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Bacalaureat 2026: La ce oră începe prima probă scrisă și cât timp au elevii la dispoziție. Calendarul complet al examenului

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La ce oră începe prima probă scrisă la Bac 2026. Foto Getty Images
La ce oră începe prima probă scrisă la Bac 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Când încep probele scrise la Bacalaureat 2026 Cum se desfășoară probele scrise la Bacalaureat 2026. La ce oră începe examenul Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească elevii pentru a promova Bacalaureatul 2026 Calendarul complet al probelor scrise la Bacalaureat 2026: sesiunea iunie - iulie 2026

Absolvenții de liceu intră în linie dreaptă pentru examenul de Bacalaureat 2026. Probele scrise încep luni, 29 iunie, cu evaluarea la limba și literatura română, programată de la ora 9:00. Testarea marchează debutul sesiunii de vară a examenului maturității, una dintre cele mai importante evaluări din parcursul educațional al elevilor.

Considerat cea mai importantă evaluare de la finalul liceului, Bacalaureatul joacă un rol semnificativ și în accesul absolvenților la programele universitare.

Când încep probele scrise la Bacalaureat 2026

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2026 debutează luni, 29 iunie, și se desfășoară până vineri, 3 iulie, potrivit calendarului oficial. Prima testare este cea la limba și literatura română. În ziua următoare, pe 30 iunie, candidații vor susține proba obligatorie a profilului. Astfel, absolvenții de la profilul real vor avea examen la matematică, în timp ce elevii de la profilul uman vor susține proba la istorie.

Pe 2 iulie este programată proba la alegere a profilului și specializării. În funcție de filiera urmată, candidații pot opta pentru diferite discipline. La profilul real, cele mai frecvente opțiuni sunt biologia, chimia, fizica și informatica, iar la profilul uman elevii pot susține examen la geografie, logică, psihologie, economie sau sociologie, în funcție de specializarea urmată.

Sesiunea probelor scrise se încheie pe 3 iulie, cu examenul la limba și literatura maternă, destinat absolvenților care au urmat studiile într-una dintre limbile minorităților naționale.

Cum se desfășoară probele scrise la Bacalaureat 2026. La ce oră începe examenul

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2026 se desfășoară după reguli stabilite la nivel național, menite să asigure condiții egale pentru toți candidații și o organizare unitară în centrele de examen.

Accesul în sălile de examen este permis până la ora 08:30, pe baza unui act de identitate valabil. Elevii sunt repartizați în săli și așezați în bănci în ordine alfabetică, conform planificării realizate de comisiile de organizare. Examenul începe la ora 09:00, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor. Durata probei este calculată din momentul în care distribuirea subiectelor a fost încheiată în fiecare sală.

La începutul testării, elevii completează datele personale pe foaia tipizată, în spațiul special destinat, după care redactează răspunsurile pe paginile lucrării de examen. Cei care termină mai devreme pot preda lucrarea și părăsi sala doar după trecerea a cel puțin unei ore de la începerea probei, în conformitate cu regulamentul în vigoare.

  • În situații excepționale, care nu țin de responsabilitatea candidaților, precum incidente tehnice sau decizia de anulare și reluare a examenului, timpul alocat rezolvării subiectelor poate fi prelungit cu maximum o oră, potrivit procedurilor stabilite de Ministerul Educației.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească elevii pentru a promova Bacalaureatul 2026

Pentru a promova examenul de Bacalaureat 2026, candidații trebuie să îndeplinească simultan mai multe criterii prevăzute de metodologia în vigoare. În primul rând, este necesară echivalarea sau recunoașterea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. De asemenea, absolvenții trebuie să participe la toate probele scrise și să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea.

O altă condiție esențială este obținerea unei medii generale de minimum 6 la probele scrise. Media se calculează ca medie aritmetică a notelor, cu două zecimale, fără rotunjire. Există însă o excepție: media 5,99 se rotunjește la 6,00 și este considerată medie de promovare.

Candidații care susțin examenul, dar nu îndeplinesc toate cerințele prevăzute de regulament, precum și cei care nu se prezintă la toate probele, sunt declarați respinși. Totodată, elevii eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă își pierd dreptul de a continua examenul și sunt declarați eliminați din sală, fără ca notele obținute anterior să fie luate în considerare.

Calendarul complet al probelor scrise la Bacalaureat 2026: sesiunea iunie - iulie 2026

  • 29 iunie 2026 - Limba și literatura română - proba E.a) - probă scrisă;
  • 30 iunie 2026 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - probă scrisă;
  • 2 iulie 2026 - Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - probă scrisă;
  • 3 iulie 2026 - Limba și literatura maternă - proba E.b) - probă scrisă;

Afișarea rezultatelor

  • 7 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00);
  • 8-9 iulie 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
  • 9-10 iulie 2026 - Soluționarea contestațiilor;
  • 13 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor finale.

Editor : M.C.

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