9-10 iulie 2026 - Soluționarea contestațiilor;
  • 13 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor finale.

Editor : M.C.

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